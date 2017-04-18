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От «Ярсов» до «Белых лебедей»: кадры репетиции Парада в Алабино

10:30. 18 апреля 2017 Просмотров - 95 Один комментарий Опубликовал:

На подмосковном полигоне Алабино прошла репетиция Парада Победы, в которой принимала участие современная российская военная техника

http://tvzvezda.ru

Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

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    Олег Козлов 18 апреля 2017 в 10:55 Ссылка Пометить
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    К таким парадам враги наши адаптировались. А друзья наши не удивлены, потому что привычно всё. Надо чтобы по брусчатке на параде прошли батальоны космических десантников с Альдебарана и Тау Кита. Пролетели эскадрильи летающих тарелочек и прошли на бреющем над крышами посольств стран НАТО. Вот тогда на время притихнут, репы чесать начнут, думать. А Путин на Мавзолее с Шестиглазом Восьмируком Вторым однозначно заявят, что США если что карачун настанет. И покажут летающий плазменный тысячествольный гусеничный карачун.

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