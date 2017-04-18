На нас возложена особая миссия! Юлия Витязева

— «Святой отец, где же бог в этой войне?

— В людях с доброй волей»

А я вот думаю, что Господь, он тоже Русский. Потому что только Русский человек может пожертвовать самым дорогим ради спасения всего человечества. И любит, и прощает, и терпит, и вразумляет, и спасает он тоже как-то очень по-нашему. По-русски.

Говорят, что самые тяжкие испытания он посылает тем, кого любит. Откройте любую страницу нашей многовековой истории — и вы поймёте, что мы у него в фаворитах. И это правильно. Потому что все, что нас не убьёт — сделает сильнее.

А ещё так вышло, что именно мы сегодня добровольно несём самый тяжкий крест. Крест правды и справедливости. За который нас забрасывают камнями и мечтают распять.

И нам приходится выгонять торговцев совестью из храмов фемиды. И мы пытаемся накормить пятью хлебами тысячи голодных. И нам выпала участь вразумлять, наставлять и увещевать. И нам приходится слышать ложные обвинения. И нас предают за тридцать серебреников. И за нами идут и нам верят простые люди, что очень злит мировых «игемонов».

И именно на нас возложена особая миссия.

Мы никому не желаем зла. Мы хотим жить мирно. На своей земле и по своим законам.

Но нам приходится воевать. Потому что мы не имеем права подставлять щеку для удара.

Иначе распнут. И нас, и весь этот безумный мир…

Юлия Витязева, специально для News Front

Источник: news-front.info