«Кухня. Последняя битва»: повар Путина и чистый треш

Всем любителям сериала «Кухня» и не только - посвящается: завтра выходит в прокат второй полнометражный фильм о поварах-виртуозах одного из московских ресторанов. Забудьте на время про «Форсаж 8» и «Время первых» Алексея Леонова. Посмотрите комедию и взбодритесь!

Главная премьера недели расскажет о новых приключениях шеф-повара Виктора Баринова в исполнении Дмитрия Назарова, который скучает на даче и в своих мечтах кормит Владимира Путина. Президентская кухня для него как новый уровень в поварской карьере, вершина профессионализма.

Тем временем Баринову поступает предложение принять участие в международном кулинарном турнире в Сочи, и он бы отказался, если бы не появление сына Ивана, скрывающегося от органов правопорядка за взлом сайта Минобороны. Сыночек хакером оказался и теперь не кремлевская кухня занимает мысли Баринова, а возможность отмазать сына от тюрьмы. Долго думать не приходится: чемодан – самолет - Сочи.

На взгляд некоторых критиков, хронометраж картины остается на территории треша и, так сказать, «пик» кинокартины – это сцена сражения с крабом. Она приходится на начало фильма, когда во время официального приема Баринов подает президенту и китайской делегации камчатского краба. Краб оживает, ползет к Путину и Баринов вгоняет в него нож с той же яростью, что и герои рыцарских баллад в бедных драконов.

По сути, в сценке «повар Путина – президент – краб» сценаристы обыграли известный мем «Путин – краб». Добавили огоньку кинокартине.

В остальном приколы как приколы: фальшивая любовь, кулинарные эксперименты и мини-взрывы на кухне, шутки квнщиков (да, команда «Наты из Абхазии» тоже снимается), юморная Анфиса Чехова зажигает.

Вот так, по мере развития событий, президентская кухня как мечта Баринова отходит на второй план, победить бы в кулинарном конкурсе. И название фильма, кстати, себя полностью оправдало. Зритель увидит огромное количество отлично приготовленных и красиво оформленных блюд, что не во всяком дорогом ресторане увидишь.

Отличится и одна из звезд кинокартины – Дмитрий Нагиев. Сыну Баринова придется не только с папой отношения налаживать, но и помочь Нагиеву бежать из горного абхазского села, где его собираются женить. Так что, фильм получился достаточно зрелищный, красочный и динамичный.

Кто знает, может следующий повар Путина (по задумке режиссера!) – это шеф-повар Баринов с его командой. Все к тому идет… Команда сработалась, зрителям нравится, значит, пора поднимать планку повыше: Москва – Париж – Кремль?

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