Очередной обман: Астронавты взорвавшегося в 1986 году шаттла «Челленджер» до сих пор живы

Те, кто в 1986 году наблюдал на телеэкранах катастрофу американского шаттла «Челленджер» с 7 астронавтами на борту, наверняка, прекрасно помнят эти кадры, заставившие весь мир замереть от ужаса. В те годы никто даже представить себе не мог, что подобная катастрофа может быть всего лишь хорошо срежессированным шоу.

Однако, в наши дни подобные предположения уже не кажутся такими уж невероятными. Особенно, после событий 11 сентября 2001 года.

Так что же в действительности произошло с «Челленджером»? Этот вопрос более чем уместен, так как есть прямые свидетельства, указывающие на то, что астронавты, якобы трагически погибшие в тот роковой день, до сих пор живы.

В это трудно поверить, так как трагедий произошла в прямом эфире, на глазах всего мира. Именно в этом запуске американцы были уверены на 300%, и, имено его было принято решение (на самом высоком уровне) транслировать по всему миру.

Этому событию посвящены книги, пространные статьи в центральных журналах, газетах. В Википедии статья о Челленджере одна из самых подробных, пресыщена абсолютно бессвязными бездоказательными свидетельствами, рассчитанными на то, что бы легко и в непринужденной форме, убедить, неприхотливую американскую публику в том, что то что они видели на своих экранах, и есть правда.

А что же было на самом деле? Взорвался ли шаттл? Да, взорвался. Погибли ли люди? Нет не погибли. 6 из 7 до сих пор живут и здавствуют, абсолютно не скрываясь от фотокамер, продолжая свою нормальную жизнь.

Давайте поподробнее.

MICHAEL J. SMITH

Этот классный парень даже не стал менять свое имя, и пасспортные данные. Работает преподавателем в университете University of Wisconsin, Madisoн.

RICHARD «DICK» SCOBEE

Тоже не стал возиться с документами, и живет под своим именем. Работает шефом одной серьезной компании. Кстати, его сын отвечал за перехват якбы самолетов террористов, которые протаранили торговые центры в Нью-Йорке.

Двое других живых астронавтов, не такие смелые, как их вышеупомянутые коллеги, выдают себя за братьев близнецов. Довольно неожиданно, что у двоих астронавтов оказались братья близнецы. У меня лично, за всю жизнь, никогда не встречалось такого, что бы в одной небольшой группе людей, встретилось 2 человека с близнецами братьями. Документы НАСА подделать не сложно. Подделали ли же Обаме свидетельство о рождении, подтверждающее, что он американец. А вот этим двум проблем тем более не составило.

RONALD MC NAIR

ELLISON ONIZUKA

Женщины Чалленджера тоже живы и здравствуют. Обе преподают юриспруденцию в Йельском и Сиракузском университетах соответстенно.

JUDITH RESNIK

SHARON («CHRISTA») MC AULIFFE

Прошло чуть менее чем 30 лет с момента трагедии. Следов 7-ого астронавта пока не нашли. На момент полета ему было 42 года, сейчас бы было 71. Вполне возможно, что он умер своей смертью. Вполне возможно, что он один из всей команды, которому не пришлось по душе вранье всему миру, вполне возможно, что он не смог с этим дальше жить. И его, как и братьев Кеннеди, как Линкольна, просто убрали. В Америке с этим все очень просто.

Остается главный вопрос, зачем нужно было устраивать этот театр?

Подсказкой может послужить заявление «вдовы» Ричарда Скоби, в котором прозвучало сравнение катастрофы «Челленджера» с убийством Кеннеди и терактом 11 сентября. Маловероятно, что Джун Скоби Роджерс не в курсе судьбы своего супруга. Тем более, что и их сын тоже замешан в другой «национальной катастрофе»…

Можно только догадываться какие еще мистификации подобные катастрофе «Челленжера» или взрыва нью-йркских небоскребов нас ожидают в будущем, когда для этого будет гораздо больше технических возможностей…

Рекомендуем посмотреть х\ф “Козерог -1″ в котором была показана похожая мистификация.