Новости Украины и Новороссии 18 апреля 2017

На пресс-центре «АТО» и шапка горит — Киев неумело скрывает факты дезертирства в ВСУ

Хакеры, с которыми сотрудничает наше агентство, передали нам ряд интересных документов пресс-центра штаба так называемой «АТО». Из полученного нами архива становится понятно, что сотрудники пресс-центра, чей полный список с именами, званиями и должностями, кстати, также стал достоянием общественности, занимаются не только и не столько организацией работы журналистов.

Одним из важнейших направлений работы пресс-центра является сокрытие шокирующей правды о происходящем в так называемой зоне «АТО» от жителей Украины. Так из документов, к которым мы теперь получили доступ, становятся известны случае когда украинские военные переходили или пытались переходить на сторону Народных Республик, захватив при этом с собой оружие и даже боевую технику, и не останавливаясь даже перед убийством ненавистных командиров.

Причём просто сокрытием правды пресс-службисты не ограничиваются – для того чтобы отвлечь граждан от неприглядных фактов происходящих в собственной армии, пресс-центру было предписано обеспечить освещение в СМИ освещение фактов массового дезертирства военнослужащих вооруженных сил ДНР и ЛНР, в том числе и российских граждан. А поскольку с настоящими дезертирами видимо возникла заминка, то в документе анонсируется подготовка таких материалов другой организацией известной своими нелепыми фейками – СБУ. Так что в ближайшее время видимо можно ожидать очередного видео с приглашёнными актёрами, которые будут рассказывать о том как бежали от тирании Путина.

Казалось бы на третий год войны аудиторию уже трудно чем то удивить, но на этот раз масштабы хаоса и лжи в украинских силовых структурах оказались сильнее чем можно было ожидать.

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Украина в последний раз отметит День Победы

Верховная рада не успеет принять закон о новых государственных праздниках до 9 мая 2017 года

Верховная рада (ВР) не успеет принять новый закон о государственных праздниках до 9 мая 2017 года. Таким образом, Украина в последний раз отметит День Победы как официальный праздник. Законопроект, подготовленный Украинским институтом национальной памяти, с большой долей вероятности всё же будет принят украинскими депутатами, однако немного позже, рассказали «Известиям» источники в ВР. Документ планировалось внести в раду раньше, однако его публичное обсуждение и доработка затянулись.

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в беседе с «Известиями» ранее отмечал, что законопроект «О государственных праздниках» должны были внести в ВР после 1 марта, что позволило бы уже в 2017 году лишить День Победы статуса выходного дня. Но оперативно осуществить реформу не удалось. Как рассказали собеседники «Известий» в ВР, решение о новых государственных праздниках с большой долей вероятности примут уже после 9 мая. Это «Известиям», в частности, подтвердил украинский депутат Евгений Мураев.

— В этом году 9 мая считается Днем Победы и еще останется выходным, поскольку законопроект технически не успеют принять. Другое дело, что на данный момент шансы провалить этот закон минимальны. В раде у сторонников законопроекта — подавляющее большинство. Сейчас легко проходят все законы, направленные на разрыв исторических связей, в том числе с Россией. Власти действуют по формуле: новая история — новые подходы, — пояснил украинский политик.

По его словам, главное не то, что закон будет принят, а то, как к этому будут относиться простые люди. В сознании многих украинцев День Победы останется праздником, ознаменовавшим окончание Великой Отечественной войны. При этом стоит отметить, что по новому календарю 9 мая лишится статуса выходного дня, но праздником останется. Правда, с формулировкой — «день победы над нацизмом во Второй мировой войне». Таким образом, в новой трактовке Победа лишается заглавной буквы. Кроме того, подчеркивается, что праздник теперь имеет отношение не к Великой Отечественной, а главным образом ко Второй мировой войне.

Главный смысловой акцент Киев собирается сместить на 8 мая — день памяти и примирения, который отмечается в Европе. По мнению Владимира Вятровича, Украина сейчас активно шагает на Запад, поэтому и отмечать окончание Второй мировой хочет по-европейски.

— Мы предлагаем оставить праздничными выходными девять дней в году. Это европейский уровень. Примерно столько же в Швеции, Германии, Великобритании и так далее, — объяснил Владимир Вятрович «Известиям».

По мнению председателя комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова, в России такие перемены в соседней стране воспринимаются близко к сердцу из-за общей истории, ведь русские и украинцы бок о бок воевали против фашизма. Впрочем, он отметил, что решение этого вопроса лежит «в рамках юридического поля Украины».

— Подавляющее большинство россиян относятся к этому крайне отрицательно. Это всё очень печально для нас. Принимаются законы против русского языка, разрушаются памятники, запрещается компартия, отменяются праздники. Всё это собирается в критическую массу и когда-нибудь закончится. В Киеве пытаются затуманить людям разум, выискивая врага в памятниках и памяти, — сказал депутат «Известиям».

Напомним, что законопроект Института национальной памяти оставляет 9 мая и 8 марта праздничными днями, лишая их при этом статуса выходного. При этом 8 марта превращается из Международного женского дня в «день борьбы за права женщин». Любопытно, что изменения календаря под лозунгом декоммунизации почему-то не коснулись 1 мая, которое не только осталось Днем труда, но и официально нерабочим.

Между тем у сторонников борьбы с историей есть оппоненты среди простых украинцев. Людей, для которых 9 Мая по-прежнему имеет большое значение, в стране немало. Поэтому изменение праздничного календаря вызовет заметное недовольство в обществе, считают эксперты.

— Шансы, что законопроект пройдет, есть. Учитывая, что он как бы сохраняет праздничный статус за 9 Мая и тем самым дает некоторую «отступную» всем вменяемым людям. Но полной уверенности нет, потому что есть много тех, кто будет наверняка против этого, — пояснил «Известиям» директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Судя по всему, в 2017 году Украина в последний раз отметит 9 Мая в статусе официального выходного дня. А начиная с 2018 года будет праздновать день примирения «по-европейски», стирая из памяти собственного народа важный исторический праздник.

Алексей Забродин, газета «Известия»

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Ляшко заявил: Я настоящий сепар и ватник!

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко раскритиковал решение украинских властей заблокировать торговлю с Донбассом Он назвал себя «сепаром и ватником» в противовес «патриотам» из числа национал-радикалов и руководства страны.

«Заблокировали свой уголь из Донбасса, потеряли 40 млрд гривен налогов, $3 млрд валютной выручки. И все ради чего? Чтобы покупать российский уголь?! Если прострелить себе голову и есть патриотизм, тогда я настоящий сепар и ватник», — написал Ляшко в своем Facebook. По словам Ляшко, он также выступает за то, чтобы украинцы работали сами и покупали украинскую продукцию, а не оплачивал рабочие места «иноземцам».

Ранее украинские СМИ опубликовали статистические данные, которые однозначно показывают: несмотря на попытки украинских властей диверсифицировать поставки энергоресурсов, Россия осталась крупнейшим поставщиком угля на Украину.





Помощь ополчению Донбасса! Помощь армии Новороссии!

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Из Севастополя, с любовью

История одной невероятной новости



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Я ж у Путiна не робила

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Савченко признала поражение Украины на Донбассе

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко дала интервью в эфире телеканала ZIK, где призналась, что Украина неизбежно теряет неподконтрольные ей территории Донбасса. По её словам, она ощущает эти перемены «всеми фибрами, как лётчик».

Депутат признаётся, что не хочет пророчить что-то плохое, но смотря на ситуацию, она приходит лишь к этому выводу. В качестве примера, она приводит аналогию с полётом.

«Так же иногда и чувствуешь ситуацию — мы теряем именно из-за политических неуверенных и нечетких действий, которые сделала украинская власть за эти три года. Мы очень много потеряли — время, стратегическое преимущество, возможности развернуть игру в свою сторону», — сказала она.

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Александр Захарченко принял участие в закладке фруктового сада

Авторская съемка военкора команды News Front Катерины Катиной

В селе Кузнецово-Михайловка Тельмановского района ДНР прошла закладка большого яблоневого сада, в которой принял участие глава ДНР Александр Захарченко.

Отмечается, что из запланированных 35 тысяч саженцев на 10 га земли высажено 10 тысяч саженцев плодовых деревьев.

«Это первый яблоневый сад в Донецкой Народной Республике. Для закладки сада выбирали сорта яблонь, подходящих к нашему климату. Это – суперинтенсивные яблони, что значит – максимально быстрый рост и максимальный урожай. Деревья, которые мы посадили сегодня, начнут плодоносить уже в следующем году. Через три года они будут давать высокие урожаи. Подобных садов в ДНР еще не было. Также планируем в дальнейшем здесь построить хранилища и перерабатывающие предприятия», — сказал Захарченко.

По его словам, в ДНР для обеспечения внутренних потребностей в яблоках необходимо высадить сады на участке площадью около 400 га.

«Благодаря продукции собственного производства цена на яблоки будет дешевле. А фрукты, которые будем выращивать у нас, еще лучше, чем европейские», — считает Захарченко.

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Расскажите это Иванке

Как нардеп от Блока Петра Порошенко выронила соску



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