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День Победы близко-близко и Прибалтика боится…

15:12. 19 апреля 2017 Просмотров - 132 Нет комментариев Опубликовал:

priblatika

Обычно человек сходит с ума в одиночестве, но Прибалтика давно уже подала пример обострения коллективного психоза. Громкие заявления о «российской угрозе» да заманивание натовского контингента на свои территории не принесли прибалтам желанного успокоения. Все ближе месяц май и День Победы, которого так опасается латышская полиция безопасности. Да и Вильнюсу с Таллином взгрустнулось…

Чего же боится полиция безопасности в Латвии? Празднования Дня Победы и акции «Бессмертный полк». Власти опасаются, что такие «пропагандистские» СМИ, как baltnews, rubaltic и regnum, станут проводить пророссийскую политику. Их соотечественники в Латвии, желающие сохранить «русские школы», отпраздновать 9 мая и поучаствовать в работе «так называемого антифашистского комитета» поддержат Россию во всем.

Но и это еще не все: Кремль обвиняют в попытках усилить позиции русского языка в Латвии, в дискредитации политических и экономических достижений страны (а они были вообще?!), в критике НАТО и навязывании собственного внешнеполитического курса. Поэтому так опасно празднование Дня Победы.

В Литве же испугались совместных российско-белорусских учений «Запад-2017». Вероятно, от страха решили вернуть и Фонд Сороса, спустя восемь лет. Якобы для утверждения проевропейских установок в литовском обществе и ведения просветительской работы. Интересно, сколько времени продержится литовская государственность после «просвещения» Соросом?

 

 

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Эстония не отстает. Все же паранойя бывает весьма и весьма заразной, но на свой лад. Полиция безопасности Эстонии также отметилась докладом, что и латышские «собратья». Здесь Россию обвинили в попытках расколоть эстонское общество, насаждении нацизма и переписывании истории.

Обвинять Россию в насаждении нацизма в преддверии празднования Дня Победы над фашистско-немецкими захватчиками? Такой наглости свет не видывал. Потомки тех, кто бегал по лесам, грабил и убивал мирное население, служа цепными псами гитлеровцам в годы Второй мировой войны, почувствовали свободу и решили высказаться? Излить наболевшее, избавиться от страха дедов перед расплатой за собственные преступления?

Пожалуй, стоит напомнить об узниках нацизма, которых в Эстонии не признают? Или вспомнить об эстонских концлагерях, куда привозили узников из России, причем семьями с малыми детьми?

Или поговорим о военно-спортивной игре «Эрна», в которую играют эстонские ребятишки, изображая участников диверсионной группы «Эрна», подчиняющейся Абверу (военной разведке нацистской Германии)? Эта группа была заброшена нацистами в тыл Красной армии 14 июля 1941 года и полностью состояла из эстонских добровольцев, проходивших подготовку в немецких тренировочных лагерях на территории Финляндии. 

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По мнению эстонских властей, именно нацистские диверсионные группы должны служить делу воспитания молодежи, укрепляя патриотизм и государственность Эстонии. И при этом насаждает нацизм Россия, празднуя День Победы над преступным гитлеровским режимом и его пособниками?

Хотя, лучше бойтесь… Может, хоть это убережет прибалтов от необдуманных решений, если разум бездействует?

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Метки: 9 мая, день победы, Латвия, литва, Нацисты, прибалтика, русофобия, эстония
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