Забавная арифметика взятки

Федеральный уровень громких арестов последних лет обещает процессы о взятках в сотни миллионов. Мы сравнили следственные пресс-релизы и приговоры. Делим на сто.

Главы регионов, федеральный министр и компания чиновников меньшего ранга ждут окончания следствия. В анонсах правоохранителей сумма взятки чиновнику класса «А» играет от 100 миллионов. Мы посмотрели на приговоры прошлых лет. Либо борьба с коррупцией стала в сто раз масштабнее, либо в судах обвинение ждёт разочарование.

Экс-губернатора Марий-Эл Леонида Маркелова задержали по подозрению получения взятки 13 апреля. Его адвокат Игорь Трунов сообщил сумму – 250 миллионов рублей.

За последние два года Маркелов далеко не первый из государственных людей, заподозренный во многомиллионном мздоимстве. «Фонтанка» прикинула, сколько берут (по версии следствия) высшие чиновники. Посчитала исключительно чиновников класса «A», уровня глав регионов и федеральных министров, и только по делам о взятках.

Эпидемия арестов предполагаемых коррупционеров началась в марте 2015 года на Сахалине. Глава региона Александр Хорошавин арестован по подозрению во взятках при строительстве одного из блоков Южно-Сахалинской ТЭЦ. Прокуратура считает, что губернатор с подельниками получил более полумиллиарда рублей.

Губернатора Коми Вячеслава Гайзера задержали 19 сентября 2015 года. Первоначально уголовное дело было возбуждено по статье «мошенничество», но год спустя следствие нашло и взятку, посчитав, что в качестве таковой он получил долю в гостинице «Авалон». К сожалению, в нашу статистику он не попадет, так как размер взятки в рублях следователи публично не называли.

Июнь 2016 года – губернатор Кировской области Никита Белых задержан в московском ресторане при получении денег от предпринимателя. По версии следствия, получал взятку. Её размер обозначают в 400 тысяч евро. По курсу на тот день – чуть более 29 миллионов рублей.

14 ноября 2016 года – задержан министр экономического развития Алексей Улюкаев, как утверждает следствие, с поличным – при получении 2 миллионов долларов США, то есть около 130,5 миллиона рублей по обменному курсу ноября прошлого года.

Губернатор Удмуртии Александр Соловьев арестован 4 апреля 2017 года. По версии следствия, получил взяток на сумму более 140 миллионов рублей при строительстве мостов через реки Кама и Буй.

Чемпионом по сумме можно было бы считать директора ФСИН Александра Реймера, задержанного в марте 2015 года. Ему вместе с заместителем и директором ведомственного предприятия вменяется хищение 1,2 миллиарда рублей при закупке электронных браслетов для арестантов, но это не взятка и для нашего примера не годится.

«Средний чек», который вменяется высшим чиновникам, – 210 миллионов рублей. Или 3,73 миллиона долларов, если в валюте.

Это те суммы, которые звучат в отчётах о борьбе со мздоимцами. В идеале отчёты должны заканчиваться процессами и приговорами. Мы проверили гром рапортов судебной статистикой. Выбор ограничили Москвой и Петербургом 2015 – 2017 годов, а в качестве источника информации использовали систему «ГАС-Правосудие». На научность труда не претендуем, но предлагаем его как иллюстрацию.

Москва

Самая серьезная норма, карающая за взятки, – часть шестая статьи 290 УК, которая предусматривает наказание за взятку в особо крупном размере (от миллиона рублей).

В системе «ГАС-Правосудие» за 2015 – 2017 годы мы нашли 13 дел по части шестой 290-й статьи, рассмотренных московскими судами. Открыв приговоры, выяснили, что в трех случаях судьи установили, что взятки не было, так как обвиняемые не обладали необходимыми полномочиями для решения тех вопросов, за которые получали деньги, и переквалифицировали их действия на мошенничество, что значительно снизило срок лишения свободы в приговорах и избавило от кратных сумме взятки штрафов.

По остальным десяти крупнейшим случаям московских взяток, дошедших до обвинительного приговора, средний размер взятки составил немногим менее 10 миллионов рублей.

Безусловный рекордсмен, единственный, кто по объявленным в приговоре цифрам приблизился к заявленным федеральным стандартам мздоимства, – бывший замруководителя департамента имущественных отношений Минобороны Александр Горшколепов с 45 миллионами рублей. Во время следствия «осведомленные источники» рассказывали прессе о доказанных восьми эпизодах взяток на сумму более 100 миллионов рублей. Однако последовало досудебное соглашение, признание двух эпизодов и особый порядок судебного разбирательства.

Один Горшколепов оказал серьёзное влияние на статистику. Если не учитывать признанные им 45 миллионов, средний размер московской взятки по 6-й части 290-й статьи упадет в два раза, до 5 миллионов рублей.

Следом идут экс-заместитель начальника госпиталя им. Бурденко Константин Панюшин, согласно приговору, получивший взяток всего на 14 миллионов рублей от руководства охранного предприятия, у которого с госпиталем был заключен договор, и старший следователь Главного следственного управления московского главка МВД Александр Сидоров, получивший за снисхождение к подследственному 14,8 миллиона рублей. Заметим, что изначально полковнику Панюшину вменялась взятка в 84,8 миллиона рублей, но в результате судебного следствия было установлено, что более 70 миллионов получено в результате мошенничества, а не должностного преступления.

Остальные приговоры – за полтора-два, редко четыре миллиона. Ни одного случая масштаба арестов 2015 – 2017 годов.

Все взяточники были осуждены к реальному лишению свободы, на срок от 6 до 10 лет. И к штрафам, которые очень и очень отличались. Уголовный закон предусматривает штраф до семидесятикратного размера. Иногда суды ограничивались однократным или двукратным штрафом, но несколько приговоров очень серьезны. Следователю Сидорову назначен штраф в 500 миллионов рублей, Александру Горшколепову – 310 миллионов рублей.

Петербург

В нашем городе с коррупцией, судя по приговорам, не сложилось. Всего по 6-й части 290-й статьи УК за последние два года, по данным официального судебного сайта, рассмотрено четыре дела.

В июле 2015 года бывший старший оперуполномоченный отдела экономической безопасности и борьбы с коррупцией УМВД по Невскому району Олег Берсенев получил 8 лет строгого режима за получение взятки в 1,6 миллиона рублей.

Декабрь 2015 года – приговор Кировского районного суда установил, что экс-начальник отдела благоустройства Кировского ГУЖА Дмитрий Скорняков получил взятку в 1,2 миллиона рублей. Приговор – 8 лет условно и штраф в 6 миллионов рублей.

Дело областного чиновника Леонида Мацукова в петербургских судах с 2011 года. Дважды городской суд отменял приговоры Дзержинского районного суда. Вмененная сумма взятки – 3,5 миллиона рублей. Третий обвинительный приговор постановлен в марте 2017 года.

Был шанс и у Петербурга чуть повысить среднее арифметическое взятки, но бывший зампред КГИОП Игорь Гришин в коррупционную статистику не попал. По версии обвинения, он требовал 4,5 миллиона с реставрационной компании, но в феврале 2017 года городской суд установил, что это было покушение на мошенничество.

Итого: средний размер доказанной петербургской взятки по самой строгой статье УК – 2,1 миллиона рублей. Смотрится жалко даже по сравнению с московскими процессами. На фоне заявлений правоохранителей в отношении экс-губернаторов – вообще в пределах арифметической погрешности.

«Фонтанка» с интересом ожидает «губернаторских процессов» с сотнями миллионов в обвинительных заключениях. Напомним, за два последних года, судя по доступной на судебных сайтах информации, признанные Александром Горшколеповым 45 миллионов рублей – безусловный рекорд.

Далеко позади него – замначальника госпиталя Минобороны и старший следователь МВД с 14 миллионами каждый. Но по приговорам эти трое – самые крупные коррупционеры в России последних лет.

Справка:

Средняя взятка в России по всем категориям за 2016 год, как сообщал главный по борьбе с коррупцией из МВД, генерал-майор полиции Андрей Курносенко, составила 330 тысяч рублей.



Источник: nnm.me