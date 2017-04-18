Военная приемка. Армия в Арктике. На вездеходах через океан. Часть 1

Экспедиция Министерства обороны в Арктику продолжается. Путь из поселка Тикси к одной из самых северных российских военных баз на острове Котельный военные и инженеры проделали на вездеходах, самый легкий из которых весит около 3 тонн, а самый тяжелый – 80! Это первый подобный марш-бросок в истории. И только в нашей программе вы увидите, как он проходил. Арктическая пурга, промоины во льду, торосы, срочный ремонт при 40 градусах мороза и северное сияние – это лишь малая часть того, с чем столкнулись участники исторического путешествия.



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Источник: www.youtube.com