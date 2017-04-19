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Йемен – поле боя: саудиты с Вашингтоном играют против Тегерана

18:08. 19 апреля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

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Просто новость или нет? Глава Пентагона Джеймс Мэттис прибыл в Эр-Рияд для участия в переговорах с военно-политическим руководством Саудовской Аравии. Здесь он призвал стороны конфликта в Йемене к возобновлению переговоров и возвращению к плану ООН.

Йемен остается одной из «горячих точек» на Ближнем Востоке. Повстанцы-хуситы, бойцы из группировки «Ансар Алла», установили власть в ряде регионов и захватили столицу, вынудив президента и правительство подать в отставку. В конфликте опосредованно участвуют США, снабжающие саудитов разведданными и заправляющие их боевые самолеты в воздухе.

Чем же так не угодили хуситы саудитам и американцам?

Это не простая военизированная группировка. Акцент следует сделать на религиозную составляющую и связи повстанцев. Хуситы исповедают ислам шиитского толка и считают, что суннитское большинство, чьи представители правили Йеменом последние десятилетия, игнорировали их интересы.

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Хуситы.

Их требования были весьма просты и в то же время чрезвычайно опасны для Эр-Рияда и Вашингтона: увеличить представительство шиитов в органах власти и оформить перераспределение доходов с продажи углеводородов в пользу шиитов.  Вот так и получилось, что внутренними делами Йемена активно заинтересовались саудиты, желающие вернуть страну под контроль.

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Вмешательство саудитов в конфликт хуситы обозначили как акт агрессии, заявив, что Эр-Рияд получит жесткий отпор. Ситуация накалялась, а повстанцы постепенно прибирали страну к рукам. Зона шиитского влияния на Ближнем Востоке расширялась, что несло угрозу интересам саудитов в регионе. Зато в Тегеране радости не скрывали от успехов единоверцев.

Интересно, что саудиты оправдывают свое вмешательство во внутренние дела Йемена просьбой сбежавшего экс-президента страны Абда Хади, борьбой с международным терроризмом и восстановлением легитимной власти в республике. Звучит красиво, но на деле все обстоит иначе.

Если шииты возьмут власть в Йемене в свои руки, то стабильность в монархии окажется под угрозой. В стране проживает шиитов 14-15% от всего населения, которые, по сути, лишены избирательных прав. Стоит ли сомневаться, что их поддержат Йемен и Тегеран?

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Протесты в Иране из-за казни в Саудовской Аравии шиитского проповедника Нимр аль-Нимра.

Во-вторых, Эр-Рияд и Тегеран остаются главными соперниками в регионе. Про отношение Вашингтона к Ирану все знают. Повторяться не стоит. И, в –третьих, нефтяной фактор. Йеменский нефтяной порт Аден – ключ к транзиту углеводорода в регионе и «ворота» в Красное море, через которые идут поставки нефти по Суэцкому каналу. Плюс имеются и нефтяные месторождения на севере Йемена, владеть которыми саудиты также желают.

С интересами саудитов разобрались: стабильность, транзит нефти плюс влияние в регионе сохранить в пику Ирану. А что же Вашингтон?

Иран и Россия являются сторонниками сирийского президента Башара Асада. Тегеран контролировать Штаты не могут, и это невероятно раздражает Белый дом. В настоящее время Иран представляет собой некий форпост исламского мира, что мешает установить однополярный мир под руководством США.

Кроме того, Иран обладает огромными запасами нефти и выходит границами к Касйскому нефтяному оазису, где работает в десятки раз больше американских компаний, чем российских. Но полного контроля у США нет! Сделать это можно лишь через уничтожение режима в Тегеране и замыкания планетарной дуги нестабильности от Балкан через Пакистан и до Китая.

Если для этого нужно использовать гибридную войну Эр-Рияда и Тегерана в Йемене в собственных целях, то почему бы и нет? Тем более, что беспокоиться им есть о чем: под влияние Тегерана попали Сирия, Ливан и Ирак. Шиитское кольцо вокруг саудитов сужается, влияние США ослабевает. К слову, план ООН по Йемену Россия считает неработающим. Не сомневаюсь, что и в США на него не делают ставку.

Вашингтону выгоден хаос на Ближнем Востоке: банды террористов на южных границах России, разрушение нефтяной инфрструктуры и не стоит забывать, что саудиты являются крупнейшим кредитором Америки. Если монархия падет, то и долги требовать будет некому. Куда ни посмотри, кругом одни плюсы. Главное, чтобы стабильности не было. Или худо станет США.

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Метки: ближний восток, геополитика, иран, конфликт, саудовская аравия, соединённые штаты, хуситы
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