ОТКРЫТАЯ ВСТРЕЧА С АВТОРОМ КНИГИ “ЧЕСТЬ” 13.12.2016

00:00:00 — Борьба с Системой

00:05:35 — О знамении и пророчествах

00:14:14 — О работе науки образности

00:15:41 — Об идеалах Духа

00:26:56 — Приход к Первоистоку

00:43:38 — Передача Знания

00:56:34 — «Эксперты» по борьбе с Системой

01:00:55 — Как открывать Сердце

01:11:00 — О символике

01:14:14 — О недалёком будущем

01:20:47 — Тотальный контроль

01:26:49 — Три кольца Силы Души

01:29:27 — Управление от Всевышнего

01:32:23 — Что такое лень

01:38:10 — Страх — движущая Сила

01:41:37 — Творцы сегодняшней Системы

01:45:25 — Суть НЛП

01:47:30 — Замена идеалов Духа

01:55:27 — Какой должна быть жертвенность

02:03:12 — Пророки в религиях

02:06:24 — Уровень Крышня в иерархии богов

02:17:38 — Что такое эгрегор

02:22:02 — Как прийти к живому восприятию

02:39:15 — Пришло время объединяться