Новости Украины и Новороссии 19 апреля 2017
- 09:49 Реальная реальность и нетрадиционный Путин.
- 08:05 У двух с половиной миллионов украинцев отберут субсидии на оплату ЖКХ.
- 02:30 Украина применяет двойные стандарты в вопросе прав человека.
- Вчера 21:59 ВАЖНО: На Запорожской АЭС произошло отключение энергоблока.
Реальная реальность и нетрадиционный Путин
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У двух с половиной миллионов украинцев отберут субсидии на оплату ЖКХ
Власти Украины обещают, что к началу 2018 года число получателей субсидий для оплаты неподъемных тарифов ЖКХ в стране сократится на треть — до 5 миллионов домохозяйств.
Министр социальной политики Андрей Рева уверяет, что произойдет это благодаря мифическому «росту доходов», который он разглядел на Украине. При этом эксперты предупреждают, что «оптимизация выплат», по-видимому, будет достигнута за счет ужесточения требований к потенциальным получателям помощи и усложнения процедуры подачи заявки на компенсацию.
В интервью одному из украинских СМИ министр соцполитики озвучил нынешние цифры по получателям субсидий и предрек отмену компенсаций для 2,5 млн плательщиков к началу 2018 года.
«Когда мы считали, сколько вообще может быть получателей субсидий, то выходили на 8–9 млн. По факту на январь 2017-го их было 7,5 млн. Остальные 1,5 млн, скорее всего, имели формальное право на получение очень небольшой субсидии, но просто не захотели заниматься ее оформлением.
Так как стремительного роста тарифов уже не будет, а доходы людей растут, я прогнозирую, что на 1 января 2018 субсидии будут получать около 5 млн домохозяйств. Где-то треть отсеется», — пообещал министр.
Примечательно, что данные Госстата противоречат оптимистичным словам министра о «росте доходов»: в январе—феврале 2017 года общая сумма субсидий в Украине составила 1 млрд 636,1 млн грн, что на 16,3% (или на 229,6 млн грн) выше показателя января—февраля 2016 года.
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Украина применяет двойные стандарты в вопросе прав человека
Украина применяет двойные стандарты при решении вопросов по правам человека, заявил во вторник заместитель постоянного представителя РФ при ООН Евгений Загайнов.
Выступая на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН, Загайнов коснулся ранее прозвучавшего там же выступления замглавы МИД Украины Сергея Кислицы, который обвинил РФ в «агрессии».
«Речь идет о продолжении информационной кампании против России, насаждении на Украине подлинной ненависти ко всему российскому. Наглядно продемонстрирована практика двойных стандартов», — сказал Загайнов.
Он напомнил, что «правительство Украины подвергается серьезнейшей критике со стороны структур ООН за грубейшие нарушения прав человека».
По его словам, «в соответствующих докладах речь идет о незаконных арестах, исчезновениях, пытках, случаях давления на судейский корпус и прокуратуру со стороны властей и радикальных националистов».
Загайнов также отметил «отсутствие прогресса в расследовании трагедии в Одессе, а также в других кровавых преступлениях, о вытеснении из общественной жизни и медийного пространства русского языка, родного для миллионов украинцев».
«Об этих фактах украинская делегация вновь предпочла промолчать», — подчеркнул он.
Москва неоднократно заявляла, что Россия не является стороной конфликта и субъектом соглашений по урегулированию на Украине, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска. Киев же по-прежнему обвиняет РФ в «военной агрессии».
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ВАЖНО: На Запорожской АЭС произошло отключение энергоблока
На Запорожской АЭС отключён от сети энергоблок № 6.
Об этом сообщили в пресс-службе электростанции.
«18 апреля 2017 года в 19 часов 52 минуты энергоблок № 6 Запорожской АЭС действием автоматики отключен от сети», — говорится в сообщении.
«Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне — 8–12 микрорентген в час, что соответствует природному радиационному фону», — подчеркнули в пресс-службе.
На АЭС в настоящее время работают четыре энергоблока.
«Причины срабатывания автоматики выясняются», — отметили в пресс-службе.
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