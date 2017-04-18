Одна нация, одно государство, один Эрдоган
10:27. 18 апреля 2017 Просмотров - 66 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Немного забавной проэрдагановской апологетики по итогам референдума.
Глобальная держава Турция
17 апреля — возможность начать все с чистого листа для Турции и всего мира. Итоги референдума несут благую весть о рождении Турции как новой глобальной державы.
Как можно определить глобальную державу? Глобальные державы — это нации, которые могут иметь свою независимую от определяемой Западом мировой капиталистической системы линию и обладают возможностями и способностями проводить ее. Наш президент своим выступлением «one minute» на форуме в Давосе 29 января 2009 года дал старт шествию Турции по этому пути. С тех пор империалистические державы, не останавливаясь ни на минуту, делали все возможное, чтобы свергнуть демократический режим Турции и ее лидера. Заговоры против Турции, которые на протяжении семи лет становились все изощреннее, достигли апогея с попыткой госпереворота 15 июля 2016 года. Но глобалистским силам, которые не останавливаются ни перед какими методами, турецкий народ нанес полное поражение.
Атаковали, но не сломили.
Если сгруппировать империалистические атаки на нашу страну в соответствии с использованными методами, то получается следующий список.
Попытки свергнуть легитимное правительство путем переворота бразильского типа посредством внешних сил, просочившихся в судебную систему, имели место в ходе заговоров вокруг MİT (Национальной разведывательной организации Турции) в феврале 2012 года (прокуратура вызвала на допрос пятерых сотрудников MİT, включая ее главу Хакана Фидана (Hakan Fidan), после появившейся в сети записи переговоров ведомства с Рабочей партией Курдистана (РПК) — прим. пер.) и 17-25 декабря 2013 года (коррупционный скандал «Большая взятка», в котором оказались замешаны четыре министра и сын Реджепа Эрдогана — прим. пер.).
Тактики «оранжевой революции» по примеру Украины и Египта применялись в ходе событий вокруг Гези и последующих попыток создать массовые беспорядки.
Попытки разжечь этнический конфликт и разделить страну по примеру Сирии были продемонстрированы во время начала курдами рытья окопов при сотрудничестве РПК и Демократической партии народов, а также в ходе восстания и резни в Кобани.
Метод бросания нашей страны в огонь по типу ирано-иракской войны путем втягивания Турции в конфликт с соседями был претворен в жизнь в результате уничтожения российского самолета 24 ноября 2015 года, организованного немецкой шпионской сетью.
Неоднократно предпринимались попытки разрушить нашу демократию по восточноазиатскому сценарию путем экономического кризиса: были совершены многочисленные финансовые атаки посредством МВФ, Всемирного банка, рейтинговых агентств, глобальных финансовых учреждений и лобби внутри них, Центрального банка, других банков и своих людей в турецких СМИ. Бесчисленное множество раз повторялись попытки разрушить нашу информационно-вычислительную инфраструктуру, электрические сети, государственный аппарат через пиратские атаки по типу Redhack-ЦРУ. Одна за другой предпринимались попытки покушения, отравления, взрыва, уничтожения опять же в стиле ЦРУ-Spec Ops.
В конечном счете 15 июля 2016 года глобалистские силы, используя членов FETÖ (террористической организации Фетхуллаха Гюлена), которых они годами воспитывали в рядах армии и государственных органах, а также другие агентурные силы и их политических пособников, совершили попытку переворота и оккупации в латиноамериканском стиле. То, что наша страна осталась твердо стоять на ногах, несмотря на все эти атаки, — доказательство и гарантия того, что мы являемся глобальной державой и никто не сможет нас сломить. События последних восьми лет отчасти можно воспринимать как стресс-тестирование, которое испытало на прочность нашу банковскую систему. Несмотря на чрезвычайно невыгодное географическое положение Турции вблизи зон конфликта, несмотря на то, что заговоры империалистов достигли успеха на севере от нашей страны (на Украине) и на юге от нас (в Сирии), в Турции они потерпели поражение. Причина этого — сплоченность народа вокруг своего государства и своего лидера.
Им придется признать поражение
16 апреля имеет жизненно важное значение с точки зрения обеспечения признания глобальной роли Турции в глазах Германии во главе с Меркель, которая преследует враждебную политику в отношении нашей страны, и других сил, все еще возражающих против становления Турции глобальной силой. Европа, Германия и другие страны, так или иначе, должны признать влияние, слово Турции и согласиться со своим поражением.
Начиная с 17 апреля, Турция будет еще сильнее, чем раньше, присутствовать на фронтах Сирии, Ирака и всего Ближнего Востока, а также Африки, Балкан и Средней Азии. В Азии Турция создаст еще более тесные связи с такими растущими гигантскими державами, как Китай и Индия. Она будет еще сильнее защищать интересы притесняемых стран и народов в соответствии с принципом «мир больше пяти».
Демократическая Турция
Турция после 17 апреля — более демократическая, более свободная Турция. Система, организованная в Турции в направлении интересов центров сил, находящихся под контролем внешних игроков, отныне рухнула. Наш народ понял, что такой важнейший демократический принцип, как разделение властей, лучше всего будет применяться при президентской системе. И парламент, который будет принимать законы и контролировать их исполнение, и президента, главу исполнительной власти, будет выбирать народ.
После 17 апреля «партократия» (власть партий), которую в течение 70 лет навязывали нашим гражданам, уступит место народной воле. Структуры, которые в той или иной сфере захватили национальный суверенитет и создали внутри государства небольшие феодальные, баронские режимы, распадутся. Период после 17 апреля — это также конец лобби, используемых иностранными силами для управления Турцией. Будут зачищены все агенты влияния, которые просочились в разные политические партии на разных уровнях, в экономику, университеты, СМИ. Так, удастся положить конец поляризации, которую они провоцируют.
Одно государство, один народ
Период после 17 апреля — начало нового этапа борьбы с такими террористическими организациями, как FETÖ, РПК, ИГИЛ (запрещена в РФ — прим. ред.), и со всеми сотрудничающими с ними легальными и нелегальными элементами. К настоящему моменту на защиту лозунга президента Эрдогана «одна нация, одно государство, одно отечество, один флаг» встали лидеры Партии справедливости и развития, которые придерживаются его линии, Партия националистического движения и наш народ. Этот лозунг, который поддержали миллионы, отныне станет официальной идеологией и основным принципом турецкого государства. Добро пожаловать в новую Турцию!
http://inosmi.ru/politic/20170418/239159
Результаты референдума явно не указывают на единство народа, как и предсказуемо начавшиеся протесты против расширения полномочий Эрдогана. В силу того, что его политические противники до сих пор не оправились от последствий неудачного государственного переворота, организовать откат референдума будет проблематично, даже несмотря на поддержку из Евросоюза По факту, Турция, при глубоко расколотом обществе и тляющей войне с курдами на своей и сопределельной территории, уверенно движется в сторону установления достаточно жесткого автократического режима, который попытается реализовать смешанную доктрину состоящую из турецкого национализма и умеренного политического ислама, что в конечном итоге будет вести к размыванию части наследия Ататюрка.
Будет ли Турция сильной региональной державой? Конечно будет. Будет ли она глобальной державой? При всех ее внутренних проблемах и текущих позициях – сильно врядли.Туция сильно уязвимая страна и перечисляемые автором угрозы и попытки свергнуть Эрдогана, достаточно наглядно иллюстрируют, насколько разнообразен спектр возможностей связаных с ударами по Турции. Как обычно, все беды сваливаются на внешние силы, хотя значительная часть проблем Турции проистекает из действий самого Эрдогана, который значительную часть своей деятельности посвящает исправлению собственных ошибок и просчетов.
Разумеется, закрепление результатов референдума может толкнуть Эрдогана на возобновление мечтаний о новой османской империи и активному продвижению пантюркистских концепций, но при достаточно шатком экономическом и военно-политическом фундаменте, сделать это будет проблематично. Слишком много крупных игроков действует сейчас в сопредельных с Турцией странах и слишком уж разные у них цели, чтобы они могли согласится на то, что Турция выйдет из этой борьбы победителем, тем более, если она попробуют занять самостоятельную позицию, а не будет метаться между американской и российской коалициями, что как раз и указывает на зависимость Турции от крупных военно-политических блоков. Свой собственный блок, кроме как с контролируемыми боевиками, Турции создавать не с кем. Поэтому сначала пришлось тащиться в обозе у американцев, потом просить прощения у Кремля. В этом собственно и состоит главная проблема Турции с ее единственным и ненаглядным Эрдоганом – его амбициозные желания далеко не всегда совпадают с достаточно скромными возможностями самой Турции. Впрочем, нельзя не отдать должное способностям Эрдогана к политическому самовыживанию, что и обеспечивает продолжение попыток сделать невозможное возможным.
Источник: colonelcassad.livejournal.com