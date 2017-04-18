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ОТКРЫТАЯ ВСТРЕЧА С АВТОРОМ КНИГИ “ЧЕСТЬ” 13.12.2016

19:34. 18 апреля 2017 Просмотров - 1 Нет комментариев Опубликовал:

 

00:00:00 — Борьба с Системой
00:05:35 — О знамении и пророчествах 
00:14:14 — О работе науки образности 
00:15:41 — Об идеалах Духа 
00:26:56 — Приход к Первоистоку 
00:43:38 — Передача Знания 
00:56:34 — «Эксперты» по борьбе с Системой
01:00:55 — Как открывать Сердце 
01:11:00 — О символике
01:14:14 — О недалёком будущем
01:20:47 — Тотальный контроль 
01:26:49 — Три кольца Силы Души
01:29:27 — Управление от Всевышнего
01:32:23 — Что такое лень
01:38:10 — Страх — движущая Сила
01:41:37 — Творцы сегодняшней Системы
01:45:25 — Суть НЛП
01:47:30 — Замена идеалов Духа
01:55:27 — Какой должна быть жертвенность
02:03:12 — Пророки в религиях
02:06:24 — Уровень Крышня в иерархии богов
02:17:38 — Что такое эгрегор
02:22:02 — Как прийти к живому восприятию
02:39:15 — Пришло время объединяться

Метки: Варно-кастовая система управления, Всеобщая чипизация, геополитика, книга честь, честь
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