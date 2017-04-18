На нас возложена особая миссия! Юлия Витязева
— «Святой отец, где же бог в этой войне?
— В людях с доброй волей»
А я вот думаю, что Господь, он тоже Русский. Потому что только Русский человек может пожертвовать самым дорогим ради спасения всего человечества. И любит, и прощает, и терпит, и вразумляет, и спасает он тоже как-то очень по-нашему. По-русски.
Говорят, что самые тяжкие испытания он посылает тем, кого любит. Откройте любую страницу нашей многовековой истории — и вы поймёте, что мы у него в фаворитах. И это правильно. Потому что все, что нас не убьёт — сделает сильнее.
А ещё так вышло, что именно мы сегодня добровольно несём самый тяжкий крест. Крест правды и справедливости. За который нас забрасывают камнями и мечтают распять.
И нам приходится выгонять торговцев совестью из храмов фемиды. И мы пытаемся накормить пятью хлебами тысячи голодных. И нам выпала участь вразумлять, наставлять и увещевать. И нам приходится слышать ложные обвинения. И нас предают за тридцать серебреников. И за нами идут и нам верят простые люди, что очень злит мировых «игемонов».
И именно на нас возложена особая миссия.
Мы никому не желаем зла. Мы хотим жить мирно. На своей земле и по своим законам.
Но нам приходится воевать. Потому что мы не имеем права подставлять щеку для удара.
Иначе распнут. И нас, и весь этот безумный мир…
Юлия Витязева, специально для News Front
Источник: news-front.info
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Ахренеть мания величия.
))
Мы такие,мы святые,мы несем,мы кормим….
Так СЕБЯ ЛЮБИМОГО превозносит только очень подлый чел.
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Ахренеть мания величия.
))
Мы такие,мы святые,мы несем,мы кормим….
Так СЕБЯ ЛЮБИМОГО превозносит только очень подлый чел.
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- Коммунисты, которые имеют какое-то своё представление о теологии есть самое кошмарное будущее для церкви.
- Если церковь это пропустит, соблазнившись на долю в государственных делах, то дальше власть полезет в догмат.
- Вы же не собираетесь испрашивать благословения у духовника: затевая политическую движуху, беря книжку с полки, отправляясь на спектакль в “театр на досках”… Так зачем людям голову морочить.
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***..нам приходится выгонять торговцев совестью из храмов фемиды. И мы пытаемся накормить пятью хлебами тысячи голодных. И нам выпала участь вразумлять..Но нам приходится воевать..***
И кто же это ВЫ такие? Фамилии, адреса, явки..?
Иеговы чтоли?