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Про 5-ю колонну, которой не было

18:12. 18 апреля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Почему известное выражение нельзя считать ругательством.

Генерал Франко (в центре) во время войны в Испании. 1939г
 

Всех бесит пропаганда и все с удовольствием повторяют придуманные ею штампы. Рискну порвать один шаблон: так называемая 5 колонна — это, как «жопа наоборот» — слово есть, а явления нет. И никогда не было.

Что мы вроде бы знаем? Во время гражданской войны в Испании, когда войска Франко наступали на Мадрид 4 колоннами, было заявлено, что навстречу им из города, в тыл обороняющимся, ударит «пятая». Таким образом, появился собирательный термин предателей, коллаборационистов и прочих, внутренних иуд. Причём, идиома закрепилась не только в русском, но и в других языках.

Но откуда «широкая общественность» про то поведала? Из газеты «Нью-Йорк Таймс». Якобы генерал Эмилио Мола — в 1936 году второй человек, после Франко, если не первый — обратился по радио к жителям испанской столицы, дескать, ждите удара из тыла моей 5-й колонны.

Говорил ли нечто подобное генерал — сейчас судить сложно. Военный корреспондент «Нью-Йорк Таймс» вполне мог это придумать — американцев, по обыкновению, мало интересовали дела за океаном. А тут, вроде как, интрига намечается: массовое выступление, чуть ли не восстание. Сводки с театра военных действий вызовут новый интерес, газете — дополнительный тираж.

Почему сомнительно, авторство генерала Мола? Потому что он, как кадровый военачальник, прекрасно осознавал истинное положение дел. А оно было таково: о широкой поддержке националистов против республиканцев на первом этапе войны говорить явно не приходилось. Летом 1936 года испанский мятеж полностью провалился в Валенсии, Бильбао, Сан-Себастьяне, Малаге, Сантандере, Альбасете. Более того, в Барселоне убили младшего брата Мола — Романа, и путч был подавлен всего за два дня, обыкновенным местным населением, которому раздали винтовки.

Ещё более того — в авиакатастрофе погиб первый лидер будущих «франкистов» — Хосе Санхурхо. «Верхушка» оказалась «обезглавленной». Скорое поражение «национальных сил», как провозгласили себя мятежники, казалось очевидным. И хотя, их вскоре поддержала Португалия, затем Германия с Италией, а внутри страны начались многочисленные разногласия с анархистами, говорить в ту пору о «колоннах поддержки» мог только идиот.

К осени 1936 года положение несколько изменилось — в Испанию прибыли свежие части из Африки, которые возглавил генерал (ему спешно присвоили «генералиссимуса») Франко, позже его группировка соединилась с войсками Эмилио Мола, плюс германские и итальянские «добровольцы» — вот таким был «кулак», тогда занесённый над Мадридом. Теперь это звучит курьёзно, но там буквально сошлись «две хунты». С одной стороны — Государственно-исполнительная хунта (официальное название) Франко, с другой (тоже официальное название) — хунта обороны Мадрида.

 

Однако мы сейчас не про войну, а про выражение. Мог ли Эмилио Мола, всерьёз надеяться, на какую-то «5-ю колонну» поддержки? Нет, не мог — и все дальнейшие события это подтвердили. Мадрид защищало практически всё взрослое мужское население (есть подтверждённые, исторические цифры). Почему? Очень сильно достали многочисленные бомбардировки, что явно не добавляло симпатий к «националистам». Две недели шли ожесточённые, уличные бои, после чего «республиканцам» с огромными потерями («гражданские» против военных) удалось отбросить нападавших от Мадрида. Никакого «удара в тыл» не то, что не случилось, но даже и не зафиксировано!

Гражданская война в Испании продолжалась ещё два года и почему, в конце концов, верх одержала «хунта Франко» — отдельная и длинная история. Мы же, повторюсь, «не про войну». Мог ли, Эмилио Мола, что называется, «брать на понт» жителей Мадрида, обратившись (если допустить, что обращение было) про «5 колонну»? А вот это — вполне, для создания атмосферы паники (и она вначале наблюдалась) и подозрительности — самое то. В любом случае, выражение, ставшее штампом предательства — не более чем исторический блеф. К слову сказать, в Мадрид франкистам удалось войти только 28 марта 1939 года, а «5-я» колонна, напоминаю, должна была «выступить» ещё в октябре 1936 года.

Теперь применительно к нашим условиям. Употребление данного «клише» с исторической точки зрения — глупость, с идеологической — профанация, то есть искажение смысла невежеством. Ибо, тем самым, признаётся наличие в стране огромного количества внутренних противников. Недовольные властью были, есть и будут всегда и в любой стране. Но когда они начинают идти уже «колоннами», наступает «переворот» и то, что являлось «минусом», становится «плюсом» (1917 ). Вот почему я расцениваю выражение «5 колонна», не ругательством, а комплиментом. Или, тот, кто говорит подобное, наподобие Эмилио Мола хочет панику посеять?..

 

http://svpressa.ru/blogs/article/170681/

 

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