Трампизм на марше

Я взялся об этом писать, потому, что я татарин и мусульманин, потому что мой расстрелянный предок был мучеником за веру (шахидом), поэтому меня затруднительно упрекнуть в расовой и религиозной ксенофобии и симпатиях к русским националистам. Я взялся об ...