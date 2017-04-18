За мозг человека отвечают бактерии в кишечнике

Современные исследования доказали, что микрофлора кишечника может влиять на мозг. Два килограмма бактерий системы пищеварения, в зависимости от того, какие именно микробы, грибы, археи там преобладают, могут вызывать агрессию или апатию, приподнятое настроение или депрессивное. Значит ли это, что магазинные йогурты с пробиотиками могут стать настоящим оружием? Орудием для управления мозгами миллионов?

Проект «Микробиом» запущен российскими учеными в МГУ им. Ломоносова и нескольких НИИ. Аналогичные исследования ведутся в США и странах Европы.

Дело в дозировке или в самих бактериях?

Примерно 100 триллионов клеток полезной и вредной микрофлоры живут в каждом взрослом человеке. Это — по 10 бактериальных клеток на каждую клетку человеческого организма. За века сосуществования сложился симбиоз: человека-корабля и живущих в нем бактерий. Мы эволюционируем. Они — тоже. Учатся управлять «кораблем».

— Микрофлора кишечника очень разнообразна, — рассказала Светлана Туркина, доктор медицинских наук, профессор кафедры внутренних болезней педиатрического и стоматологического факультетов Волгоградского государственного медицинского университета. — Микробиот кишечника определяет не только здоровье пищеварительной системы, но и здоровье организма в целом. У всех часто болеющих детей выявляется недостаток нормальной микрофлоры. Микробиот влияет не только на иммунный статус. Он также может формировать ожирение или метаболический синдром. Есть версия, что бактерии в кишечнике могут влиять на наши пищевые предпочтения, в зависимости от групп преобладающих бактерий микробиота: одни группы питаются сахарами, другие — жирами. Каждая группа старается повлиять через нервные импульсы на мозг, чтобы подтолкнуть организм выбирать «нужную» пищу. Знакомые исследователи из института МГУ им. Ломоносова сказали мне как-то: «Понимают ли люди, которые выпускают йогурты, что они владеют биологическим оружием?». Дело даже не в полезности того или иного биойогурта, не в содержащейся в нем культуре бифидобактерий, а в их дозировке. Мы сегодня многое не знаем о микрофлоре нашего кишечника. Не все живущие в нем группы бактерий нам известны. Ведутся исследования.

Как мышам микробиом меняли

Известно, что нейромедиаторы, влияющие на мышление и поведение — серотонин и дофамин, также вырабатываются в кишечнике. Как именно бактерии в кишечнике могут повлиять на поведение? Чтобы выяснить это, ученые провели эксперимент на мышах. Взяли две группы грызунов: одни мыши были спокойные и флегматичные, а другие — нервные и агрессивные. Ученые сажали мышей на постамент, с которого было неудобно и высоко спрыгивать, и засекали время: когда и какая группа спустится с постамента. Затем поменяли мышам микробиот кишечника. В результате мышки поменялись поведением: агрессивные и нервные мыши сидели на постаментах спокойно, а недавние флегматики вдруг сделались дерганными и озлобленными. Когда, в качестве контрольной проверки, микробиот нервных мышей пересаживали нервным, а микробиот спокойных — флегматикам, такого эффекта не обнаруживалось.

На сегодняшний день и в России, и в Европе, и в США проведены также исследования микробиота городского и деревенского населения. Выяснилось: микрофлора кишечника у горожан во всех крупных городах мира по выявленным группам бактерий примерно одинаковая, хотя есть индивидуальные отличия в части их дозировки у каждого человека. Зато у жителей деревень и небольших загородных поселений иногда обнаруживали необычные и редко встречающиеся группы бактерий, давно облюбовавших кишечник. Это не значит, что эти люди больны. Просто глобализация с БигМаками и прочими прелестями цивилизации их не коснулась. И микробиот кишечника у деревенских жителей более разнообразен и лучше поддерживает их иммунитет к болезням, распространенным в данной местности.

А в кишечнике людей, живущих в Японии выявили особый тип бактерий, способствующих перевариванию морепродуктов и водорослей.

Микрофлора кишечника оказалась способной не только обмениваться генами между собой и вступать в своеобразные «союзы». Она еще показала способность к быстрой адаптации ко всему новому: к новому рациону питания, к новой среде обитания и так далее. Похоже, наш кишечник — это наш самый быстро «думающий» орган.

Часть болезней идет изнутри?

Мы привыкли думать, что в кишечнике живут только полезные бактерии. Если туда попадают вредные микробы, начинается отравление или расстройство. Но современные исследования ставят эту точку зрения под сомнение.

Сегодня ученые полагают, что некоторые группы привычных кишечных бактерий могут повысить уровень тревоги или вызвать рассеянный склероз. Ранее считалось, что только привнесенные извне болезнетворные микробы способны на это.

Взаимодействие бактерий и их носителей обсуждалось на втором съезде Европейской академии неврологии (EAN) в Копенгагене.

Ранее группа ученых-биологов из университетов Сан-Франциско, Аризоны и Нью-Мексико опубликовала свой отчет о том, как микробиот кишечника влияет на мозг человека, в журнале «BioEssays».

«Микробы обладают возможностью управлять нашим поведением и настроением, посылая различные нервные сигналы десятичному черепному нерву, изменяя вкусовые рецепторы, продуцируя токсины, заставляющие нас чувствовать недомогание, а также „химические вознаграждения“, вызывающие хорошее самочувствие», — высказывался один из руководителей этого исследования доктор Атена Актипус.

Еще одно исследование в этой области позволило обнаружить, что у людей, употреблявших пробиотический напиток с фолиевой кислотой, действительно заметно улучшалось настроение. Но только в тех случаях, когда этому предшествовали упадок сил и депрессия.

И, конечно, огромное влияние на наше поведение и наш внешний облик оказывают антибиотики. Именно с антибиотиками ученые сегодня связывают эпидемию ожирения, охватившую все развитые страны мира. Дело в том, что в мясе кур и мясе многих домашних животных, выращиваемых на продажу, есть следовые остатки антибиотиков. Так они попадают в наш организм. Следовые остатки антибиотиков могут быть не только в куриных окорочках разных марок, но и в сосисках, колбасах. Эти «следы» кочуют по одной и той же схеме: корма для животных, куда их добавляют для скорейшего набора веса; оттуда в тушку; затем к нам в организм. И работают эти вещества по одной схеме: нарушение обмена веществ и, как следствие, быстрый набор веса. Вот почему по настоящему здоровыми могут быть в наши дни только очень богатые люди, способные купить себе экологически чистые продукты. Либо — очень бедные люди, живущие на земле и выращивающие для себя кур и скотину самостоятельно.