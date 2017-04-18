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Сводки от ополчения Новороссии 18 апреля 2017

11:05. 18 апреля 2017 Просмотров - 183 Нет комментариев Опубликовал:

Армия Порошенко 32 раза нарушила перемирие в ДНР за сутки

Армия Порошенко 32 раза нарушила перемирие в ДНР за сутки

За прошедшие сутки ВС Украины тридцать два раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщил источник в Вооруженных силах ДНР.

«Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись шестнадцать населенных пунктов Республики, по которым применялись танки, минометы, БМП, БТР, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие», — говорится в сообщении.

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Житель Донецка о Пасхальном перемирии

Житель Донецка ответил на вопрос какая сейчас обстановка в Донецке.

«Всё по-прежнему, ничего нового. Сегодня был на Партизанском проспекте, слушал пасхальное «перемирие». Падало много, прилёты в частный сектор 80-ки в пределах пятьсот метров от меня. Под вечер массированно начались обстрелы. Народ невозмутимо ездит в маршрутках», — рассказал Григорий.

«В районе Бутовской шахты кпвт, агс. Видно дым от взрывов. Хотя ещё в обед была гробовая тишина, часам к пяти разошлись, — добавил собеседник.

С 1 апреля на Донбассе введен режим прекращения огня, но тем не менее эти территории подвергаются ежедневным обстрелам с украинской стороны.

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Житель поселка Коминтерново, про ранение и перемирие

Авторская съемка военкоров News Front

Житель Коминтерново рассказывает, как живет в поселке с полностью разрушенной инфраструктурой и под ежедневными обстрелами ВСУ.

«Находился дома, было поздно, шла перестрелка, прилетело прямо во двор, взорвалось и осколками посекло», — рассказал житель Коминтерново.

«Лечили в больнице в Новоазовске, осколоки достали, в легком остался один, — добавил он, — Слава Богу остался жив, а так и в подвале ночевали, вообще бывает по-разному»

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