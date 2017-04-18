Одна нация, одно государство, один Эрдоган

...разговор от имени всех наций мира, которых не ...об образовании еще одного заведомо непризнанного государства), а о присоединении...«Эргенекон». Освобождая Башбуга, Эрдоган в очередной раз действовал ... Важный пост получил только один номинальный УДАРовец – новый-...