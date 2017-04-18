Западные страны ЕС убили науку своих восточных соседей по союзу

В 2004 г. в ЕС вступили 10 новых стран-членов. Страны Восточной Европы в основном были значительно беднее, чем страны старой гвардии. Однако их не покидала надежда на то, что основополагающие идеалы ЕС, призванные способствовать процветанию всех его членов, помогут им улучшить свое положение. Как показал опыт, возможность проведения научных исследований является ключевой частью любой экономической трансформации. Была надежда, что свобода передвижения между государствами позволит ученым из стран бывшего советского блока укрепить сотрудничество с учеными из развитых стран Западной Европы.

По идее, если польский исследователь переезжал в Великобританию, он должен был бы не только наладить сотрудничество с учеными из Великобритании, но и укрепить отношения с учеными своей родной страны. Однако произошло все в точности до наоборот. Из нового анализа стало известно, что уровень трансграничного сотрудничества с учеными Восточной Европы снизился после 2004 г. (красная линия на графике).

Для того чтобы прийти к такому выводу, исследователи подсчитали количество исследований, проведенных в международном соавторстве в каждой из стране-участниц ЕС. Статьи, написанные авторами только одной страны, не учитывались.



На основе этого они обнаружили, что процент исследований в международном соавторстве в Польше упал с 33% в 2004 г. до 28% в 2011 г. Но в Великобритании доля исследований в международном соавторстве увеличилась с 28 % в 2004 г. до 43% в 2011 г.



Вместо того чтобы развить научное сотрудничество в Польше и тем самым повысить экономический потенциал в этой стране, членство в ЕС снизило процент международных научных взаимоотношений Польши.

Лучшие ученые и так имеют возможность устанавливать международное сотрудничество, независимо от того, в какой стране живут. Если им снять ограничения, они переместятся в лучшие научно-исследовательские центры.



Когда лучший польский ученый переезжает в Великобританию, он устанавливает сотрудничество с исследователями в Германии и Франции. После переезда научно-исследовательские работы ученого будут появляться только в базе данных Великобритании, но не в польских базах данных. То есть исследования ученого для Польши и собственно научная связь с Польшей будут потеряны.

Специализация в странах ЕС неизбежна. Великобритания привлекает лучших специалистов в области финансов (или по крайней мере привлекала, пока не случился Brexit), Германия зачастую становится центром передовых производственных исследований и разработок. "Ученые тяготеют к местам, где можно заниматься наукой и где создаются максимально полноценные условия для исследований", – отметил Питер Тиндеманс, генеральный секретарь Euroscience.

Это сложная ситуация для политиков, особенно когда научные исследования в значительной степени финансируются государством. С одной стороны, они не хотят препятствовать развитию науки, перекрывая свободный поток ученых из одной страны в другую. С другой стороны, регион, который теряет ученых, имеет, как правило, худшие экономические показатели.



И здесь есть решение проблемы. Вкладывать деньги в возможность получения зарубежного опыта учеными, с тем чтобы затем они вернулись и передали накопленный опыт родной стране. Другой вариант – инвестировать в научные центры в странах, которые нуждаются в развитии науки.

ЕС пытается претворить в жизнь оба варианта, однако всему есть предел. "Невозможно развивать одинаково высококлассные исследовательские центры по всей Европе. Слишком мало специалистов для этого, и слишком большие объемы финансирования потребуются для реализации этой идеи", – заявил Тиндеманс.





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