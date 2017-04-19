Разбор разведданных 18 апреля с С. Будковым
18:23. 19 апреля 2017 Просмотров - 148 3 коммент. Опубликовал: brahman
Воодушевляющий выпуск.
Источник: ss69100.livejournal.com
Источник: ss69100.livejournal.com
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brahman,благодарю!Какое удовольствие мудрецов послушать!Д.Таран упоминает высказывание В.В.Пякина в последнем выпуске его анализа событий “Вопрос – ответ”,даю сноску:
https://www.youtube.com/watch?v=MtFSylzPw34
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Люся похвалила, значит можно не смотреть
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Да,ты ведь из другой цивилизации.