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Китай продолжает скупать российский лес

19:30. 18 апреля 2017 Просмотров - 16 Один комментарий Опубликовал:

Россия снизила цены на необработанную древесину, увеличив экспорт до 20,7 млн куб. м, более 60% приходится на Китай. Основным же покупателем фанеры стали США. При этом поставки газетной бумаги упали до минимума 10 лет — интернет вытеснил традиционные печатные издания.

В лес и по дрова

Российский лесопромышленный комплекс по итогам 2016 года показал рост доналоговой прибыли более чем на 135%. Об этом сообщила компания Lesprom Network в своем ежегодном обзоре (есть в распоряжении «Газеты.Ru»). Совокупная прибыль до уплаты налогов составила 173,55 млрд руб.

При этом деревообрабатывающая отрасль продемонстрировала прибыль в размере 55,24 млрд руб., тогда как в 2015 году она была в убытке на 3,18 млрд руб. А лесное хозяйство вышло в прибыль (6,36 млрд руб.) вообще впервые за последние восемь лет.

Именно в сегменте лесного хозяйства в 2016 году был зафиксирован самый крупный рост инвестиций в основной капитал — 65,7%, до 14,56 млрд руб. Общий же объем таких инвестиций в ЛПК за прошлый год составил 118,11 млрд руб. (+18,8%).

«Из-за девальвации рубля многие лесопромышленные компании в прошлом году показали сверхприбыли, так как основные доходы они получали от экспорта, то есть в валюте, тогда как расходы у них в рублях», — комментирует гендиректор Lesprom Network Алексей Богатырев.

Куда идет российский лес

Российский экспорт необработанной древесины в 2016 году увеличился на 3,2% и составил 20,7 млн куб. м. При этом средняя цена по сравнению с 2015 годом снизилась на 2,3%, до $68 за куб. м.

Крупнейшим импортером по-прежнему остается Китай, закупивший в прошлом году 12,76 млн куб. м, что на 8,5% больше, чем в 2015-м. Доля КНР в закупках российской древесины возросла на 3 п.п., до 64%.

Поставки пиломатериалов из России по итогам прошлого года возросли на 10,1%, достигнув 26,7 млн куб. м. Более половины этого объема (53%) закупил все тот же Китай, поставки пиломатериалов в эту страну возросли сразу на 37,1%.

Правда, уже скоро канадские лесопромышленные компании могут потеснить российскую древесину на китайском рынке.

Связано это с заградительными пошлинами, которые собираются ввести Соединенные Штаты — основной рынок сбыта для канадцев. Произойти это может уже в мае.

«У канадцев очень хороший маркетинг, в первую очередь, они вместе с древесиной предлагают свой опыт домостроения, — рассказывает Алексей Богатырев. — Но Россия, во-первых, предлагает более качественную доску, а во-вторых — российские поставщики успели прочно закрепиться на китайском рынке, и потеснить их будет весьма сложно».

Кроме того, глава Lesprom Network отметил, что китайские власти запретили заготовку древесины в природных лесах, что резко подбросило спрос на нее. Таким образом, Канада и Россия, вполне вероятно, смогут поделить рынок КНР.

Хорошие показатели у России в экспорте древесных плит и фанеры. Экспорт ДВП (древесноволокнистые плиты, использующиеся в строительстве и при изготовлении мебели) возрос на 14,4%, до 56,8 млн кв. м.

При этом любопытно, что Латвия, закупившая всего 516,3 тыс. кв. м, показала рост импорта более чем в 14,5 раза.

Самым же крупным импортером ДВП стал Узбекистан (16,4 млн кв. м).

Экспорт плит MDF (древесноволокнистые средней плотности) возрос сразу на 59,8% и составил 66,6 млн кв. м. Здесь лидером закупок также стал Узбекистан (15,4 млн кв. м).

Поставки ДСП в прошлом году возросли на 28,3%, до 1,56 млн куб. м. Больше всего ДСП купил Казахстан (около 30% от всего экспорта).

А вот российской фанеры больше всего закупили США — 339,1 тыс. куб. м из 2451,5 тыс. куб. м общего экспорта, который возрос в 2016 году на 11,3%.

Интернет победил газеты

Производство бумаги в России в целом по итогам прошлого года возросло на 4,3%, до 5,2 млн тонн, и это максимальный показатель за последние 10 лет.

Однако выпуск газетной бумаги сократился до минимума за те же 10 лет, составив лишь 1,47 млн тонн (-2,7% по сравнению с 2015 годом). Экспортные поставки газетной бумаги также снизились (-3,9%, до 1,06 млн тонн), и это минимум уже с 2005 года.

В обзоре Lesprom Network указывается, что российская газетная бумага производится из первичного волокна, в связи с чем обладает более высокими конкурентными преимуществами по сравнению с продукцией других стран, где бумагу выпускают из макулатуры. Тем не менее в Европе сейчас происходит переориентация именно на вторичную, «макулатурную» бумагу.

По словам Богатырева, причины снижения производства газетной бумаги очевидны — Россия и без того отставала от других стран (в первую очередь европейских, а также США) в плане потребления газет как источника новостей. «И мы даже не успели догнать их, как газеты начали вытесняться интернетом», — говорит глава Lesprom Network.

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Источник: www.kramola.info

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Один комментарий»

  • 2669 1963
    Ajbolit444 18 апреля 2017 в 19:37 Ссылка Пометить
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    Слышь ты, 3,14дрила гнойная… с погонялом БРАХМАН…
    или кто там, вместе с тобой РЕШАЕТ…!!! что и кому можно писать и читать. Поутали ТВАРИ… Мысли Человека, скрывать от Людей. Будет вам и вашим хозяевам ГЛИСТАМ… по делам вашим. Не скулите опосля. Обещаю.

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