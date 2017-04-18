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Молния!!! Оказывается, МВФ – агент Кремля!

04:43. 18 апреля 2017 Просмотров - 225 Нет комментариев Опубликовал:

Для российской оппозиции настали чёрные времена. Один из их последних бастионов рушится – и кем???

Столько денег они потратили на создание мнения о «рухнувшей экономике России»! На телевидении день и ночь рассказывают, как мы плохо живём. А то без них мы бы не заметили. Перекупили весь интернет. На всех сайтах наняли толпу блогеров – подбирать материалы о падении уровня жизни россиян и бездействии правительства. На одни только комментарии в Майл.ру штук пятьсот троллей посадили (кто не в курсе – там за комментарии платить надо).

Да что интернет! На митинги 26 марта выгнали даже школьников – наверное, задурить взрослое население оказалось не так легко.

И вот все усилия вылетели в трубу.

МВФ вновь пересмотрел в сторону улучшения свой прогноз для России. Как стало известно корреспонденту ТАСС от осведомленных источников в фонде, там теперь ожидают роста российской экономики на 1,4% за нынешний год и ещё на столько же – за 2018 год. Ранее эти цифры составляли экономический рост на 1,1% в 2017 году и на 1,2% в 2018 году.

Самое страшное, что ключевое слово здесь – ВНОВЬ. То есть Международный валютный фонд уже не в первый раз заявляет о том, что российская экономика не собирается впадать в дефолт.

Понимаете, в чём парадокс? По логике оппозиционных радикалов, МВФ работает на мировое правительство – первого и главного врага России. ЦБ РФ работает на МВФ. Раз все они враги, значит, экономика наша должна падать. Но почему-то она никак не желает рушиться. Причём не по мнению «коррупционеров Кремля», которые вводят наивных россиян в заблуждение, а по данным самого МВФ.

Конечно, можно допустить, что Кристин Лагард нарочно обманывает народ России, а заодно и весь мир, в том числе и всё ту же всепланетную бизнес-элиту. Но тогда что же получается, девочки: МВФ – это агент Путина???

Да ладно бы только Международный валютный фонд...  

Вот прогноз ООН на 2017 г., обнародованный в докладе Департамента по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ): экономика России в текущем году возобновит рост впервые с 2014 года, а уровень инфляции сократится. По оценкам экспертов всемирной организации, в 2017 году ВВП РФ вырастет на 1%.

Не иначе, Антониу Гутерриш – тоже завербованный кремлёвский агент.

А 17 февраля этого года агентство Moody’s улучшило прогноз по суверенным рейтингам России со значения «негативный» до показателя «стабильный». Рейтинг эмитента и рейтинг государственных облигаций были подтверждены на уровне Ba1.

И ровно через месяц, 17 марта, Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s изменило прогноз суверенного кредитного рейтинга России со «стабильного» до «позитивного». И предсказало рост ВВП России в 2017–2020 годах в среднем на 1,7%. РОСТ, а не спад!

Вам не кажется, что как-то многовато у Путина агентов?

Неудивительно, что Медведев вчера на встрече с президентом тоже говорил, что российская экономика растёт. Значит, все эти зарубежные агентства, фонды и департаменты как раз на премьера и работают…

Вот интересно, их сотрудники, они что, слепые? Они не видят толпы нищих, умирающих с голоду на российских улицах? Миллионы безработных, сидящих вдоль дорог с плакатами? Пенсионерок, роящихся на помойках?

Да получается, что их никто не видит, кроме недовольных национал-демократов и нанятых ими журналистов.

Эзотерики говорят, что, мол, реальность наша теперь запросто раздвоиться может. Вот они, наверное, в той, раздвоенной, и живут. А мы в этой. И правительство с нами, и Международный валютный фонд, и Moody’s.

Тогда конечно, у них одни предатели кругом. Того и гляди, завтра ООН скажет, что в России уже нет коррупции – извели под корень.

Значит, весь мир работает на Путина.

Хорошо! 

mvf

 

http://yulia-brazh.livejournal.com/44352.html

Метки: МВФ, медведев, прогноз, Путин, экономика
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