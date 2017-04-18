ОТКРЫТАЯ ВСТРЕЧА С АВТОРОМ КНИГИ “ЧЕСТЬ” 13.12.2016
00:00:00 — Борьба с Системой
00:05:35 — О знамении и пророчествах
00:14:14 — О работе науки образности
00:15:41 — Об идеалах Духа
00:26:56 — Приход к Первоистоку
00:43:38 — Передача Знания
00:56:34 — «Эксперты» по борьбе с Системой
01:00:55 — Как открывать Сердце
01:11:00 — О символике
01:14:14 — О недалёком будущем
01:20:47 — Тотальный контроль
01:26:49 — Три кольца Силы Души
01:29:27 — Управление от Всевышнего
01:32:23 — Что такое лень
01:38:10 — Страх — движущая Сила
01:41:37 — Творцы сегодняшней Системы
01:45:25 — Суть НЛП
01:47:30 — Замена идеалов Духа
01:55:27 — Какой должна быть жертвенность
02:03:12 — Пророки в религиях
02:06:24 — Уровень Крышня в иерархии богов
02:17:38 — Что такое эгрегор
02:22:02 — Как прийти к живому восприятию
02:39:15 — Пришло время объединяться