Пророк Иезекииль ел коровье говно и ловил видения. Правдозор
20:17. 18 апреля 2017 Просмотров - 285 2 коммент. Опубликовал: Правдозор
Однажды пророку Иезекиилю явился дух и заставил его прилюдно есть лепёшки на коровьем говне.
Библия - Книга пророка Иезекииля - 4 глава - строки 12, 14, 15.
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“АМИНЬ”брат
Ел коровье ***** ну и что маца это и есть по образ ***** там у “них” что не почитай либо кровавый угар либо сексуальное вакханалия вперемежку с капрофилилей и грабежом!
Но штука в том что вся их херня не отменяет присутствия бога и феномен молитвы как личный звонок богу и тут я не верю я видел слышал и знаю друг.
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А причастие? Чистый сатанизм!