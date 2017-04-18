В России число «сталинистов» за 27 лет увеличилось втрое
19:08. 18 апреля 2017 Просмотров - 92 2 коммент. Опубликовал: brahman
Внесённый в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента «Левада-Центр» провёл социологическое исследование об отношении граждан к Великой Октябрьской социалистической революции и её деятелям. На что хотелось бы обратить внимание…
Практически не изменились показатели граждан считающих события 1917 года неизбежными, а также тех, кто считает, что их можно было избежать.
А вот ответы на вопрос о причинах революции претерпели некоторые изменения. Причём тяжёлое положение трудящихся хоть и остаётся на первом месте, но значительно снизилось, а вот слабость власти, наоборот, значительно возросла.
Эти показатели как мне кажется подчёркивают некоторые приоритеты существующие сегодня, обусловленные событиями последних лет в нашей стране и за рубежом.
Что действительно расстраивает, так это то, что процент считающих революцию «заговором» существенно вырос с 6% до 20%. Получается, что за последние 27 лет эти 6% хорошо промывали мозги остальным согражданам доведя число сторонников «теории заговора» до 20%. Это с одной стороны, а с другой…
Значительно увеличилось число тех, кто считает революцию «открытием новой эры» и «толчком к социальному и экономическому развитию», а так и было на самом деле.
Также хочу обратить внимание на то, как отвечали граждане России на вопрос о поддержке большевиков.
Число тех, кто выступил бы на их стороне или принял бы революцию существенно снизилось, но при этом число тех, кто активно боролся бы против, практически не увеличилось. Смещение произошло за счёт тех, кто хотел бы «отсидеться» во время революционных событий. И это конечно тревожный факт, так как «отсидеться» во время бури невозможно, но 33% наших сограждан тешат себя такой иллюзией.
Также прошу обратить внимание на то, как отвечали ранее и отвечают сейчас наши сограждане об «уроне», который нанесла революция.
Ну и в завершении, график симпатий, как увесистая оплеуха десталинизаторам
И не забывайте, что это цифры «Левада-Центра», к исследованиям которого стоит относиться очень критично. Потому, было бы неплохо провести собственное социологическое исследование, чтобы точно понимать страну, в которой мы живём.
Оригинал взят у bav_eot
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
loading...
Слышь ты, 3,14дрила гнойная… с погонялом БРАХМАН…
или кто там, вместе с тобой РЕШАЕТ…!!! что и кому можно писать и читать. Поутали ТВАРИ… Мысли Человека, скрывать от Людей. Будет вам и вашим хозяевам ГЛИСТАМ… по делам вашим. Не скулите опосля. Обещаю.
Короче, дрищ ***********… удали мой аккаунт. И дам Совет… молись падла… день и ночь, до сканчания своих поганых дней. Кстати, ВСЕХ… кто в этом участвует, сие касается. Возомнили себя всемогущими…? Хе хе… “сюююрприз будет…” – как говаривал тов. Винокур.
loading...
Цветную революцию в России устроили в виде февралской революции. Большевики лишь взяли власть и устроили облом планам сионистов в виде СССР. Если бы не большевики, то те, кто устроил февральскую революцию угробили бы России под корень.
Что хотели сделать с Россией сионо-иезуиты четко сформулировал сам Сталин, з\а что его и ненавидят либерасты.
И это именно то, что они сделали в 1991.
Сталин о троцкистах и предателях:
“Ведь расстрелянные враги народа основной своей задачей ставили свержение советского строя, восстановление капитализма и власти буржуазии в СССР, который бы в этом случае превратился в сырьевой придаток запада, а советский народ – в жалких рабов мирового империализма.
Захватив власть эти презренные и жалкие предатели намеревались прежде всего отказаться от социалистической собственности, продав в частную собственность капиталистическим элементам важные в экономическом отношении наши хозяйственные объекты, закабалить страну путем получения иностранных займов, отдать в концессию важные для империалистических государств наши промышленные предприятия.
Корни этой компании, этой банды надо было искать в тайниках иностранных разведок, купивших этих людей, взявших их на свое содержание, оплачивавших их верную холопскую службу. И мы эти корни нашли”.