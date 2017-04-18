О предательстве русского народа так называемой “элитой”

Наша так называемая российская "элита" уже не единожды предавшая государствообразующий русский народ состоит сплошь из успешных людей. Если верить СМИ и нашему российскому телевидению, неуспешных людей среди российской "элиты" просто нет.

Как формировалась эта "элита", и почему она почти вся имеет еврейские корни, в 2013 году через газету "Комсомольская правда" очень популярно объяснил всему миру президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер:

Формирование сегодняшней российской "элиты" с еврейскими корнями, началось ещё в СССР. Тогда в обществе вместе с анекдотами о дорогом и всеми любимом генсеке Леониде Брежневе распространялась и такая (соблазнительная как запретное райское яблоко) идея: "чтобы быть успешным в жизни — нужно быть или евреем, или педерастом".

Для тех, кто хотел быть в жизни "успешным евреем", в СССР с 1948 года ходила по рукам брошюра самиздата "Катехизис еврея в СССР", а с 1988 года официально печаталась книжица Хаима Донина, популяризирующая иудаизм, которую долгое время тоже передавали только из рук в руки, потому как купить её нельзя было ни в одном книжном магазине. Она так и называлась "Быть евреем".

Что касается второго условия в формуле российского успеха — "или нужно быть педерастом", то это по сей день более чем прозрачный намёк на членство в той или иной масонской ложе, зарегистрированной в России. Женщины в масонских ложах по определённым причинам отсутствуют. Их туда не принимают.

Масоны Челябинска. Фото из Интернета. Масоны Челябинска. Фото из Интернета.

Масоны Украины — тоже весьма успешные люди, предавшие свой народ ради обретения власти и успеха.

Так в чём предательство нашей российской "элиты" в отношении государствообразующего русского народа? — возможно, кто-то хочет поскорее спросить меня.

Отвечаю. Не далее как вчера, 16 апреля 2017 года, я буквально ужаснулся от открытия, которое сделал в ходе написания статьи "РПЦ русским не друг, не помощник, а враг получается..."

Прежде меня не сильно интересовала символика, геральдика, и я не задумывался, почему гербом вновь образованного после развала СССР государства — Российской Федерации — стал вдруг двуглавый орёл.

Ну свергли евреи в 1991 году столь ненавистный им коммунистический режим, который, они же, евреи, и создали после случившегося развала в 1917 году Российской империи, но кому и зачем нужно было, не спросясь у государствообразующего народа, присваивать герб Российской империи — в виде двуглавого орла — вновь созданному на развалинах СССР государству — Российской Федерации?

Кому-то захотелось воссоздать заново Российскую империю?

Или это был ещё круче замах, нацеленный на создание на руинах СССР того самого "Третьего Рима", идея которого живёт в некоторых умах с тех самых пор, как появилась крылатая фраза: "Москва — Третий Рим"?! Ведь герб Российской империи — это точная копия герба Священной Римской империи под управлением Габсбургов!

Когда я прочёл статью "Герб РФ", найденную в мировой Сети, я вновь удивился.

"5 ноября 1990 года Правительство РСФСР приняло постановление о создании Государственного герба и Государственного флага РСФСР. Для организации этой работы была создана Правительственная комиссия. После всестороннего обсуждения комиссия предложила рекомендовать Правительству бело-сине-красный флаг и герб — золотого двуглавого орла на красном поле. Окончательное восстановление этих символов произошло в 1993 году, когда Указами Президента Б. Ельцина они были утверждены в качестве государственных флага и герба: 30 ноября 1993 года Президент Российской Федерации Б.Н. Ельцин подписал Указ «О Государственном гербе Российской Федерации». Источник.

Представьте себе, ещё до развала СССР Правительство РСФСР приняло постановление о создании Государственного герба. Для организации этой работы была создана Правительственная комиссия. Она предложила Правительству РСФСР вернуться к "бело-сине-красному" флагу и гербу Российской империи в виде двуглавого орла.

Слева фрегат "Орёл" царя Алексея Михайловича (1668), справа флаг и герб Петра I (1693) с его яхты "Св.Пётр". Слева фрегат "Орёл" царя Алексея Михайловича (1668), справа флаг и герб Петра I (1693) с его яхты "Св.Пётр".

Что там дальше было в нашей новейшей истории, всем известно — возник управленческий конфликт, который закончился 4 октября 1993 года расстрелом из танковых орудий здания Дома Правительства РСФСР и людей в нём.

А уже 30 октября 1993 года, менее чем через месяц, Борис Ельцин, по приказу которого и был расстрелян Дом Правительства, подписал Указ "О Гербе Российской Федерации" — двуглавом орле!

Цитата из энциклопедии для пояснения темы:

"17 марта 1991 года состоялся первый и единственный в СССР всесоюзный референдум. На него был вынесен вопрос: «Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновлённой федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?». В референдуме приняло участие 75,44% граждан СССР, имеющих право голоса. За сохранение СССР высказалось 76,4% участников опроса. Однако, это не помешало распаду СССР уже в декабре того же года ".

Почему же произошёл распад СССР?

На этот вопрос отвечает следующий текст той же энциклопедической статьи:

"В тот же день — 17 марта 1991 года прошёл первый всероссийский референдум о введении поста президента Российской Федерации . В нём приняло участие 75,09% граждан РСФСР, из них 69,85% поддержало это предложение. Через три месяца, 12 июня 1991 года, первым президентом Российской Федерации был избран Борис Ельцин.

А через 6 месяцев произошло мало кем понятое, но замеченное СМИ событие — первый Президент Российской Федерации стал кавалером масонского ордена Богини Бау и масонского креста "Рыцаря командора Мальтийского ордена". Ниже снимок, опубликованный в газетах того времени:

Цитата из энциклопедии для пояснения дальнейшей истории: "25 апреля 1993 года, во время противостояния Президента РФ и Верховного Совета Российской Федерации, был проведен новый референдум, на который были вынесены 4 вопроса. В этом референдуме приняли участие 64,51% избирателей.

На вопрос «Доверяете ли вы президенту РФ Борису Ельцину?» тогда ответило «да» 58,66% голосовавших, на вопрос «Одобряете ли вы социально-экономическую политику, осуществляемую президентом и правительством РФ с 1992 года?» — 53,04%. За досрочные выборы президента высказалось 49,49%, за досрочные выборы народных депутатов — 67,16% от числа проголосовавших, но менее половины от общего числа избирателей .

В итоге внеочередных выборов не проводилось, а Верховный Совет РФ был распущен в соответствии с указом президента Бориса Ельцина № 1400 от 21 сентября 1993 года, что привело к развитию кровопролитных столкновений между сторонниками Верховного совета и сотрудниками правоохранительных органов, гибели людей на улицах Москвы, как военных, так и случайных жертв и последующему штурму Дома Советов России 4 октября 1993 года с применением бронетехники..." Источник.

Как видите, первый референдум, проведенный в 1991 году, показал, что большая часть граждан СССР была заинтересована в сохранении Союза Советских Социалистических республик, и другого государственного строя люди советского воспитания, ещё помнившие Великую Отечественную войну 1941-1945 годов, просто не жаждали.

В силу этого обстоятельства, на втором по счёту референдуме российская "элита", представленная исключительно жидо-масонами, предложила советскому народу своего человека, который по всем критериям отвечал образу "человек из народа", или "свой в доску..." — Бориса Ельцина. С его помощью и должен был свершиться самый настоящий государственный переворот, связанный со сменой государственного строя.

Чтобы это произошло максимально незаметно для народа, 25 апреля 1993 года был организован третий по счёту референдум, на который были вынесены два лукавых, буквально мошеннических вопроса: "доверяете ли вы Ельцину и одобряете ли вы проводимую им с 1992 года социально-экономическую политику?!"

Куда поведёт страну Борис Ельцин после референдума, российский народ, естественно, не знал и знать не мог знать, но многие поверили тогда, что "он свой", "он из народа", "он же не предаст!" И потому 53% граждан бывшего СССР просто доверились ему авансом, ожидая от него позитивных дел и мудрых государственных решений. Вышло всё строго по библейской формуле: "вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом" (Евреям, 11: 1). А он, гад такой, предал доверившийся ему народ, поступил по отношению к нему вероломно!

Почему?

Потому что Борис Ельцин был "не свой", он был из тех, кто был повязан по рукам и ногам обязательствами перед жаждущими крутых перемен жидо-масонами.

Цитата для пояснения темы: "В настоящее время наиболее влиятельное российское масонское объединение – "Великая ложа России", которая получила легитимность от французских традиционалистов и признана более чем восьмьюдесятью Великими ложами мира. Она включает в себя 23 филиала («мастерские»), в том числе англоязычную мастерскую «Аврора», в которой состоят преимущественно иностранцы, работающие в Москве. Атеистов и женщин в Великую ложу не принимают, хотя последним можно посещать отдельные мероприятия ". Источник.

Экстрасенс Джуна Давиташвили и Борис Ельцин, первый Президент России, имеющие масонские кресты. Экстрасенс Джуна Давиташвили и Борис Ельцин, первый Президент России, имеющие масонские кресты.

Ниже ещё одна фотография из той же исторической эпохи, когда говорили, "чтобы быть успешным в жизни — нужно быть или евреем, или педерастом"! На нижнем снимке та же самая Джуна Давиташвили и будущий (т.е. нынешний) глава "РПЦ" Кирилл Гундяев.

Кто он из этих "или-или" из "формулы успеха", нам остаётся только догадываться.

Патриарх всея Руси и северных стран Кирилл Гундяев в "шапочке" с крестом как у орла на Гербе РФ. Патриарх всея Руси и северных стран Кирилл Гундяев в "шапочке" с крестом как у орла на Гербе РФ.

Итак, евреи, занимающие во властных структурах высокие посты, и члены масонских лож — самые успешные люди в Российской Федерации — добились того, что гербом современной России стал герб Российской Романовской империи — двуглавый орёл, который изначально являлся символом сразу двух ветвей власти: церковной и светской. Собственно, поэтому головы гербового орла и венчают "три исторические короны Петра Великого", как написано в Положении о Государственном гербе РФ, подписанном Б.Ельциным. Центральная корона символизирует единство (одно целое) обеих ветвей власти: церковной и светской.

Появление у России 30 ноября 1993 года такого герба было эквивалентно появлению у власть имущих новой государственной идеологии, вот почему в принятой для народа на референдуме 12 декабря 1993 года Конституции записано:

Зачем власть имущим давать народу России какую-то государственную идеологию и тем самым показывать, куда, в каком направлении власть будет его, народ, вести, если у власть имущих уже имеется своя тайная государственная идеология, зашифрованная в гербе Российской Федерации?!

Цель российской "элиты" и российской власти уже обозначена самим гербом Российской Федерации — это либо возрождение Российской империи, где русский народ будет, скорее всего, опять "крепостным", как это было прежде, до 1861 года, либо это осуществление давней идеи "Москва — Третий Рим", где тоже предусмотрено разделение людей на две неравные касты: "патрициев", обладающих всеми правами по рождению, и "плебеев", чьи права ограничены и описаны в специальных законах.

Сегодня уже есть основания говорить, что власть имущие в тайне от народа ведут Россию по пути превращения её в "Третий Рим"! На это указывают некоторые статьи Конституции РФ и спецодежда всего корпуса российских судей — судейская мантия.

В Российской империи вплоть до 1917 года (до момента её крушения) никаких судейских мантий не было, но они были в Священной Римской империи и ряде других государств, в которых властвовала иудейская элита!

Не было судейских мантий и в СССР.

Вот что рассказал по поводу судей в Российской империи российский журналист Владимир Владимирович Шахиджанян:

"В Российской Империи официальные лица, осуществлявшие в разные времена судебные функции, вершили правосудие не в мантиях, а в привычной одежде своего сословия . Не был предусмотрен для них символический гардероб и в ходе судебной реформы 1864 года. Но зато в Законе "Учреждение судебных установлений" от 20 ноября 1864 года говорилось, что должности мирового судьи присваиваются "особый знак его звания и особая печать". Форма знака для представителей наиболее многочисленного судейского корпуса была утверждена 31 декабря 1865 года. Нормативные документы, устанавливающие описание знака, утрачены, но его оригинал хранится в Эрмитаже, есть он и в частных коллекциях". Источник.

Вот как выглядел этот особый знак мировых судьей Российской империи, который одевался поверх обычной гражданской одежды:

А так одевались в ХХ веке судьи на Западе и в СССР:

У судей Конституционного Суда Российской Федерации судебные мантии появились в 1992 году, после вот этого постановления Президиума Верховного Совета РФ:

Годом позже и все остальные судьи в Российской Федерации (не только судьи Конституционного Суда) тоже облачились в судейские мантии.

Любопытно, что по-английски судебная мантия — «judicial robes», буквальный перевод — «иудейская одежда»). Именно такая одежда была у судей в Священной Римской империи. Там эта одежда символизировала, что судья является по совместительству священником.

После принятия законодательной властью РФ Постановления "О мантии для судей РФ", ношение «judicial robes» стало обязательным для всех судей России. Что она символизирует собою в России, догадайтесь сами. И не верьте никаким толковым словарям! Там всё ложь!

Ранее на эту тему я уже публиковал статью: "Благая весть славянам: ответ на вопрос: "а судьи кто?". В той статье я открыл для себя (и для своих читателей тоже), что слово "судейский" значит "иудейский". В этом легко убедиться, если элементарно открыть любой словарь англо-русского языка:

Judical (судейский),

Judge (оценивать),

Judicature (судоустройство),

Judaic (иудей).

Теперь понятно, почему вся наша юдикатура — это иудейская вотчина?! Они, иудеи, там цари и боги, а мы, русские, "гои" — лохи! В этом лично я убедился уже не раз на своём опыте...

Россия постепенно превращается в "Третий Рим" с иудеями во главе всего! — вот моё сугубо личное мнение.

От других исследователей исторических и прочих казусов я узнал, что под формулу "Москва — Третий Рим" и, соответственно, под "Римское право" адаптирована и Конституция Российской Федерации, которую жидо-масонская клика Бориса Ельцина навязала народу через референдум 1993 года.

" Римское право — это право общества рабовладельческой формации , однако, именно на Римском праве построены правовые системы России, всех Европейских стран и большинства стран мира.

Экономические основы рабства:

Человек владеет результатами своего труда, в то время как раб — не владеет. В этом — основной экономический смысл рабства.

Что говорится в Конституции РФ о владении результатами труда (статья 37):

"Статья 37:

1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.

2. Принудительный труд запрещен.

3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы."

То есть признаётся только право на вознаграждение за труд , результаты же самого труда не принадлежат рабу-гражданину. То есть, Конституция РФ действительно построена на Римском праве рабовладельческого общественного устройства, где у рабов отбирались результаты труда, а с господского плеча давалась определённая награда. Уж какую форму принимала награда — миску похлебки или большое количество напечатанных цветных фунтиков — фантиков — это не может быть прописано в Конституции, это дело договора раба и работодателя.

Забавно, что чёткого определения, кто такой раб, да и отдельной статьи "раб" во всемирной Википедии не нашлось. Как в анекдоте про Вовочку - ж.. есть, а слова такого — нет!

Патриции и плебеи:

Патриции, Populus Romanus Quiritium, квириты — это лица, принадлежащие к исконным римским родам, пользующиеся всеми правами, включая право на результаты труда (не только своего труда). Они обладают правами по праву рождения. Ещё раз повторю — патриции обладают правами ПО ПРАВУ РОЖДЕНИЯ, это очень важно.

Плебеи, в отличие от патрициев, поражены в правах, их права регулируются специальным набором законов, известным как Jus gentium — право народа.

То есть, в обществе, построенном по Римскому праву, есть две основные категории:

- Патриции, обладающие всеми правами по рождению.

- Плебеи, чьи права ограничены и описаны в специальных законах.

В Конституции РФ используются два понятия, без четкого определения:

- Человек.

- Гражданин.

Тонкость в том, что "человек" и "гражданин" — это юридические термины в Основном законе, и они обозначают разные категории людей. Определите сами, к какой категории Вы относитесь де-юре.

Вчитайтесь в Конституцию РФ (статья 17):

"Статья 17:

1. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией.

2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения.

3. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц."

Важно, что "человек" и "гражданин" — два разных юридических понятия, в пункте 1 и 2 главы 17 они употребляются совместно "человека и гражданина", а в пункте 2 той же главы стоит только "человек" и говорится о его правах ОТ РОЖДЕНИЯ. В соответствии с Римским правом, "человек" по правовому статусу соответствует патрицию, а "гражданин" — плебею, то есть — рабу.

Тот факт, что раб считает себя человеком (то есть — патрицием), с юридической точки зрения ничтожен, то есть — ничего не значит. Гражданство же удостоверяется официальным документом, имеющим юридическую силу.

Если у Вас еще остались сомнения в Вашем статусе, то обратите внимание, что в Конституции в пункте 3 статьи 1 прописан референдум как высшее непосредственное выражение власти народа. Второе название референдума — плебесцит, то есть выражение мнения плебсом — плебеями. В качестве кого Вы имеете право участвовать в референдуме? Задумайтесь!" Источник: http://rodom-iz-tiflis.livejournal.com/11784.html

Итак, эту юридическую "бомбу" заложили под Россию первый Президент России Борис Ельцин и его жидо-масонская клика.

Теперь выскажу мнение о Владимире Путине, которого Борис Ельцин привёл к власти аккурат к новогоднему празднику на стыке 1999/2000 годов.

Далее я хочу привести мнение одного мудрого еврея "о Путине и жидо-масонах". Оно было опубликовано в 2012 году в виде статьи. Приводя это мнение, я хочу тем самым показать, что не все проживающие в России евреи являются мафиози, как многим кажется. Другими словами, среди евреев есть как подонки, так и праведники, живущие по совести и говорящие по совести. И про это никогда не надо забывать!

Автора этого удивительного откровения зовут Амирам Григоров:

МЫСЛИ ЕВРЕЯ О РОССИИ, РОССИЙСКИХ ПОЛИТИКАХ И ПУТИНЕ

Дорогая Полина! Я объединил разрозненные посты в один. Это моё мнение, и я его никому не навязываю.

Ты можешь запросто посмотреть и альтернативные мнения, тем паче, что в них нет недостатка.

Ельцин Б.Н., креатура наших борцов с тоталитаризмом, разжёг чеченскую войну. Верней, его окружение это сделало. Одной рукой они передали вооружение генералу Дудаеву, другой — начали войну, для того, чтобы, как им казалось, легко свергнуть Дудаева, и, попутно, списать миллиарды, которые крутились в виде ценных бумаг вокруг этой республики, отмыть своё колоссальное воровство, возможно, ещё разжечь приятную шовинистическую волну. Но, как водится, шайка авантюристов не поняла, что за народ чеченцы. Началась колоссальная война. Для Чечни — народная.

Одновременно, втянув нетрезвого идиота в эту авантюру, группа людей, окружавшая его, раздавала гигантскую, колоссальную собственность по специальному списку, называя это приватизацией. Народ, который был номинальным владельцем всего, ничем, по сути, не владея, наконец-то перестал владеть хоть чем-либо де юре. Золотые горы, которые ему обещались, обернулись разгулом бандитизма, и, после расстрела парламента, был установлен режим "гау", по образцу гитлеровской оккупационной администрации.

На деле, в стране установилась диктатура нескольких крупных бизнесменов, (то, что считается абсолютным критерием фашисткого режима). При этом, бизнесмены эти бизнесменами не являлись, бизнесмен это тот, кто сначала владеет ларьком, потом автосалоном, а ещё через 10 лет накапливает деньжат и строит фабрику. А тот, кто получил Самотлор, в котором не сделал ровным счётом ничего, только по бумажке, подписанной пьяной рукой, бизнесменом не является. Установившийся фашистский режим плотно держал в руках СМИ, жёстко контролировал всю политическую жизнь.

Хунта могла оболванивать огромный русский народ, спаивать его и скалывать, но она не могла выиграть войну, которая шла в Чеченской республике, хоть и бросала туда потоками тысячи людей — на смерть. И хунта ничего не могла поделать с тем, что Ельцин превращался просто в кусок протоплазмы. И когда стало понятно, что народ во многих местах готов подняться, выкресты, обслуживавшие оккупационный режим, принялись искать наследника.

Я помню те годы — я учился в институте. На входе не было охраны. Одна из аудиторий института была отдана под винно-водочный магазин. Для того, чтобы купить водки, не нужно было даже выходить из институтского здания — нужно было просто постучать в дверь, и грузчики продавали водку, пиво и дивный напиток "Чародейка", растворявший пуговицы. Весь институт пил. Но и это не всё. Охраны не было. Вечером приходило два существа, одно по имени Рачик, другое — по имени Гриня, и эти существа продавали героин. Не скрываясь. На первом этаже. Кто-то принимался колоться прямо тут же. Все зачёты сдавали за деньги. При мне убили двух преподов — микробиолога забили бейсбольной битой. Биолога вроде как просто зарезали. Там, где крутятся чёрные деньги, так бывает.

Общежитие тоже не охранялось. Вечером все запирались на замки. На каждом этаже жили тёмные личности, не имевшие к студенчеству ни малейшего отношения. Всё то же — героин, водка, насилие, даже убийства — всё это было. Одну студентку задушили арабы. С параллельного потока. Кто-то занимался проституцией. Кто-то варил из химикалий продвинутую наркоту. Кто-то просто спивался. Это была малина, а не общага.

Телевизор показывал нам бургомистров рейха: Гусинского, Березовского, Лужкова, Смоленского, Авена, показывал нам людей из отдела пропаганды рейха: Альбац, Гербер, Бабицкого, Шустера, Хакамаду, ту же блядь Немцова, потом была пятиминутка животного ржача с Петросяном и Жванецким, потом ужастик, потом порноканал.

Точно то же, что сделали бы немцы при Гитлере, если бы оккупировали страну тогда. Бусы и водка для аборигенов. Я был уверен, что России конец.

Появился наследник, после недолгой борьбы с Примаковым, тогда уже стариком, причём Примаков говорил дельные вещи, но его расплющила пропагандистская машина рейха.

Наследник — бесцветная моль, из людоедской бандитской мерии Питера, человек винтик, человек гайка, тот, в котором нет позвоночника, природный русский, который шестерил у собчака, у шутова, пресмыкался перед ними перед всеми, стал их конфидентом, стал их наперсником, и оккупанты решили, что это новый Ельцын, такая же сволочь, только непьющая, при которой можно тоже воровать и хамить, высасывая соки из страны народа, открывшего ворота Освенцима.

Они его посадили на царство. Я помню его первую речь. Новогоднюю. Когда он криво сидел на своём троне, бочком. Ах, как я его тогда ненавидел! Он несколько лет выполнял прихоти хунты, продолжалась эта пиZDопляска, но потом что-то стало меняться. В системе оккупационного режима начались сбои (ну ты Пелевина читала, верно ведь?).

Режим, когда нужно, делал мощные русофобские вбросы, находились русские идиоты, которые в ответ кричали: хайль гитлер, Россия для русских, бей жидов.

Система пропаганды рейха немедленно устраивала вопль на весь мир: антисемиты, русские грязные антисемиты, скоты, животные! Иногда эти крики издавали русские шестёрки выкрестов, играя роль полицаев и провокаторов.

Если этого не хватало, то из ниоткуда появлялись неуловимые мусульманские минёры, и начинались взрывы.

На улицах по ночам были слышны перестрелки. Но потом, постепенно, этот маленький человек без лица, стал менять положение. Сначала ушёл Березовский. Начали подчищать СМИ. Гусинский свалил из страны. Тогда-то рейхсминистрам стало ясно, что Путин оказался не тот, что они думали. Он другой. И он чертовски хитёр, он перехитрил самых прожжённых интриганов, какие есть в природе. И они стали его валить. Они всё задействовали — и ваххабитов, и террористов, и русских неофашистов, и либеральное войско графоманов — всех. Они стали помогать подполью на Северном Кавказе, но Путин выигрывает войну! Они пытаются повесить на него гибель подводной лодки, но он её поднимает. Они взрывают дома и вешают на него, а он находит Ахмада-хаджи, нового Гаджи-Мурата, и переламывает ситуацию.

В стране дикий развал — пьяная вечеринка ельцинской эпохи и износ советских материальных фондов, всё это приводит к тому, что рвётся то тут, то там. Но маленький человек из Ленинграда вдруг оказывается двужильным. Он устоял. Выкресты частично свалили, частично затаились, а частично стали работать на него. Америка, в принципе, стала соглашаться с тем, что он у власти. Для этого согласия и стали крутиться в Америке гигантские деньги стабфонда. Путин стал латать дыры, затыкать бреши то тут, то там. И он выгадал время. Эти несколько лет высоких нефтяных цен позволили снова строить самолёты, снова запускать новые ракеты, снова решать вопросы, которые, казалось, должны в 100% случаев привести к самоликвидации страны. Останавливается, слегка, водочный водопад. Притормаживается разгул наркоторговцев.

Россия вдруг не даёт в обиду осетин. Вдруг выясняется, что центральный штаб оккупантов не имеет такой жопы, чтобы спасти своих наместников-выкрестов и своего грузинского любимца от получения пиZDюлей.

И когда стало ясно — режим гауляйтерства окончен, и теперь Россия снова становится сама собою, и диктат провалился, выкресты прозевали всё, теперь они бросили все силы для того, чтобы свернуть Россию с этой дороги, отправить её назад, в торжество демократии 90-х.

Это последняя битва. Прямо как из кино. Они вызвали Акунина прямо из Парижа, они дочь вора Собчак сняли с производства рейхсфильмов для славянского скота и направили в политику, они из гомосека и непонятно кого по рождению, хотя понятно кого (М. Прохорова. Комментарий — А.Б.), лепят православного русака и романтика, который, мол, не встретил ещё свою вторую половину. Они собрали всех: нацистов, по которым плачет тюрьма, экстремистов, психов, графоманов всех мастей, они всех лучших своих "трактористов" кинули на уборочную.

Они примирили Новодворскую и Тора! Они Яблинского вывели на одну трибуну с Лимоновым, и тут стало ясно, что всякая борьба наших выкрестов с "экстремизмом и нацизмом", все эти сайты "Сова" — всё это просто пиZDёж, развод, что они одного поля ягоды, все, до одного, это бесы разных оттенков, и ничто более.

Я, как человек, ни капли не русский, (ничуть, ни на ген!), как человек, родившийся не в России, чьи предки никогда не жили в России, я всё вижу со стороны, и врать мне нет причины. Я говорю, как вижу, и только так. А вижу я, что ядро русского народа, самая его мощная часть, его здоровый пласт, прагматично мыслящий пласт, он ощущает, что становится лучше.

Чувствует не само улучшение, а тенденцию. И он готов откликнутся. Это народ чистый, это народ трудолюбивый, народ, который двадцать лет изображается стадом, не способным ни на что путное, окорбляется стихо- и прозопишущей блядвой, типа Фанайловой, народ, который утроенными темпами пытаются разратить и опоганить, этот народ просто действительно чересчур терпим и чересчур отходчив, что в наше время воспринимается, как косность.

Путин, конечно, наделал ошибок. Создал раздражающую всех молодёжную организацию, управляемую не просто бактериями, а даже вирусами. Делил воров на своих и чужих, не стал прессовать лояльных. Долго не снимал мразь Лужкова, который одним своим видом показывал, что коррупция это государственная идеология.

Его креатуры на Кавказе раздражали неумением сдержать свои быдляцкие запросы. Но когда про путинские миллиарды пиZDят те же сайты, что грузили нас атомной бомбой Саддама или химическим оружием Каддафи, историями о том, как сербы держат в несуществующем концлагере несуществующих боснийских мусульман в числе полмиллиона, те самые СМИ, которыми заправляют самые прожжённейшие воры и самые низменнейшии подонки, какие только бывают, то я понимаю — нет у Путина никаких миллиардов. Никаких миллиардов у него нет.

Русский народ достоин стократ, возможно, лучшего лидера, но после Ельцына и Горбачёва — Путин, как выяснилось, достаточно хорош.

Все мы медленно, семеня, пятясь, отступаем от выгребной ямы 90-х, что стало злить америку. Эта дивная страна рокн-ролла, джинсов и жвачки, на которую усердно дрочат выкресты и русские смердяковы, страна, что сбросила на Афганистан больше бомб, чем Гитлер на Украину. Страна, откуда на протяжении всего ельцинского времени велось управление Россией. Эта прекрасная ось мирового добра, которая жгла японцев атомной бомбой, вьетнамцев напалмом, а в Белграде обесточивала больницы графитовыми бомбами, внезапно стала понимать, что если русские снова соберут физиков и химиков, инженеров, квалифицированных рабочих и изобретателей, то всемирная гегемония внезапно кончится, потому что русские тоже начнут строить самолёты, корабли и подводные лодки.

Их вполне устраивал Путин как очередная марионетка, как "друг Борис" №2, это было здорово, что всё рассыпается и гниёт здесь, но когда вдруг хоть что-то стало налаживаться, Америка начала бояться. И злиться. Отсюда и её поддержка так называемой оппозиции — столь же бескорыстная, как всё, что это государство когда-либо делало.

Есть мнение, причём американское же, что если Америка в ближайшие 20 лет не сломает Китай, то Америка станет страной номер 2, а Китай займёт её место. Сломать Китай силой оружия Америка может, но вот Россию — нет. Потому что Россия имеет не только ядерное оружие, но и продвинутые средства доставки. И не даст уничтожить Китай. Причём, Китай, Индия и Россия сближаются, видя картину гитлеровского разгула Америки, оставшейся без соперника на 20 лет.

Сломать Китай, Россию и Индию можно с помощью двух дубинок — первая дубинка, это исламский радикализм, потому что во всех трёх странах есть многочисленные мусульмане. В Америке их мало, поэтому Америка стремится показаться другом мусульман, наезжает на Израиль, строит мечеть на месте взорванных Близнецов, и т.д. Она хочет дубинкой магометовой веры разнести своих конкурентов, а вернее, тех, кто стоит на её пути к мировому господству.

В России есть прослойка, которой Россия славна — деэтнизированная паразитическая каста смердяковых, наполовину состоящая из евреев, проебавших своё еврейство, наполовину из русских, проебавших свою русскость. Эта каста традиционно — пятая колонна врагов России. Это Хармс, который в блокадном Ленинграде требует открыть немцам город, и говорит, что если ему дадут оружие, он будет стрелять по своим. Это Мережковский, на коленях просящий Муссолини о вторжении в СССР. Это косоглазая Горбаневская, это хромоногий Цветков, это жирный Быков, это бесчисленная сволочь, обсевшая литературу и другие гуманитарные поприща, как тараканы — конфорки на пьяных кухнях. И ныне эта группа — американская дубина, которой Россию нужно поставить обратно — на колени.

Я ставлю на Россию. На коренной её народ. Ме кажется, что так будет лучше для всех. Я считаю, что ельциноиды это знают. Я думаю, что после выборов они соберут толпу и попытаются устроить беспорядки для того, чтобы Путин применил силу. Хорошо бы для них, если при этом кого-нибудь завалят. Это будет потом поводом для того, чтобы Россию объявить страной диктатуры, вроде Сирии. Понятно, что завалят не жирного Зильбертруда и не пятнистого хрыча Акунина — завалят какого-нибудь поддатого дурака Мохнаткина с авоськой, где поллитра и три апельсина на закусь.

Я желаю Путину, чтобы этого не произошло. Посмотрите на Америку — какие там клубы оранжевого газа при любой, при малейшей несанкционированной акции!

Купите этот газ, Владимир Владимирович, не пожалейте денег, у страны мирового добра нужно перенимать всё, по максимуму.

И ещё. Вы можете. Потому, что действительно, никого кроме Вас нет. Вы должны. Это миссия! Всё равно, как Вы начинали, и с кем Вы начинали. Часть этих людей в могиле. Большая часть. А вернее, не в могиле, а в аду.

Вам необходимо уничтожить всякое влияние крупного сырьевого бизнеса на политику страны. Вам нужно опереться на техническую интеллигенцию. Вам нужно поддержать национальную литературу, не жидовствующую говнопись, которая заполонила всё, до малейших щелей, а национальную литературу. Вам нужно опереться на основной народ страны, а не на кучку проходимцев, не имеющих в России корней. Только тогда Вы оставите по себе самую добрую память. Ведь человек запоминается по его последним делам, как по его последним словам.

Вот, пожалуй, и всё, Полина, что я хотел сказать (сценарий не написал, но душу отвёл).

25 февраля 2012 г. Амирам Григоров (Первоисточник).

Я тоже придерживаюсь такого же мнения, что Владимир Путин, назначенный Борисом Ельциным в 2000 году в качестве и.о. Президента РФ, стал для еврейской "элиты" и российских масонов буквально "камнем преткновения".

Этих "патрициев", решивших превратить Россию в "Третий Рим", которые считают себя хозяевами жизни уже по праву рождения, нынче очень много развелось во всех городах и регионах Российской Федерации, они везде "держат масть", часто занимают высокие государственные должности, а он, Путин, один — в Москве, и вся его опора — горстка верных ему друзей, а также Российская армия и Российский военный флот! При всём этом, несмотря на своё численное превосходство, эти "патриции", эти жидо-масоны, ничего не могут сделать против Путина аккурат с 2012 года. Именно тогда до них дошло, что он "не один из них"!

Ах, какие вопли начали тогда раздаваться в жидо-масонских СМИ а также в Интернете! Самый сенсационный вопль касался того, что в очередных президентских выборах 2012 года участвует не Владимир Путин, а его двойник! С помощью этой "утки", очевидно, очень хотелось тогда сорвать Президентские выборы.

Фильм С.Пеуновой: "Россию уничтожают двойники Путина!"

Были и прямые откровенные заявления в адрес Путина, вроде этих:

Это всё было в 2012 году.

А самой, пожалуй, экзотической попыткой жидо-масонов, предпринятой, предположительно, в числе прочего, и для многоходовочного отстранения Путина от власти, была реализация идеи по возвращению в Россию династии Романовых , правившей Российской империей более 300-от лет, с 1613 по 1917 годы!

Ну а как же было не воспользоваться этой идеей, если гербом Российской Федерации с 1993 года является герб Российской Романовской империи! К тому же организация "Русская Православная Церковь", представленная одной из голов двуглавого орла на Государственном гербе России, в настоящее время полностью восстановлена в правах, и ей вернули почти все ранее отобранные у неё большевиками храмы! Получается, что до полного "гербового комплекта" в России не хватает сейчас только династии Романовых с их императорской короной на голове!

В этой связи имеется очень любопытная информация, опубликованная на сайте "Православие в Татарстане" несколько лет назад. (Напомню, что Татарстан — часть Российской Федерации).

"Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров написал письма потомкам дома Романовых с предложением вернуться в Россию. Депеши направлены в Испанию — княгине Марии Владимировне, и в Данию — Дмитрию Романовичу.

«В настоящее время происходит трудный процесс восстановления величия России и возвращения ею мирового влияния. Я уверен, что в такой важный исторический момент члены Императорского Дома Романовых не могут оставаться в стороне от процессов, происходящих в России», — обращается депутат к особам царской крови.

Петров уверен, что возвращение потомков самодержцев на родину сгладит «политические противоречия внутри страны, оставшиеся с момента Октябрьской революции», и возродит «духовную мощь народов России». Члены царского дома могли бы участвовать в государственных церемониалах, считает депутат.

Заксобрание Ленинградской области готовит законопроект «Об особом положении представителей царской фамилии». В качестве официальной резиденции Романовых в России предлагается выделить дворец в пригородах Санкт-Петербурга или в Крыму..." Источник.

Как читатель уже понял, это обращение к неким Романовым не могло быть личной инициативой депутата Законодательного собрания Ленинградской области. Уже тот факт, что Заксобрание готовило законопроект «Об особом положении представителей царской фамилии» и предполагало выделить двум потомкам Романовых дворец в пригородах Санкт-Петербурга , говорит о том, что это была инициатива целого коллектива единомышленников, озабоченных имперскими идеями!

И ведь этих невесть откуда взявшихся потомков династии Романовых даже не пришлось уговаривать, они с радостью откликнулись на депутатскую инициативу и приехали в Россию с визитом.

"Глава Российского Императорского Дома Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна и Её Августейший Сын и Наследник Цесаревич и Великий Князь Георгий Михайлович в Петергофе, 2012 год".

Как оказалось, наибольшую заинтересованность в создании в России Императорского Дома Романовых проявили "РПЦ" в лице патриарха всея Руси Кирилла Гундяева и его ближайшего помощника митрополита Волоколамского Иллариона, а также российские масоны.

6 ноября 2012 года в Патриаршей резиденции Данилова монастыря в Москве состоялась встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с главой Российского императорского дома великой княгиней Марией Владимировной. 6 ноября 2012 года в Патриаршей резиденции Данилова монастыря в Москве состоялась встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с главой Российского императорского дома великой княгиней Марией Владимировной.

Позже выяснилось, что этот жидо-масонский проект с возрождением в России Императорского Дома Романовых представляет собой часть большого плана по экуменизации мировых религий в рамках идеи глобализации мира!

Чтобы было понятно, что кроется за этим многим незнакомым словом "экуменизация", предлагаю прочесть очень короткую заметку "Православие и экуменизм", опубликованную на сайте http://www.agionoros.ru/docs/525.html (Публикуется в сокращении).

«Диавол закинул сети, чтобы поймать в них всё человечество. Богатых он хочет уловить масонством, бедных коммунизмом, а верующих экуменизмом». «Экуменизм, общий рынок, одно большое государство, одна религия, сшитая по их мерке – таковы планы у этих диаволов».



Так что же такое экуменизм?



Современный сербский святой, великий богослов преподобный Иустин (Попович) писал: «Экуменизм – это общее название всех видов псевдохристианства и всех псевдоцерквей Западной Европы. В нем сущность всех родов гуманизма с папизмом во главе. А всему этому есть общее евангельское название: всеересь»...



Подобно тому как глобалисты хотят объединить мир и создать всемирное государство с общей экономикой, валютой и единым электронным правительством, экуменисты стремятся к объединению всех религий и ересей в общемировую религию, игнорируя колоссальные догматические противоречия между ними. Экуменизм – крупнейшая экклезиологическая ересь всех времён, ведь он предполагает уравнивание всех религий и вер. Особо следует подчеркнуть, что источником и прародителем экуменистической идеологии является масонство, которое насаждает посредством неё общемировую религию сатанизма (в свою очередь, масонство породил международный сионизм).



Существует разработанный план по объединению всех религий (intercommunio), который планируется осуществить в три этапа:



Объединение всех христианских конфессий;



Объединение всех религий;



Формирование единой общемировой религии во главе с папой Римским, который передаст власть над миром антихристу..." Источник. "Блаженной памяти старец Паисий Святогорец говорил:Так что же такое экуменизм?Современный сербский святой, великий богослов преподобный Иустин (Попович) писал:Подобно тому как глобалисты хотят объединить мир и создать всемирное государство с общей экономикой, валютой и единым электронным правительством, экуменисты стремятся к объединению всех религий и ересей в общемировую религию, игнорируя колоссальные догматические противоречия между ними. Экуменизм – крупнейшая экклезиологическая ересь всех времён, ведь он предполагает уравнивание всех религий и вер. Особо следует подчеркнуть, что, которое насаждает посредством неё общемировую религию сатанизма (в свою очередь, масонство породил международный сионизм).Существует разработанный план по объединению всех религий (intercommunio), который планируется осуществить в три этапа:Объединение всех христианских конфессий;Объединение всех религий;Формирование единой общемировой религии во главе с папой Римским, который передаст власть над миром антихристу..."

Что любопытно, в то время, когда РПЦ в лице патриарха Кирилла и митрополита Иллариона занимается сближением с папой Римским...

...обласканный их вниманием "Российский Императорский Дом Романовых" готовит почву для объединения всех религий! О последнем стало известно в 2014 году, после вот этого заявления в СМИ.

Источник.

На этом, полагаю, мне как автору можно остановиться, чтобы подвести печальный итог.

Нынешняя беда государствообразующего русского народа не столько в том, что "большая часть российской интеллигенции имеет еврейские корни", как сказал президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер, сколько в том, что многие богатые и облачённые высокой властью люди вовлечены в масонские организации, которые управляются из-за границы, а "Русская Православная Церковь" в лице высших священоначальников входит в свои иностранные "клубы по интересам", где тайно занимается вопросами экуменизма в рамках идеи глобализации мира.

При всём этом Президент России Владимир Путин, прекрасно понимающий, что извне сегодня существует угроза Третьей Мировой войны, а внутри самой России имеется угроза войны Гражданской, вынужден безпрестанно лавировать, чтобы, как говорится, "и волки были сыты, и овцы были целы". Пока ему это удаётся, но ведь вечно это лавирование продолжаться не может!

18 апреля 2017 г. Мурманск. Антон Благин