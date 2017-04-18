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На нас возложена особая миссия! Юлия Витязева

22:24. 18 апреля 2017 Просмотров - 108 4 коммент. Опубликовал:

— «Святой отец, где же бог в этой войне?

— В людях с доброй волей»

А я вот думаю, что Господь, он тоже Русский. Потому что только Русский человек может пожертвовать самым дорогим ради спасения всего человечества. И любит, и прощает, и терпит, и вразумляет, и спасает он тоже как-то очень по-нашему. По-русски.

Говорят, что самые тяжкие испытания он посылает тем, кого любит. Откройте любую страницу нашей многовековой истории — и вы поймёте, что мы у него в фаворитах. И это правильно. Потому что все, что нас не убьёт — сделает сильнее.

А ещё так вышло, что именно мы сегодня добровольно несём самый тяжкий крест. Крест правды и справедливости. За который нас забрасывают камнями и мечтают распять.

И нам приходится выгонять торговцев совестью из храмов фемиды. И мы пытаемся накормить пятью хлебами тысячи голодных. И нам выпала участь вразумлять, наставлять и увещевать. И нам приходится слышать ложные обвинения. И нас предают за тридцать серебреников. И за нами идут и нам верят простые люди, что очень злит мировых «игемонов».

И именно на нас возложена особая миссия.

Мы никому не желаем зла. Мы хотим жить мирно. На своей земле и по своим законам.

Но нам приходится воевать. Потому что мы не имеем права подставлять щеку для удара.

Иначе распнут. И нас, и весь этот безумный мир…

Юлия Витязева, специально для News Front

Источник: news-front.info

Метки: агрессия против россии, актуальные новости, геополитика, религия, Россия, статьи, юлия витязева
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4 коммент.»

  • 12900 -126
    Русофил 18 апреля 2017 в 23:18 Ссылка Пометить
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    Ахренеть мания величия.
    ))
    Мы такие,мы святые,мы несем,мы кормим….
    Так СЕБЯ ЛЮБИМОГО превозносит только очень подлый чел.

    Ответить
  • 12900 -126
    Русофил 18 апреля 2017 в 23:18 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Ахренеть мания величия.
    ))
    Мы такие,мы святые,мы несем,мы кормим….
    Так СЕБЯ ЛЮБИМОГО превозносит только очень подлый чел.

    Ответить
  • 3257 2360
    Антон 18 апреля 2017 в 23:21 Ссылка Пометить
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    - Коммунисты, которые имеют какое-то своё представление о теологии есть самое кошмарное будущее для церкви.
    - Если церковь это пропустит, соблазнившись на долю в государственных делах, то дальше власть полезет в догмат.
    - Вы же не собираетесь испрашивать благословения у духовника: затевая политическую движуху, беря книжку с полки, отправляясь на спектакль в “театр на досках”… Так зачем людям голову морочить.

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  • 1349 369
    SR 18 апреля 2017 в 23:24 Ссылка Пометить
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    ***..нам приходится выгонять торговцев совестью из храмов фемиды. И мы пытаемся накормить пятью хлебами тысячи голодных. И нам выпала участь вразумлять..Но нам приходится воевать..***

    И кто же это ВЫ такие? Фамилии, адреса, явки..?
    Иеговы чтоли?

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