Мнение: Пустить белорусов по миру или кредитные требования МВФ к Минску

Делегация Республики Беларусь примет участие в весенней сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка, которая состоится 19-21 апреля в Вашингтоне. В рамках мероприятия белорусские делегаты проведут переговоры с представителями МВФ о предоставлении стране кредита на 3 миллиарда долларов.



В начале этого месяца Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры, по итогам которых Минск получил из российского бюджета кредит на 1 миллиард долларов. Также на данный момент стороны обсуждают вопрос предоставления Белоруссии двух траншей из Евразийского фонда стабилизации и развития на сумму 600 миллионов долларов.

Нормализация российско-белорусских отношений позволила Минску стабилизировать годовой бюджет, однако потребность внешнего финансирования остается насущной белорусской проблемой, что заставляет руководство республики искать дополнительные источники финансирования.



Напомним, 16 марта Александр Лукашенко провел встречу с руководителем миссии МВФ по Республике Беларусь Питером Долманом, в ходе которой стороны продолжили обсуждения по предоставлению Минску низкопроцентного кредита. Кроме того, на этой неделе в Вашингтоне состоится очередной раунд переговоров, которые, по мнению белорусской делегации, могут приблизить подписание новой кредитной программы.



Получение крупного займа от Международного валютного фонда стало одной из главных финансовых целей для официальных властей Белоруссии. Как ранее отметил Лукашенко, МВФ является «самым удобным для нас кредитором». Необходимо подчеркнуть, что так называемое «удобство» заключается в размере процентной ставки. Данный показатель кредитного договора незначительно выигрывает у Москвы и Евразийского фонда стабилизации и развития. Тем не менее соглашение с мировым заемщиком имеет и определенные минусы.



Главным недостатком МВФ можно считать отказ международной организации учитывать внутриполитическую обстановку, что зачастую наносит ущерб стране-заемщику. В случае с Минском за предоставление займа мировой кредитор требует провести оптимизацию государственных предприятий, что автоматически ведет к росту безработицы, а также значительно повысить цены на тарифы и услуги ЖКХ. Кроме того, реформирование белорусской экономики экспертами Международного валютного фонда предлагается проводить за счет «сокращения пенсионных выплат». Разбираясь в ситуации, можно констатировать, что переговоры руководства Республики Беларусь с членами МВФ в ближайшее время не приведут к плодотворному экономическому сотрудничеству в силу заявленных требований займодателя, которые на данный момент заемщику не по плечу.



Отметим, в марте на территории Белоруссии прошла волна гражданских протестов, охвативших все крупные города. Официальным поводом для волнений стал введенный властями республики «декрет о тунеядстве», однако не вызывает сомнений, что первопричиной многочисленных митингов явилось снижение уровня жизни населения. Резюмируя, выполнение властями условий финансовой организации создаст для населения дополнительные социально-экономические проблемы, что приведет к дальнейшему усилению общественного недовольства.



Приведенные доводы дают основания полагать, что на кредитный рынок Запада Минску в ближайшее время рассчитывать не придется. Наиболее реалистичным сценарием выхода экономики Белоруссии из кризиса остается вариант продолжения сотрудничества с Российской Федерацией и другими государствами ЕАЭС, а также наращивания экономических связей с азиатскими странами. Как говорится, старый друг лучше нового сомнительного партнера.

Владимир Сергеев

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Источник: voicesevas.ru