Главная » Видео, Жизнеречение, История, Мировоззрение

Пророк Иезекииль ел коровье говно и ловил видения. Правдозор

20:17. 18 апреля 2017 Просмотров - 285 2 коммент. Опубликовал:

Однажды пророку Иезекиилю явился дух и заставил его прилюдно есть лепёшки на коровьем говне.
Библия - Книга пророка Иезекииля - 4 глава - строки 12, 14, 15.
Подпишись на канал ПРАВДОЗОР ТВ
Вступай в группу Русская Цивилизация
Метки: Аарон, ангелы, брат Аарон, верховный жрец, видение славы Господней, видения Иезекииля, видения пророка, видения пророка Иезекииля, египетский жрец, жрец египта, Иезекииль, ковчег, ковчег евреи, ковчег завета, ковчег откровения, ковчег свидетельства, Моисей, Моисей Аарон, Моисей жрец, походный храм, пророк Иезекииль, пророк Моисей, священный ковчег, скиния ковчег, скиния собрания, слава Господня, Сфинкс, хирувимы, храм скиния
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Святенков Путину: Русский не может быть патриотом враждебной ему России
Вчера Владимир Путин выступил на Валдайском клубе. Форум известных западных и российских политологов в этом году было решено посвятить теме российской идентичности. Естественно, как водится на такого рода мероприятиях, первые дни никто ничего толком не ...
Рептилоиды живут с людьми на одной планете!
Известный уфолог Д. Карпентер, много лет занимающийся проблемой рептилоидов, говорит, что практически все очевидцы описывают их одинаково. Это прямоходящие существа. Их рост — от 1,8 до 2,4 метра. Голова — нечто среднее между головой человека и головой ...
О религиях, совести и рабстве
Комментарий фашиствующей поклонницы христианства, побудивший написать отклик „Христианский фашизм”, получает своё продолжение. Во-первых, обещанный пост „Разоблачение Христианства. Психокод Библии...” помещён ниже. Во-вторых, хотелось бы опубликовать ...
Почему атомную бомбу первыми создали евреи, а не русские, не татары, не итальянцы и не латиноамериканцы?
... не умеют!" (Иеремия. 4: 22). Пророк этот, оставивший данное свидетельство о...
Предсказания и пророчества о будущем России
11.02.2010 12:14 Интересная  информация  к  размышлению: Пророчества  провидца  14-го  века  Василия  Немчина В  20-м  веке,  когда  будет  шесть  раз  по  15  лет  (С  1990 года)  Русью  станут  править  бесы,  прячущиеся  под  другими  стягами,  но  ...
ЗАКАТ ХРИСТИАНСТВА НА РУСИ.
Славянство никогда не умирало, несмотря на самые жестокие гонения. За всё время существования христианства на Руси церковью издавались различные "Поучения против язычества", которые проводились в жизнь. Волхвов разрубали и распиливали пилами пополам, ...

2 коммент.»

  • 96 66
    макс 18 апреля 2017 в 20:39 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    “АМИНЬ”брат
    Ел коровье ***** ну и что маца это и есть по образ ***** там у “них” что не почитай либо кровавый угар либо сексуальное вакханалия вперемежку с капрофилилей и грабежом!
    Но штука в том что вся их херня не отменяет присутствия бога и феномен молитвы как личный звонок богу и тут я не верю я видел слышал и знаю друг.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>