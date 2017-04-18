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Военная приемка. Армия в Арктике. На вездеходах через океан. Часть 1

20:15. 18 апреля 2017 Просмотров - 110 Один комментарий Опубликовал:

Экспедиция Министерства обороны в Арктику продолжается. Путь из поселка Тикси к одной из самых северных российских военных баз на острове Котельный военные и инженеры проделали на вездеходах, самый легкий из которых весит около 3 тонн, а самый тяжелый – 80! Это первый подобный марш-бросок в истории. И только в нашей программе вы увидите, как он проходил. Арктическая пурга, промоины во льду, торосы, срочный ремонт при 40 градусах мороза и северное сияние – это лишь малая часть того, с чем столкнулись участники исторического путешествия.

http://tvzvezda.ru


Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

  • 2692 1954
    Ajbolit444 18 апреля 2017 в 22:00 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
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    Слышь ты, 3,14дрила гнойная… с погонялом brahman…
    или кто там, вместе с тобой РЕШАЕТ…!!! что и кому можно писать и читать. Попутали ТВАРИ… Мысли Человека, скрывать от Людей. Будет вам и вашим хозяевам ГЛИСТАМ… по делам вашим. Не скулите опосля. Обещаю.

    Короче, дрищ ***********… удали мой аккаунт. И дам Совет… молись падла… день и ночь, до скончания своих поганых дней. Кстати, ВСЕХ… кто в этом участвует, сие касается. Возомнили себя всемогущими…? Хе хе… “сюююрприз будет…” – как говаривал тов. Винокур.

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