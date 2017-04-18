Эллинистический Гиппос. Строительство Пальмиры. Немного «древнего» Египта
14:19. 18 апреля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Оригинал взят у gorojanin_iz_b в Эллинистический Гиппос. Строительство Пальмиры. Немного «древнего» Египта
Оригинал взят у elemental1111 в Центр эллинистической культуры Гиппос. Очередная «древность». И немного «древнего» Египта.
*
И немножко в продолжение публикации первой части "Египетского морока" о Пальмире.
Храм Ваала.
Нашлось фото замечательного пристроя с сердцевинным элементом с другого угла.
Без сомнений, эксклюзивной формы железобетон.
Что собирались строители выкладывать дальше – это теперь историческая загадка. Заказчик велел закладывать быстро и сворачивать манатки. Как заложили, так и рассыпалось это закладывание.
Полное фото.
Сердцевина пристроя Храма.
И с этого края замечательное бетоноизделие.
Оригинал.
Специально его, как видим, никто не снимал, но на краю фото где-то попалось. Для составления представления хватит. Спасибо ЛАИ и Склярову.
Живо напомнило величайший друидо-атланто-плеядянто памятник Стоунхкедж, не правда ли.
Коль скоро вспомнили о Стоунхендже – забавное фото крупнейших пальмирских "тесаных камней", которые немножко развалились, открывая структуру.
Кадр сделан практически случайно. Мимоходом, проезжая к главным пальмирским объектам, щелкнул Скляров или другой фотограф группы панорамку красивую. А эти замечательные мегалиты группу, наснимавшую сотни фотографий объектов Пальмиры со всех ракурсов и дистанций, не заинтересовали. Исследователи великих наследий працивилизации направились исследовать великие наследия дальше.
Полный снимок.
Вот отличная пара снимков.
Фото времен обитаемой Пальмиры начала 20 века, когда деревня строителей располагалась непосредственно в Храме Ваала.
Фото группы ЛАИ Склярова.
В левом верхнем углу полностью высыпались два блока – литье еще то в Пальмире, брак на браке сидит, браком погоняет.
Но это не самое интересное.
Развалилась закругленная лепнина под сценой, вместо нее стоит вот такая каркасина.
Эх, не то вы снимаете, отважные следопыты альтернативных наук!
Вот чего надо снимать!
Это ж мировая суперсенсация – стальные проволоки в древних пальмирских барельефах.
И тебя касается.
У тебя под носом прямо из античной колонны проволоки проступили.
Проигнорировал – и осталась не открытой Великая Працивилизация Проволок допотопных времен.
Подойди и сними вот это , доблестный следопыт – тут опять из античного барельефа проволочный каркас торчит.
Этот барельеф тоже давно на реставрацию просится.
Проволочный каркас из древнетесанной красоты повылез.
Здесь дотошный следопыт щелкнул то, что не надо было. Группа ЛАИстов была в Пальмире не в статусе туристов, а по протекции в статусе "своих". Поэтому им показывали всё, открывали двери и в культовые места для всеобщего обозрения, и в места не для посещений туристов, в том числе в пальмирском некрополе.
Там и щелкнул фотограф, воспользовавшись вспышкой, "древнее надгробие из мрамора".
Красиво, хорошо, но проволоки торчат, каркас местами вылез. Экспонат для "реставрации" – замазывания-маскировки.
Вспомнились игилодебилы, уничтожавшие античные статуи с арматурой в Хатре и музее Мосула.
Арматура ворот Храма Ваала показывалась в "Египетском мороке", но не грех повторить.
Новаторское армированное изделие.
Отсняли ЛАИсты его со всех сторон, но с нужной – где проволока видна – только разок. За что и спасибо.
Полюбуйтесь на этот внутренний рельеф покрышек от тоёт. Идеальные линии! Абсолютный геометризм. И главное: никакой производитель с внутренней стороны никаких рельефных надписей не наносит, потому что там их некому читать.
Исключительно удобная вещь для древних постаментов под колонны!
А коринфский это ордер, дорический или ионический – над этим пускай ученые голову ломают и диссертации пишут.
В древнегреческом городе Иерополисе мы уже видели запасы покрышек среди открытых археологами руин.
Чем хороши покрышки для древнегреческих опалубок – пластичны, снимаются без проблем, еще и пожечь колонну прямо с ней можно – будет шикарный, из глубины веков, вид! В Иерополисе была такая колонна.
Покрышка – без одной стороны, покрышка перекореженная вся… Плевать. У древнепальмирян циркуля под рукой не оказалось.
Теперь мы знаем, куда деваются подбитые коалицией из 80 стран игилотоёты. Корпуса – в Алеппо, ненаселенную брошенную часть, войну изображать, покрышки – в древне-римско-эллинскую Пальмиру.
Грохнули, сволочи, особо ценный кувшин эпохи Птолемидов, и пока куратор не увидел, черепки в тесанные глыбы забутовали.
Остатки узкоколейки пару раз попались.
Со времен достраивания ржавеет тут. Очень не любят ее снимать почему-то.
Последние партии "колонн, валяющихся в песках времён", делали совсем уже спустя рукава, гнали вал.
Всякий мусор, посторонние предметы бутовали.
Этим колоннам все равно не стоять. Поэтому можно гнать откровенный хлам и не напрягаться.
Электрики-осветители общественно-массовых мероприятий в Пальмире воспользовались торчащей арматурой.
Правильно. Чего зря торчать?
Забавный кадр. Подрядчику велели покрасить руины в руинный цвет – "цвет утренней пальмиры".
Добросовестно выполнил.
Покрасил и руины, и резиновый кабель или шланг.
Следы по сырому литью у оболдуев.
Не у этого. Это не оболдуй, а честный исследователь наследия працивилизаций. У оболдуев-строителей древностей. Еще ни одного крупного объекта древности без этих следов не бывало.
Ну кто бы сомневался в проволочном каркасе колонн…
…и в арматурах, наружу торчащих?
Отвратительно сделанный элемент Храма – фальшколонна.
Аж сеточка, недозаполненная раствором, насквозь видна.
Я бы на месте цеха не платил подрядчикам за такую туфту.
Самая примечательная особенность Храма Ваала и его колонн – дырки.
Все дырки выкопаны в стыках между блоками.
Кто до сих пор не понял, что это за дырки, смотрите любую монтажную работу с блоками – и увидите.
Это обыкновенные монтажные закладки, стальные петли для стропания, которые удалялись сразу при монтаже. С рыхлыми известково-песчаными блоками, из которых сложено большинство стен и колонн, это не трудно.
Хотя правило выполнялось не везде, где-то не смогли, где-то не стали. Особенно с эксклюзивным и нестандартным литьем. Ниже покажем.
Другими словами, Храм и колонны его складывались из песчано-известковых блоков со стальными элементами, полных аналогов нынешнего железобетона, с помощью грузоподъемного крана. Привозили, стропили, ставили, монтажные петли удаляли.
Паровые и гидравлические краны существуют с начала 19 века. В России стреловой поворотный кран на ручной тяге был с конца 18 века, механические изготавливались на потоке с 1840-х годов.
Смотрим.
Стальные закладки в этой нестандартной сдвоенной колонне вытащить не смогли. Они остались. Эксклюзив, йети его.
Не все закладные получалось вынуть. Здесь – навскидку – дополна таких мест.
Где-то вынули, но развалили безобразное пальмирское литье.
Еще две дырки с оставленными закладными элементами.
Во какой брак римско-эллинистических строителей спалили ЛАИсты!
Здесь было три железяки. Одну вытащили, одну замазали, одну оставили торчать. Либо замазали, но некачественно, как всё пальмирское, отлетела замазка.
Еще рядок недовытащен, хотя так старались, так старались! Некоторые серии железо-песчаниковых изделий оказались не по силам- не по зубилам римско-пальмирско-эллинским мастерам.
Просто не мог пройти мимо, не отметив.
Уж казалось бы, мусорнее , чем в "Древнем Египте, литья "скальных оснований" не найти. Ан нет.
Пальмира превзошла. "Скальное основание Храма".
Вот какие места надо снимать, уважаемые следопуты. Пока реставраторы не замазали эти скобы.
Не сумели или забыли вытащить скрепляющую железяку из колонны.
Бетонное изделие нестандартное.
Вынуть этот штырь (наверху) не получится.
А вот внизу не стали стараться; вполне по силам.
Сразу несколько закладных элементов не поддались извлечению.
Здесь полно не вытащенных закладных, но главное – арматура и ржавчина на колонне.
Ну вот можно же было и без вандализма обойтись. Не копать эти уродские норы во всех стыках. Один бедуин подумал-подумал – и просаботировал цэу.
Ну торчат эти стальные закладные.
Ну и что?
И хрен верблюжий на них…
Обыкновенные древне-римско-пальмирско-эллинские стальные закладные.
А теперь самое вкусное. Строительство частей Храма и Пальмиры.
Смотрим деревню Тадмор в Храме Ваала.
Знакомое место с пристроем к храму, тем самым, с загадочным стержнем – обваленной кладкой, в последнюю очередь деланным.
Его нет.
Тут хибары-заборы из лепленных стенок, а этот пристрой-незнамо-накой еще предстоит построить. То есть руины пристроя.
А за стеной Храма открывается вид.
Фотографии наших дней с этой же точки пока не нашел, но есть с противоположной стороны – практически то же.
Ориентир – две кривые башенки.
И фото 1920 годов с той же стороны, только чуть ракурс другой.
Сравнивая то, что было и стало, мы видим, что половина развалин Пальмиры еще не построена.
Достраивание развалин Пальмиры, а затем развалин Храма и было занятием этой деревни строителей, пока ее не выселили, снеся хибарки-оградки и придав Храму Ваала современный вид.
Здесь обведены сплошной линией те места, площадки и массивы развалин Пальмиры, которые появились с нуля.
Не каждая колонна – их не счесть, а группы колонн и другие объекты. Пунктирной линией – места и объекты, которые были в полуготовности.
Изображение лучше открыть отдельной вкладкой.
Знаменитого древнеримского амфитеатра, как видим, не было еще и в 1920-х годах. Как не было и никаких его руин. Половину пальмирских руин еще строить не начинали.
Их не просматривается ни на дальнем внешнем фото
Ни на фото из Храма Ваала.
Амфитеатр и его руины должен быть за колоннами , которые просматриваются сквозь аркаду Храма.
Нет там ни шиша, саксаулы одни.
И вот это давно хочу показать.
"Таинственные следы", "лазеры анунахов" , "параллельные бороздки технологий працивилизаций" на всех античных, неантичных, древних, недревних литых памятниках всех широт, в том числе на "загадочном" питерском граните.
Происходят от затирочных и штукатурных работ вручную.
Это Пальмира. "Деревня жителей", появившаяся в начале 20 века в Храме Баала и выселенная в 1929 году.
Штукатурит дама, разумеется, не "памятник древности" , а типа жилище, но метод штукатурных работ в эпоху "строительства истории" был именно такой.
Оригинал.
Напомню их в Питере.
Вот она, пра-таджикская затирка. При необходимости приходилось и так заглаживать.
Такую же найдете на любой древности и недревности всех широт.
В следующий раз продолжим увлекательное путешествие по новостроям Пальмиры и древнему-недревнему миру, делавшемуся с 18 века. Будем выгребать трехвековой долбеж "официальной" истории и тридцатилетний – надлежащей "альтернативы". Потихоньку начнем знакомиться с реальной историей. Сразу нельзя. Она не так увлекательна, жестковата и простовата, ничего общего не имеет с потопными, катастропными, тартарийными и прочими, штампуемыми для стад (не сомневайтесь, все они – от того же цеха, что делал "официоз"), но куда деваться – правда важней. Ума и здоровья!
Оригинал взят у elemental1111 в Центр эллинистической культуры Гиппос. Очередная "древность". И немного "древнего" Египта.
Отсюда
Разложил пальмирские фото разных лет. Любуюсь. Вот этой парочкой не могу не поделиться, очень хороша!
Знаменитая Триумфальная арка императора Септимия Севера, II в.н.э., с обложки учебника истории в средней школе, воздвигнута в честь победы над парфянами. В числе памятников ЮНЕСКО и человечества, которые разрушил запрещенный в РФ ИГИЛ.
Первое фото – из архива Гердтруды Белл, 1900 год. Второе из наших дней – группа ЛАИ во главе с недавно почившим Скляровым, спасибо ему за прекрасные фотосессии.
Да, что-то давненько не показываем древне-египто-греко-римо-арматуры и прочее.
Еще небольшая порция с форума о глобальных постановках.
Разложил пальмирские фото разных лет. Любуюсь. Вот этой парочкой не могу не поделиться, очень хороша!
Знаменитая Триумфальная арка императора Септимия Севера, II в.н.э., с обложки учебника истории в средней школе, воздвигнута в честь победы над парфянами. В числе памятников ЮНЕСКО и человечества, которые разрушил запрещенный в РФ ИГИЛ.
Первое фото – из архива Гердтруды Белл, 1900 год. Второе из наших дней – группа ЛАИ во главе с недавно почившим Скляровым, спасибо ему за прекрасные фотосессии.
Да, что-то давненько не показываем древне-египто-греко-римо-арматуры и прочее.
Еще небольшая порция с форума о глобальных постановках.
Все эти съемки – туристов и частных посетителей, из блогов и социальных сетей. В проспектах туристских фирм, альтернативно- и официально-исторических ресурсах этого не увидите.
Центр эллинистической культуры Гиппос, он же Антиохия-Гиппос, он же Сусита, нынешний Израиль.
Основан Селевкидами во 2 в. до н.э., процветал при римлянах, в 4 в.н.э. стал центром епархии Восточной Римской Империи – Византии, разрушен землетрясением в 749 году. Замечательные византийские церкви в эллинистическом стиле сохранились в песках времен в виде плит пола и гранитных колонн.
Кафедральный собор.
Некоторые колонны стоят того, чтоб взглянуть поближе.
Некоторые капители пронумерованы.
Раскопки начались только с 1951 года, до того ученые 100 лет составляли планы этого Гиппоса.
Думаю, что это просто место своза брака с окрестных древностей. Из которого непросто что-то составить.
Он по сей день всюду навален такими кучами.
Тем не менее, что-то составили. Это, например, потрясающая базилика. Народ восхищается.
Без сомнений, нумерация была в "эпоху привоза и строительства". Это, например, еще не раскопанные археологами, плузасыпанные формы "неоткрытого древнего здания Гиппоса-Суситы". Номер уже есть.
Еще полузасыпанный "камень".
То есть номера эти наносили непосредственно "древние эллины-византийцы".
Почерк, размер, стилистика написания, цвет номеров на всех деталях разные, то есть реально брак отовсюду.
Некоторые "древнегреческие" плитки для фасадов пошли на полы.
Многие с крестиками.
Это, без сомнений, оттиснуто по сырому материалу, а не нацарапано.
Таким образом "древнегреческий ОТК" (или "древнеегипетский", или "ассирийский"…) забраковал запоротое литье. Скособоченное, край отвалился… Все это пошло на мощение "древних" базилик.
Гордость "древнеэллинов" Гиппоса – водопровод. И позор их наследников-хранителей, совсем не следящих за бетонно-штукатурными изделиями Гиппоса. Хоть бы землей что ль маленько забросали этот позор, типа "ученые археологи еще только откапывать-открывать собрались".
Вот такие артефакты откапываются с "древнегреческой" мозаикой.
"Древнегреческий" брезент)))))
***
Дополнение к Египетскому Мороку.
Бывает полезно просматривать старые фотографии.
Это остров Филы, посреди Нила, Египет. Здесь якобы погребен Осирис. Здесь стоит Храм Хатхор, возведенный фараоном Нектанебом (4 в. до н.э.) Остров является Всемирным наследием ЮНЕСКО.
Технически Храм – обычный египетский недодел. Часть литья стен и колонн покрыта штукатуркой, часть никогда не была под ней.
На фото конца 19 века нашелся автограф одного из создателей "древнеегипетского" храма с датой – 1836)))))
В том, что это не автограф какого-то охламона 19 века, убеждает вышераспосложенный автограф охламона, делавшийся путем долбежки и выскабливания. Надпись KOCH 1836 и цифра 3 – это именно оттиск в полусыром литье.
Опять нашелся автограф строителей Древнего Египта, сделанный по сырой штукатурке.
Фото французского фотографа Берхарда, он снимал Египет в 1887.
Храм Хнума в городе Исне. Начат великим строителем Древнего Египта Птолемеем VIII во 2 в. до н.э., заканчивалось строительство при древнеримлянских императорах Тиберии, Клавдии, Веспасиане в 1 в. н.э.
Обращаем внимание на леса и тарные ящики, только что вскрытые. В ящике какие-то шмотки, или что-то завернуто в бумагу, за ящиками коробочки… Видимо косметический ремонт "Египта", заделка дыр, подкраска фресок и – тадаааааам! – затирка вот этих автографов.
Автографы аккуратно выведены по сырой штукатурке тонким круглым предметом, скорей всего пальцем.
Четко читается окончание фамилий двух авторов.
Один заканчивается на SBERG, другой на HBRAND. Вполне себе нормальные фамилии.
Дальше, судя по всему, слово март по-немецки – März и год. Думаю, что 1823, но может и 1828.
Храм Хнума-то подревней будет))))
Удревняем историю древнего Египта вглубь 19 века!
*
Похоже, самая древняя пирамида "древнего Египта"
Не все недоделанные, брошенные недопирамиды превращены в законченные объекты – мастабы.
Их планировали в рамках глобального проекта создания истории – в России процесс создания основной парадигмы шел с начала 18 века, в Европе он начался чуть раньше, хотя апокалиптика продолжалась и в 18 веке.
Во второй половине 18 века дважды использовал слово "пирамиды" в одах Ломоносов (но без конкретики; первый рисунок пирамиды с недоделанной верхушкой был все-таки у Пушкина). Похоже, тогда же и были первые попытки возведения, но пирамиды сложились внутрь. Поэтому "классику" – пирамиду Хеопса и другие – делали с учетом опыта, на основе анализа неудач.
Пирамида фараона Хабы, она же "Круглая", она же "Слоеная" (27 век до н.э.).
Ее строители истории бросили как есть, когда стены таки-сложились внутрь песчано-известкового холма.
Провал. Времена "открытия" и наши дни.
Что говорит наука. Пирамида Хабы известна своим вторым названием "Слоеная пирамида". Так ее величают из-за структуры кладки камня, используемой при постройке пирамиды: камни словно наклонены к центру пирамиды и опираются на него.
Хаба считается создателем «Слоеной пирамиды», расположенной в в Завиет эль-Ариане по дороге от Саккара по направлению к Гизе (в 4 км. к югу от Гизы). Круглая пирамида представляет собой незаконченное строение, создаваемое в манере начала Древнего царства и представляющее собой ряд мастаб, надстроенных одна на другой.
Пирамиду не отливали блок к блоку на месте, а складывали из небольших, вполне подъемных блоков. Это и есть настоящая египетская кладка)))
Естественно, это не будет держаться на рыхлом основании. Ни 4,7 тысячи лет, как решили ученые, ни года, если основу размоет хороший дождь (а дожди таки-случаются в районе Гизы раз в век). Успели сложить 15 рядов до того, как строение завалилось. Наука отправила пирамиду в III династию Древнего Царства, в актив фараона – преемника Джосера.
Великие пирамиды, показанные здесь, строили уже на фундаменте вокруг песчаного основания, насыпавшегося по ходу постройки пирамид; литьем, а не укладыванием; более монументальными блоками.
Центр эллинистической культуры Гиппос, он же Антиохия-Гиппос, он же Сусита, нынешний Израиль.
Основан Селевкидами во 2 в. до н.э., процветал при римлянах, в 4 в.н.э. стал центром епархии Восточной Римской Империи – Византии, разрушен землетрясением в 749 году. Замечательные византийские церкви в эллинистическом стиле сохранились в песках времен в виде плит пола и гранитных колонн.
Кафедральный собор.
Некоторые колонны стоят того, чтоб взглянуть поближе.
Некоторые капители пронумерованы.
Раскопки начались только с 1951 года, до того ученые 100 лет составляли планы этого Гиппоса.
Думаю, что это просто место своза брака с окрестных древностей. Из которого непросто что-то составить.
Он по сей день всюду навален такими кучами.
Тем не менее, что-то составили. Это, например, потрясающая базилика. Народ восхищается.
Без сомнений, нумерация была в "эпоху привоза и строительства". Это, например, еще не раскопанные археологами, плузасыпанные формы "неоткрытого древнего здания Гиппоса-Суситы". Номер уже есть.
Еще полузасыпанный "камень".
То есть номера эти наносили непосредственно "древние эллины-византийцы".
Почерк, размер, стилистика написания, цвет номеров на всех деталях разные, то есть реально брак отовсюду.
Некоторые "древнегреческие" плитки для фасадов пошли на полы.
Многие с крестиками.
Это, без сомнений, оттиснуто по сырому материалу, а не нацарапано.
Таким образом "древнегреческий ОТК" (или "древнеегипетский", или "ассирийский"…) забраковал запоротое литье. Скособоченное, край отвалился… Все это пошло на мощение "древних" базилик.
Гордость "древнеэллинов" Гиппоса – водопровод. И позор их наследников-хранителей, совсем не следящих за бетонно-штукатурными изделиями Гиппоса. Хоть бы землей что ль маленько забросали этот позор, типа "ученые археологи еще только откапывать-открывать собрались".
Вот такие артефакты откапываются с "древнегреческой" мозаикой.
"Древнегреческий" брезент)))))
***
Дополнение к Египетскому Мороку.
Бывает полезно просматривать старые фотографии.
Это остров Филы, посреди Нила, Египет. Здесь якобы погребен Осирис. Здесь стоит Храм Хатхор, возведенный фараоном Нектанебом (4 в. до н.э.) Остров является Всемирным наследием ЮНЕСКО.
Технически Храм – обычный египетский недодел. Часть литья стен и колонн покрыта штукатуркой, часть никогда не была под ней.
На фото конца 19 века нашелся автограф одного из создателей "древнеегипетского" храма с датой – 1836)))))
В том, что это не автограф какого-то охламона 19 века, убеждает вышераспосложенный автограф охламона, делавшийся путем долбежки и выскабливания. Надпись KOCH 1836 и цифра 3 – это именно оттиск в полусыром литье.
Опять нашелся автограф строителей Древнего Египта, сделанный по сырой штукатурке.
Фото французского фотографа Берхарда, он снимал Египет в 1887.
Храм Хнума в городе Исне. Начат великим строителем Древнего Египта Птолемеем VIII во 2 в. до н.э., заканчивалось строительство при древнеримлянских императорах Тиберии, Клавдии, Веспасиане в 1 в. н.э.
Обращаем внимание на леса и тарные ящики, только что вскрытые. В ящике какие-то шмотки, или что-то завернуто в бумагу, за ящиками коробочки… Видимо косметический ремонт "Египта", заделка дыр, подкраска фресок и – тадаааааам! – затирка вот этих автографов.
Автографы аккуратно выведены по сырой штукатурке тонким круглым предметом, скорей всего пальцем.
Четко читается окончание фамилий двух авторов.
Один заканчивается на SBERG, другой на HBRAND. Вполне себе нормальные фамилии.
Дальше, судя по всему, слово март по-немецки – März и год. Думаю, что 1823, но может и 1828.
Храм Хнума-то подревней будет))))
Удревняем историю древнего Египта вглубь 19 века!
*
Похоже, самая древняя пирамида "древнего Египта"
Не все недоделанные, брошенные недопирамиды превращены в законченные объекты – мастабы.
Их планировали в рамках глобального проекта создания истории – в России процесс создания основной парадигмы шел с начала 18 века, в Европе он начался чуть раньше, хотя апокалиптика продолжалась и в 18 веке.
Во второй половине 18 века дважды использовал слово "пирамиды" в одах Ломоносов (но без конкретики; первый рисунок пирамиды с недоделанной верхушкой был все-таки у Пушкина). Похоже, тогда же и были первые попытки возведения, но пирамиды сложились внутрь. Поэтому "классику" – пирамиду Хеопса и другие – делали с учетом опыта, на основе анализа неудач.
Пирамида фараона Хабы, она же "Круглая", она же "Слоеная" (27 век до н.э.).
Ее строители истории бросили как есть, когда стены таки-сложились внутрь песчано-известкового холма.
Провал. Времена "открытия" и наши дни.
Что говорит наука. Пирамида Хабы известна своим вторым названием "Слоеная пирамида". Так ее величают из-за структуры кладки камня, используемой при постройке пирамиды: камни словно наклонены к центру пирамиды и опираются на него.
Хаба считается создателем «Слоеной пирамиды», расположенной в в Завиет эль-Ариане по дороге от Саккара по направлению к Гизе (в 4 км. к югу от Гизы). Круглая пирамида представляет собой незаконченное строение, создаваемое в манере начала Древнего царства и представляющее собой ряд мастаб, надстроенных одна на другой.
Пирамиду не отливали блок к блоку на месте, а складывали из небольших, вполне подъемных блоков. Это и есть настоящая египетская кладка)))
Естественно, это не будет держаться на рыхлом основании. Ни 4,7 тысячи лет, как решили ученые, ни года, если основу размоет хороший дождь (а дожди таки-случаются в районе Гизы раз в век). Успели сложить 15 рядов до того, как строение завалилось. Наука отправила пирамиду в III династию Древнего Царства, в актив фараона – преемника Джосера.
Великие пирамиды, показанные здесь, строили уже на фундаменте вокруг песчаного основания, насыпавшегося по ходу постройки пирамид; литьем, а не укладыванием; более монументальными блоками.
*
И немножко в продолжение публикации первой части "Египетского морока" о Пальмире.
Храм Ваала.
Нашлось фото замечательного пристроя с сердцевинным элементом с другого угла.
Без сомнений, эксклюзивной формы железобетон.
Что собирались строители выкладывать дальше – это теперь историческая загадка. Заказчик велел закладывать быстро и сворачивать манатки. Как заложили, так и рассыпалось это закладывание.
Полное фото.
Сердцевина пристроя Храма.
И с этого края замечательное бетоноизделие.
Оригинал.
Специально его, как видим, никто не снимал, но на краю фото где-то попалось. Для составления представления хватит. Спасибо ЛАИ и Склярову.
Живо напомнило величайший друидо-атланто-плеядянто памятник Стоунхкедж, не правда ли.
Коль скоро вспомнили о Стоунхендже – забавное фото крупнейших пальмирских "тесаных камней", которые немножко развалились, открывая структуру.
Кадр сделан практически случайно. Мимоходом, проезжая к главным пальмирским объектам, щелкнул Скляров или другой фотограф группы панорамку красивую. А эти замечательные мегалиты группу, наснимавшую сотни фотографий объектов Пальмиры со всех ракурсов и дистанций, не заинтересовали. Исследователи великих наследий працивилизации направились исследовать великие наследия дальше.
Полный снимок.
Вот отличная пара снимков.
Фото времен обитаемой Пальмиры начала 20 века, когда деревня строителей располагалась непосредственно в Храме Ваала.
Фото группы ЛАИ Склярова.
В левом верхнем углу полностью высыпались два блока – литье еще то в Пальмире, брак на браке сидит, браком погоняет.
Но это не самое интересное.
Развалилась закругленная лепнина под сценой, вместо нее стоит вот такая каркасина.
Эх, не то вы снимаете, отважные следопыты альтернативных наук!
Вот чего надо снимать!
Это ж мировая суперсенсация – стальные проволоки в древних пальмирских барельефах.
И тебя касается.
У тебя под носом прямо из античной колонны проволоки проступили.
Проигнорировал – и осталась не открытой Великая Працивилизация Проволок допотопных времен.
Подойди и сними вот это , доблестный следопыт – тут опять из античного барельефа проволочный каркас торчит.
Этот барельеф тоже давно на реставрацию просится.
Проволочный каркас из древнетесанной красоты повылез.
Здесь дотошный следопыт щелкнул то, что не надо было. Группа ЛАИстов была в Пальмире не в статусе туристов, а по протекции в статусе "своих". Поэтому им показывали всё, открывали двери и в культовые места для всеобщего обозрения, и в места не для посещений туристов, в том числе в пальмирском некрополе.
Там и щелкнул фотограф, воспользовавшись вспышкой, "древнее надгробие из мрамора".
Красиво, хорошо, но проволоки торчат, каркас местами вылез. Экспонат для "реставрации" – замазывания-маскировки.
Вспомнились игилодебилы, уничтожавшие античные статуи с арматурой в Хатре и музее Мосула.
Арматура ворот Храма Ваала показывалась в "Египетском мороке", но не грех повторить.
Новаторское армированное изделие.
Отсняли ЛАИсты его со всех сторон, но с нужной – где проволока видна – только разок. За что и спасибо.
Полюбуйтесь на этот внутренний рельеф покрышек от тоёт. Идеальные линии! Абсолютный геометризм. И главное: никакой производитель с внутренней стороны никаких рельефных надписей не наносит, потому что там их некому читать.
Исключительно удобная вещь для древних постаментов под колонны!
А коринфский это ордер, дорический или ионический – над этим пускай ученые голову ломают и диссертации пишут.
В древнегреческом городе Иерополисе мы уже видели запасы покрышек среди открытых археологами руин.
Чем хороши покрышки для древнегреческих опалубок – пластичны, снимаются без проблем, еще и пожечь колонну прямо с ней можно – будет шикарный, из глубины веков, вид! В Иерополисе была такая колонна.
Покрышка – без одной стороны, покрышка перекореженная вся… Плевать. У древнепальмирян циркуля под рукой не оказалось.
Теперь мы знаем, куда деваются подбитые коалицией из 80 стран игилотоёты. Корпуса – в Алеппо, ненаселенную брошенную часть, войну изображать, покрышки – в древне-римско-эллинскую Пальмиру.
Грохнули, сволочи, особо ценный кувшин эпохи Птолемидов, и пока куратор не увидел, черепки в тесанные глыбы забутовали.
Остатки узкоколейки пару раз попались.
Со времен достраивания ржавеет тут. Очень не любят ее снимать почему-то.
Последние партии "колонн, валяющихся в песках времён", делали совсем уже спустя рукава, гнали вал.
Всякий мусор, посторонние предметы бутовали.
Этим колоннам все равно не стоять. Поэтому можно гнать откровенный хлам и не напрягаться.
Электрики-осветители общественно-массовых мероприятий в Пальмире воспользовались торчащей арматурой.
Правильно. Чего зря торчать?
Забавный кадр. Подрядчику велели покрасить руины в руинный цвет – "цвет утренней пальмиры".
Добросовестно выполнил.
Покрасил и руины, и резиновый кабель или шланг.
Следы по сырому литью у оболдуев.
Не у этого. Это не оболдуй, а честный исследователь наследия працивилизаций. У оболдуев-строителей древностей. Еще ни одного крупного объекта древности без этих следов не бывало.
Ну кто бы сомневался в проволочном каркасе колонн…
…и в арматурах, наружу торчащих?
Отвратительно сделанный элемент Храма – фальшколонна.
Аж сеточка, недозаполненная раствором, насквозь видна.
Я бы на месте цеха не платил подрядчикам за такую туфту.
Самая примечательная особенность Храма Ваала и его колонн – дырки.
Все дырки выкопаны в стыках между блоками.
Кто до сих пор не понял, что это за дырки, смотрите любую монтажную работу с блоками – и увидите.
Это обыкновенные монтажные закладки, стальные петли для стропания, которые удалялись сразу при монтаже. С рыхлыми известково-песчаными блоками, из которых сложено большинство стен и колонн, это не трудно.
Хотя правило выполнялось не везде, где-то не смогли, где-то не стали. Особенно с эксклюзивным и нестандартным литьем. Ниже покажем.
Другими словами, Храм и колонны его складывались из песчано-известковых блоков со стальными элементами, полных аналогов нынешнего железобетона, с помощью грузоподъемного крана. Привозили, стропили, ставили, монтажные петли удаляли.
Паровые и гидравлические краны существуют с начала 19 века. В России стреловой поворотный кран на ручной тяге был с конца 18 века, механические изготавливались на потоке с 1840-х годов.
Смотрим.
Стальные закладки в этой нестандартной сдвоенной колонне вытащить не смогли. Они остались. Эксклюзив, йети его.
Не все закладные получалось вынуть. Здесь – навскидку – дополна таких мест.
Где-то вынули, но развалили безобразное пальмирское литье.
Еще две дырки с оставленными закладными элементами.
Во какой брак римско-эллинистических строителей спалили ЛАИсты!
Здесь было три железяки. Одну вытащили, одну замазали, одну оставили торчать. Либо замазали, но некачественно, как всё пальмирское, отлетела замазка.
Еще рядок недовытащен, хотя так старались, так старались! Некоторые серии железо-песчаниковых изделий оказались не по силам- не по зубилам римско-пальмирско-эллинским мастерам.
Просто не мог пройти мимо, не отметив.
Уж казалось бы, мусорнее , чем в "Древнем Египте, литья "скальных оснований" не найти. Ан нет.
Пальмира превзошла. "Скальное основание Храма".
Вот какие места надо снимать, уважаемые следопуты. Пока реставраторы не замазали эти скобы.
Не сумели или забыли вытащить скрепляющую железяку из колонны.
Бетонное изделие нестандартное.
Вынуть этот штырь (наверху) не получится.
А вот внизу не стали стараться; вполне по силам.
Сразу несколько закладных элементов не поддались извлечению.
Здесь полно не вытащенных закладных, но главное – арматура и ржавчина на колонне.
Ну вот можно же было и без вандализма обойтись. Не копать эти уродские норы во всех стыках. Один бедуин подумал-подумал – и просаботировал цэу.
Ну торчат эти стальные закладные.
Ну и что?
И хрен верблюжий на них…
Обыкновенные древне-римско-пальмирско-эллинские стальные закладные.
А теперь самое вкусное. Строительство частей Храма и Пальмиры.
Смотрим деревню Тадмор в Храме Ваала.
Знакомое место с пристроем к храму, тем самым, с загадочным стержнем – обваленной кладкой, в последнюю очередь деланным.
Его нет.
Тут хибары-заборы из лепленных стенок, а этот пристрой-незнамо-накой еще предстоит построить. То есть руины пристроя.
А за стеной Храма открывается вид.
Фотографии наших дней с этой же точки пока не нашел, но есть с противоположной стороны – практически то же.
Ориентир – две кривые башенки.
И фото 1920 годов с той же стороны, только чуть ракурс другой.
Сравнивая то, что было и стало, мы видим, что половина развалин Пальмиры еще не построена.
Достраивание развалин Пальмиры, а затем развалин Храма и было занятием этой деревни строителей, пока ее не выселили, снеся хибарки-оградки и придав Храму Ваала современный вид.
Здесь обведены сплошной линией те места, площадки и массивы развалин Пальмиры, которые появились с нуля.
Не каждая колонна – их не счесть, а группы колонн и другие объекты. Пунктирной линией – места и объекты, которые были в полуготовности.
Изображение лучше открыть отдельной вкладкой.
Знаменитого древнеримского амфитеатра, как видим, не было еще и в 1920-х годах. Как не было и никаких его руин. Половину пальмирских руин еще строить не начинали.
Их не просматривается ни на дальнем внешнем фото
Ни на фото из Храма Ваала.
Амфитеатр и его руины должен быть за колоннами , которые просматриваются сквозь аркаду Храма.
Нет там ни шиша, саксаулы одни.
И вот это давно хочу показать.
"Таинственные следы", "лазеры анунахов" , "параллельные бороздки технологий працивилизаций" на всех античных, неантичных, древних, недревних литых памятниках всех широт, в том числе на "загадочном" питерском граните.
Происходят от затирочных и штукатурных работ вручную.
Это Пальмира. "Деревня жителей", появившаяся в начале 20 века в Храме Баала и выселенная в 1929 году.
Штукатурит дама, разумеется, не "памятник древности" , а типа жилище, но метод штукатурных работ в эпоху "строительства истории" был именно такой.
Оригинал.
Напомню их в Питере.
Вот она, пра-таджикская затирка. При необходимости приходилось и так заглаживать.
Такую же найдете на любой древности и недревности всех широт.
В следующий раз продолжим увлекательное путешествие по новостроям Пальмиры и древнему-недревнему миру, делавшемуся с 18 века. Будем выгребать трехвековой долбеж "официальной" истории и тридцатилетний – надлежащей "альтернативы". Потихоньку начнем знакомиться с реальной историей. Сразу нельзя. Она не так увлекательна, жестковата и простовата, ничего общего не имеет с потопными, катастропными, тартарийными и прочими, штампуемыми для стад (не сомневайтесь, все они – от того же цеха, что делал "официоз"), но куда деваться – правда важней. Ума и здоровья!
Источник: mylnikovdm.livejournal.com