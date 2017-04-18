Медведев на воеводстве: он просто играет в циферки как в айфон…

Не успел министр энергетики России Александр Новак сообщить, что бюджет в текущем году может получить дополнительно 1,5 трлн. руб. при цене на нефть в $50-60 за баррель – как премьер взволновался: дар это судьбы или проклятье злого рока? Как сообщают СМИ, «Медведев опасается скачка инфляции из-за нефтяных допдоходов». Хорошо, хоть «сверхдоходов» не написали… Следовало бы говорить о частичном покрытии дефицита за счёт подарка судьбы. Но для либеральных экономистов, которые окружают премьера, это вовсе не подарок…

«Деньги, конечно, никогда не бывают лишними. Но мы должны учитывать, что приток незапланированных доходов, если цены на сырье останутся на этом уровне, то это может иметь не только положительное значение, но и ряд негативных последствий, если просто их направить на увеличение расходов. Прежде всего для показателя инфляции, который может выйти за планку в 4%», – сказал Медведев. И еще добавил, что если подобное произойдёт, то «рост цен нивелирует все возможные плюсы от дополнительных доходов».

У нас создана такая экономическая машина, в которой при повышении покупательского спроса продавцы немедленно задирают цены, чтобы продавать прежний объём товаров, но уже дороже. В этой системе цены удерживаются только нищетой, которая срезает спрос.

То есть если у людей в два раза выросла строка в семейном бюджете на покупку колбасы – это не значит, что они купят ее в два раза больше. Это значит, что цены на колбасу удвоятся. И человек будет за 200 рублей покупать ровно столько же, сколько раньше покупал за 100…

Не нужно быть экономистом, чтобы увидеть полную безнадёжность такой схемы хозяйствования, где нищета защищает от дефицита, а рост производства вообще не заложен ни в каком случае.

Когда дела плохи – то нам плохо, потому что дела плохи. А когда дела стали хороши – нам всё равно делают плохо, чтобы мы к хорошему не привыкали… Денег либо просто нет – либо их нельзя давать на руки населению, чтобы не вызвать инфляцию. А как с ней ещё бороться?! Ну не цены же регулировать (чем в США занимаются три ведомства независимых друг от друга) – упаси Боже!!!

Я вообще не понимаю смысл той задачи, которую поставило перед собой правительство Медведева. Естественная цель экономики – благополучие граждан – подменена достижением какой-то условной цифры... Почему 4%? Почему не 8 и не 2, например? Министры не ответят... Они не знают ответа. Они просто в циферки играются...

«Медведев уверен в инфляции 4% для текущего года», – радостно пишут СМИ. «Достижение поставленных целей на текущий год по инфляции в 4% должны быть выполнимы». «За прошлый год уровень инфляции был самым низким за всё современное существование РФ – 5,4%».

С чем сравнить это упорство? У любого правительства, если оно в своём уме, основной задачей должен быть рост уровня жизни населения, а не достижение технического, сугубо служебного и учётного показателя, будь то уровень инфляции или любой другой индикатор.

Можно вообще отменить деньги, уложить всех на кладбище, и тогда инфляция будет 0% – но кому это нужно?!

Правительство не понимает ни природы, ни происхождения инфляции как явления, оно использует керосин для тушения пожара.

Ценность денег заключается в силе власти, их выпустившей. Если мне миллиардер дал вексель на 1 млн. рублей, то это ценная бумага. А если мне такую бумажку подписал неимущий бомж, то толку в ней никакой. Что я взыщу с бомжа по векселю? Поэтому чем хуже дела в любом АО – тем охотнее сбрасывают с рук его акции – в полцены, в четверть цены, за любую цену, лишь бы избавиться. Такова природа инфляции акционерного номинала. У денег точно такая же природа.

Когда экономика, реальные производительные силы и потребительские возможности России сжимаются, сжимается и их тень – национальная валюта. А правительство пытается удержать стоимость этой валюты, сжимая потребление и реальное производство, то есть пытается раздуть шарик сдуванием…

Причина всех этих прискорбных метаний правительства – когда даже очевидный дар судьбы, фора от Бога в большой игре, рост цен на нефть воспринимается как беда – либерализм головного мозга.

Год от года жизнь и практика доказывают одно и то же с бездушием автомата: у имеющихся проблем России нет либерального решения. Нет и всё, и метаться внутри либерального инструментария бесполезно. Чтобы было понятнее, я расскажу армянскую народную притчу о застое рыночной экономики.

Однажды в горах с неба упало много золота. Крестьяне в радости побежали собирать его, но второпях взяли мало мешков и корзин. И хотя ещё много золота лежало у них под ногами – им нечем было его нести. Те, кто имели мешки – уже набили их доверху и не могли ничего впихнуть сверх набитого. А те, кто не имели мешков – не могли собирать золото, потому что им некуда было его класть.

Точно так же и рыночная экономика: в ней кто богат – тот уже богат, и ему шевелиться незачем. А кто беден – то не имеет инструментов роста, и ему шевелиться нечем.

Вместо того, чтобы наращивать спрос населения, увеличивая денежные выплаты и при этом сдерживая цены (и тем добиваясь роста деловой активности) – правительство боится дать населению лишнюю копейку, чтобы торговцы не подняли цен. Но ведь тем самым оно консервирует возникшую на дне падения нищету, аннулирует всякую возможность роста, развития. Потому что не будет развиваться производство без увеличения спроса, незачем бизнесу делать больше товаров – если их не покупают больше, чем прежде. Зачем я стану делать двести веников – если мой покупатель по-прежнему готов брать у меня только сто? Ну, объясните вы, ненормальные эксперты правительства, мне, нормальному человеку, ради чего мне увеличивать выпуск не пользующихся спросом товаров?!

Поэтому стоящие перед Россией проблемы не имеют либерального решения. Либерализм обречен вечно шарахаться между нищетой и высокой инфляцией, между отсутствием спроса – и роста цен при возникшем спросе.

И оттого ни падение цен на нефть, ни рост цен на неё – внутри либерального маразма ничем не могут помочь населению. При падении цен «элиты» за счёт населения компенсируют убытки, а при росте цен – оградят население от «лишних» денег, чтобы жить хорошо не начали…

Никакого выхода.

Только слом либеральных догм в экономике может дать долгожданный вздох облегчения.

Пора понять, что паразит не может придумать никаких иных рецептов развития экономики, кроме одного: сократить число пользователей благами, чтобы при расхищении больше в одни руки доставалось...

Вазген Авагян

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/107559/18105/-