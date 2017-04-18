Эллинистический Гиппос. Строительство Пальмиры. Немного «древнего» Египта

Все эти съемки – туристов и частных посетителей, из блогов и социальных сетей. В проспектах туристских фирм, альтернативно- и официально-исторических ресурсах этого не увидите.Центр эллинистической культуры Гиппос, он же Антиохия-Гиппос, он же Сусита, нынешний Израиль.Основан Селевкидами во 2 в. до н.э., процветал при римлянах, в 4 в.н.э. стал центром епархии Восточной Римской Империи – Византии, разрушен землетрясением в 749 году. Замечательные византийские церкви в эллинистическом стиле сохранились в песках времен в виде плит пола и гранитных колонн.Кафедральный собор.Некоторые колонны стоят того, чтоб взглянуть поближе.Некоторые капители пронумерованы.Раскопки начались только с 1951 года, до того ученые 100 лет составляли планы этого Гиппоса.Думаю, что это просто место своза брака с окрестных древностей. Из которого непросто что-то составить.Он по сей день всюду навален такими кучами.Тем не менее, что-то составили. Это, например, потрясающая базилика. Народ восхищается.Без сомнений, нумерация была в "эпоху привоза и строительства". Это, например, еще не раскопанные археологами, плузасыпанные формы "неоткрытого древнего здания Гиппоса-Суситы". Номер уже есть.Еще полузасыпанный "камень".То есть номера эти наносили непосредственно "древние эллины-византийцы".Почерк, размер, стилистика написания, цвет номеров на всех деталях разные, то есть реально брак отовсюду.Некоторые "древнегреческие" плитки для фасадов пошли на полы.Многие с крестиками.Это, без сомнений, оттиснуто по сырому материалу, а не нацарапано.Таким образом "древнегреческий ОТК" (или "древнеегипетский", или "ассирийский"…) забраковал запоротое литье. Скособоченное, край отвалился… Все это пошло на мощение "древних" базилик.Гордость "древнеэллинов" Гиппоса – водопровод. И позор их наследников-хранителей, совсем не следящих за бетонно-штукатурными изделиями Гиппоса. Хоть бы землей что ль маленько забросали этот позор, типа "ученые археологи еще только откапывать-открывать собрались".Вот такие артефакты откапываются с "древнегреческой" мозаикой."Древнегреческий" брезент)))))***Дополнение кБывает полезно просматривать старые фотографии.Это остров Филы, посреди Нила, Египет. Здесь якобы погребен Осирис. Здесь стоит Храм Хатхор, возведенный фараоном Нектанебом (4 в. до н.э.) Остров является Всемирным наследием ЮНЕСКО.Технически Храм – обычный египетский недодел. Часть литья стен и колонн покрыта штукатуркой, часть никогда не была под ней.На фото конца 19 века нашелся автограф одного из создателей "древнеегипетского" храма с датой – 1836)))))В том, что это не автограф какого-то охламона 19 века, убеждает вышераспосложенный автограф охламона, делавшийся путем долбежки и выскабливания. Надписьи цифра– это именно оттиск в полусыром литье.Опять нашелся автограф строителей Древнего Египта, сделанный по сырой штукатурке.Фото французского фотографа Берхарда, он снимал Египет в 1887.Храм Хнума в городе Исне. Начат великим строителем Древнего Египта Птолемеем VIII во 2 в. до н.э., заканчивалось строительство при древнеримлянских императорах Тиберии, Клавдии, Веспасиане в 1 в. н.э.Обращаем внимание на леса и тарные ящики, только что вскрытые. В ящике какие-то шмотки, или что-то завернуто в бумагу, за ящиками коробочки… Видимо косметический ремонт "Египта", заделка дыр, подкраска фресок и – тадаааааам! – затирка вот этих автографов.Автографы аккуратно выведены по сырой штукатурке тонким круглым предметом, скорей всего пальцем.Четко читается окончание фамилий двух авторов.Один заканчивается на, другой на. Вполне себе нормальные фамилии.Дальше, судя по всему, словопо-немецки –и год. Думаю, что 1823, но может и 1828.Храм Хнума-то подревней будет))))Удревняем историю древнего Египта вглубь 19 века!Не все недоделанные, брошенные недопирамиды превращены в законченные объекты – мастабы.Их планировали в рамках глобального проекта создания истории – в России процесс создания основной парадигмы шел с начала 18 века, в Европе он начался чуть раньше, хотя апокалиптика продолжалась и в 18 веке.Во второй половине 18 века дважды использовал слово "пирамиды" в одах Ломоносов (но без конкретики; первый рисунок пирамиды с недоделанной верхушкой был все-таки у Пушкина). Похоже, тогда же и были первые попытки возведения, но пирамиды сложились внутрь. Поэтому "классику" – пирамиду Хеопса и другие – делали с учетом опыта, на основе анализа неудач.(27 век до н.э.).Ее строители истории бросили как есть, когда стены таки-сложились внутрь песчано-известкового холма.Провал. Времена "открытия" и наши дни.Что говорит наука.Пирамиду не отливали блок к блоку на месте, а складывали из небольших, вполне подъемных блоков. Это и есть настоящая египетская кладка)))Естественно, это не будет держаться на рыхлом основании. Ни 4,7 тысячи лет, как решили ученые, ни года, если основу размоет хороший дождь (а дожди таки-случаются в районе Гизы раз в век). Успели сложить 15 рядов до того, как строение завалилось. Наука отправила пирамиду в III династию Древнего Царства, в актив фараона – преемника Джосера., строили уже на фундаменте вокруг песчаного основания, насыпавшегося по ходу постройки пирамид; литьем, а не укладыванием; более монументальными блоками.