Неизвестный Вицин

Георгий Вицин в роли Гоголя | Фото: kino-teatr.ru

Георгий Вицин в фильме *Запасной игрок*, 1954 | Фото: kino-teatr.ru

Георгий Вицин в фильме *Самогонщики*, 1961 | Фото: kino-teatr.ru

В кино Вицин часто играл выпивох | Фото: topic.lt

В кино Вицин часто играл выпивох | Фото: topic.lt

В кино Вицин часто играл выпивох | Фото: topic.lt



Кадр из фильма *Операция *Ы* и другие приключения Шурика*, 1965 | Фото: kino-teatr.ru

Знаменитая троица: Трус, Бывалый и Балбес | Фото: nnm.me

Кадр из фильма *Джентльмены удачи*, 1971 | Фото: kino-teatr.ru

Актер театра и кино Георгий Вицин | Фото: kinopoisk.ru

Актер театра и кино Георгий Вицин | Фото: kinopoisk.ru

18 апреля исполняется 100 лет со дня рождения знаменитого актера театра и кино, Народного артиста СССР Георгия Вицина. Большинство зрителей запомнили его в одном амплуа – как выдающегося комика из легендарного трио Труса, Балбеса и Бывалого, известного благодаря комедиям Леонида Гайдая. Но только единицы знали о том, каким был актер в реальной жизни. Многие факты станут для публики настоящим откровением.На экране Георгий Вицин выглядел раскрепощенным и настолько органичным в комическом амплуа, что никто и не догадывался о природной скромности и замкнутости актера. Он сам признавался: «Я рос очень застенчивым ребенком. И чтобы избавиться от этого комплекса, решил научиться выступать. Пошел в четвертом классе в театральный кружок. Кстати, очень хорошее лечебное средство… Вот и я вылечился». На самом деле от этих проблем актер так и не избавился – до конца дней он избегал общения с малознакомыми людьми, вел затворнический образ жизни и сторонился поклонников.Образ бесшабашного пропойцы, в котором Георгий Вицин так часто появлялся в кино, был настолько убедительным, что многие зрители ассоциировали актера с его экранными героями. На самом деле он вообще не пил – Вицин относился к своему здоровью очень серьезно, не курил и занимался йогой. Впервые он взял в руки сигарету в 8 лет и испытал такое отвращение, что антиникотиновый рефлекс сохранился на всю жизнь. Так же вышло и с выпивкой: после бурно проведенного Нового года ему было так плохо, что он зарекся употреблять алкоголь.Даже когда сцены с выпивкой нужно было отыграть по сценарию, Вицин требовал заменить напиток на безалкогольный. Так, например, во время съемок эпизода «Кавказской пленницы», где Трус, Балбес и Бывалый пьют пиво, Вицин наотрез отказался это делать. Ему налили в бокал отвар шиповника, но выглядело это неправдоподобно – пены не было. В результате актеру все-таки пришлось осушить бокал настоящего пива. Он не любил актерских посиделок и никогда не участвовал в застольях. Его позиция была настолько принципиальной, что у многих окружающих вызывала раздражение. Так, Нонна Мордюкова после съемок с Вициным в «Женитьбе Бальзаминова» не сдержалась: «Разве ты мужик? Не пьешь, не куришь, к женщинам не пристаешь. Ты же труп!».В течение многих лет актер занимался йогой, с ежедневными тренировками и медитациями. Он относился к этому настолько серьезно, что даже прерывал съемочный процесс из-за своих занятий. «Если бы я не занимался йогой, то многие мои роли в кино не были столь успешными, – объяснял Георгий Михайлович. – Ведь процесс съёмок – очень тяжёлая муторная вещь. В ожидании, когда тебя снимут, можно просидеть целый день, притом утомиться так, что весь юмор из тебя сам собой выдохнется. Как тогда играть? Но я во время съёмок, несмотря на шум, крик, часто засыпал ровно на 10-15 минут, тем самым давая организму отдохнуть, расслабиться».Самую большую популярность Вицину принесли роли в комедиях Гайдая, где вместе с Юрием Никулиным и Евгением Моргуновым они так убедительно изображали троицу неразлучных повес, что зрители верили в их дружбу в реальной жизни. На самом деле сложно было представить людей более разных и несовместимых. Моргунов любил покутить и нередко вел себя по-хамски с режиссером, Вицин всегда был углублен в собственные мысли и молчалив, а человек-праздник Никулин пытался наладить контакты со всеми. Но друзьями они никогда не были.Сам актер о себе говорил: «Я вообще очень покладистый, терпеливый и неагрессивный. Всегда подставлю другую щёку и драться не буду… Просто потому, что это христианское мудрое правило. Меня порой кусают мои собаки, а я им прощаю – они ведь все такие несчастные, дворняжки… Я не взрывной. Нервы могут сдать, но я всё же стараюсь этого не допускать. Температура у меня не такая, чтобы играли страсти. Да я их и боюсь…»Актриса Наталья Варлей писала о Вицине: «Жил он какой-то такой своей, тихой, жизнью… Кормил кошек и собак. Еще был Смоленский гастроном, и ему оставляли для бродячих кошек и собак обрезки костей, мяса. Он ходил по дворам и кормил их… Вот такой человек – с очень нежной душой, очень ранимый, никогда, как мне кажется, ничего для себя не просящий, никогда не выдвигающий никаких требований к другим по отношению к себе, никаких материальных благ в жизни он никогда не добивался. Сама память о Георгии Михайловиче очень светлая. Грустно, потому что его нет и грустно, потому что он не может сейчас дать урок скромности, интеллигентности, вежливости и трепетного отношения к актерской профессии».Он ушел из жизни так же тихо, скончавшись в 2001 г. после тяжелой болезни. В одном из последних интервью актер сказал на прощание: «Не суетитесь, люди. Жизнь отнимает страшно много времени!».источник: kulturologia.ru

Источник: nashaplaneta.su