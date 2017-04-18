Пророк Иезекииль ел коровье говно и ловил видения. Правдозор

Известный уфолог Д. Карпентер, много лет занимающийся проблемой рептилоидов, говорит, что практически все очевидцы описывают их одинаково. Это прямоходящие существа. Их рост — от 1,8 до 2,4 метра. Голова — нечто среднее между головой человека и головой ...