Запад сделал все, чтобы разрушить Россию, — Кадыров (ВИДЕО)

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью RT заявил, что спецслужбы Запада сделали всё возможное, чтобы разрушить Россию.

«За все эти годы западные и европейские спецслужбы сделали всё возможное для того, чтобы разрушить суверенное государство Россия. И была для разборок выбрана Чеченская Республика, последние десять лет здесь шли ожесточённые бои и (действовала, — прим. ред.) не только определённая кучка бандитов, а сильно подготовленные спецслужбами западными, европейскими воины», — заявил Кадыров.

При этом он отметил, что эти бандиты представляли более 50 разных государств.

«Россия отстояла и доказала, что она сильное государство и не даст никому шутить с государством и с народом», — заключил глава Чечни.

Ранее сообщалось, что Кадыров в интервью RT рассказал о ситуации в Сирии и отношении к сирийскому урегулированию со стороны западных стран.

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