Что стоит за «перетряхиванием» губернаторов

Президент России продолжает линию на укрепление губернаторского корпуса. Свидетельством тому стала очередная порция отставок, на 100% совмещенных с уголовными делами и арестами. На этот раз смещенными со своих постов оказались главы Удмуртии и Марий Эл.



«Ранним утром 4 апреля в Ижевске задержали и этапировали в Москву бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева. В рамках возбужденного уголовного дела он подозревается в получении взяток при строительстве мостов через Каму в общем размере более 140 млн рублей. В этот же день Владимир Путин подписал Указ о его отставке в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности главы региона был назначен сопредседатель ОНФ Александр Бречалов. Уже на следующий день полпред Президента РФ в ПФО Михаил Бабич прибыл в Ижевск, чтобы представить нового Главу Удмуртии».

«6 апреля, президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Леонида Маркелова от должности главы Марий Эл по его просьбе. Спустя неделю, 13 апреля, стало известно, что Маркелов задержан по подозрению в получении взятки более чем в 235 млн рублей».

Казалось бы, перед нами обычная кадровая работа главы государства. Проваливших работу и проворовавшихся отправляют в отставку и под суд и на смену им выдвигают новые кадры.

Но это лишь видимая простота происходящего.

Два месяца назад, 15 февраля 2017 года, в момент предыдущей серии отставок губернаторов, я опубликовал материал «Что стоит за чередой отставок губернаторов», в котором высказал мнение, которое полностью подтверждается ходом событий.

О чем же идет речь? О борьбе за власть. https://www.youtube.com/watch?v=Bo6t23izXHI

О чем ещё может идти речь в политике. А вот между кем и кем? Остановимся на этом поподробнее. (об этом же я говорил в лекции, прочитанной 20 февраля 2017 г. в Барнауле https://www.youtube.com/watch?v=RE8M3grA2yw )

Итогом выборов 2016 года стало использование образа президента партией «Единая Россия», только благодаря этому она смогла победить и получить Конституционное большинство в Думе. Однако подобный исход выборной кампании создал принципиально новую ситуацию на российском политическом поле. Смысл её в том, что ЕР и руководство партии получило в свои руки:

— правительство «Единой России»;

— контроль над Конституционным большинством Думы;

— подавляющее большинство в региональной власти и региональных Думах;

— губернаторский корпус.

В этой ситуации правительство во главе с главой ЕР Д.А. Медведевым продолжает непопулярный и вредный для страны либеральный курс в экономике (приватизация, ювенальная юстиция, повышение тарифов ЖКХ, введение платного въезда в города). Правительство предлагает, а Конституционное большинство в Госдуме поддерживает подобные инициативы, что может сказаться на уровне популярности главы государства с чьим именем ЕР шла на выборы. Получается, что в итоге выборов глава страны оказался в большей зависимости от работы самой большой партии страны и её руководства. Попробуйте отправить в отставку главу партии, что «триумфально» победила на выборах, хотя набрала там на несколько миллионов голосов меньше из-за падения явки!?

Выходом из этой ситуации, как я и писал, станет «активная работа» президента на уровне регионов, замена губернаторов. Только главным критерием новых назначений и смены старых кадров (помимо, честности, разумеется) будет такой: убираются деятели «Единой России», назначаются люди с ЕР не связанные. Если сказать коротко: государственные деятели, вместо деятелей политических.

Именно подобные действия мы наблюдали в феврале 2017 года: губернаторов, тесно связанных с ЕДРом, сменили люди, делавшие карьеру не по партийной линии.

Апрельские отставки губернаторов полностью подтверждают правильность подобного предположения.

1. Насколько тесно снятые губернаторы связаны с «Единой Россией»?

Бывший глава Удмуртии всего лишь несколько месяцев назад вошел в региональное руководство партии.

24 декабря 2016 года «Главу Удмуртии Александра Соловьева избрали членом регионального политсовета «Единой России». В целом состав коллегиального органа обновился на 40%. Выборы прошли путем тайного голосования в пятницу, 23 декабря».

Бывший глава Марий Эл был ещё куда более «верным единороссом», о чем с готовностью говорил в своих интервью.

«Отставка Маркелова с поста Главы Марий Эл повлекла за собой его отставку из «Единой России» Сегодня, 13 апреля, членство Леонида Маркелова в партии «Единая Россия» приостановлено. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в партии».

Обратите внимание: выступая в качестве главы Марий Эл Маркелов всегда говорил «мы», имея ввиду «Единую Россию», олицетворяя себя с партией, а никак не с государством, не подчеркивая «внепартийность» или «надпартийность».

«Только что закончились выборы в Госдуму. Избиратели проголосовали за партию «Единая Россия», но против её кандидата в республике Ларису Яковлеву. Что это? То ли мы ошиблись с личностью кандидата, то ли жители республики имеют какие-то претензии к правительству».

«Я член «Единой России». Без решения партии власти и своего руководителя, я, конечно, не пойду на следующие выборы».

«Благодарю всех, кто поддержал «Единую Россию» в Республике Марий Эл. Это правильный выбор. «Единая Россия» — это партия, которая всегда была с нами, всегда нам помогала и помогает, поддерживает все наши инициативы. Если правительство и обращается за поддержкой в Госдуму, то только к депутатам от этой партии».

2. Кто пришел на смену снятым и арестованным единороссам-губернаторам?

На смену им пришли люди, связанные не с партией, а с государством. Даже можно сказать – лично с главой государства.

А) И.О. главы Удмуртии стал А. Бречалов, до этого возглавлявший Общественную палату и один из руководителей ОНФ, созданного по личной инициативе В.В. Путина. Именно ОНФ в 2011 – 2012 гг. воспринимался, как альтернатива (замена) ЕР, что не было, к сожалению, никак реализовано в ходе выборов 2016 года. Группа депутатов от ОНФ просто «растворена» сегодня в Конституционном большинстве «Единой России». Очевидно, что будучи главой региона, Бречалов полностью ориентируется лишь на президента, никак не будучи зависимым от структур ЕР.

Б). И.О. главы Марий Эл А. Евстифеев всю карьеру шел «не по партийной линии», поэтому также никак не зависит от руководства «Единой России».

«Александр Евстифеев с 2012 года возглавлял Арбитражный суд Московской области, до этого восемь лет — Девятый арбитражный апелляционный суд, а перед этим был сенатором в Совете Федерации от ЯМАО, и замполпредом в ПФО у Сергея Кириенко».

3. Подведем итог.

Чтобы навести порядок в высших эшелонах власти, в правительстве, президенту Путину необходимо ослабить позиции «Единой России» в регионах, «перетряхнув» губернаторский корпус и поменяв ставленников ЕДРа на лично преданных ему людей, дополнив этот состав государственниками. https://www.youtube.com/watch?v=pnK2rQhrBug

Если же кто скажет, что членство в ЕР делает человека патриотом, что высшее руководство «Единой России» априори сплошь радеют за страну и правильно оценивают политические события, то специально для таких сверхнаивных людей, приведу только одну цитату. Это слова арестованного по подозрению в получении взятки главы Марий Эл Маркелова.

«Ждать возврата обещанного коммунистами Советского Союза по меньшей мере наивно. Страны, входившие в Союз, давно самостоятельные государства. Многие являются членами блока НАТО и Евросоюза. Как это все можно снова объединить? Да, и кому это сейчас нужно? Нельзя бесконечно эксплуатировать мифическую идею, играя на чувствах проживших жизнь пожилых людей».

Есть Евразийский союз, есть Таможенный союз. Советский Союз тоже был союзом, в котором республики свою государственность не теряли. Просто армия, валюта, внешняя политика и многое другое было общим.

А что говорит единоросс Маркелов: «Как это все можно снова объединить? Да, и кому это сейчас нужно?».

«Единая Россия» — это либеральная партия, проводящая чисто либеральный курс в экономике и не имеющая никакой, кроме либерализма, идеологии. Есть ли в ЕР настоящие патриоты? Конечно. Но не они определяют её лицо…

А теперь представьте себе, что именно такие мысли и такие идеи, как у арестованного губернатора были в голове видных членов Партии регионов Украины. И в сложный, ответственный момент, они просто предали все и вся, выбрав … свои деньги.

Что выберут те, кто подозревается во взятках на сотни миллионов рублей у нас в России, предсказать не сложно. Деньги они выберут! Понимая это, Путин производит замены «на местах», благо поводы для этого дают те самые «деятели», что кроме денежных знаков ничего не видят и не понимают.

Вот, что делает президент: укрепляет государство. Начал снизу, чтобы потом продолжить наверху.

Как и во всякой борьбе за власть, есть и противодействие. Фильм Навального о Медведеве не ослабляет, а укрепляет позиции премьера. Теперь, под давлением, его невозможно отправить в отставку (об этом я сказал в ролике https://www.youtube.com/watch?v=t2vqymgY1jE) «Протестные акции», которые под видом борьбы с коррупцией и претензий к Д. Медведеву собрали «оппозиционеры» были яро антипутинскими.

После чего последовали очередные отставки губернаторов-партийцев.

Уверен, что они далеко не последние.

Патриоты-государственники, которые в сложный момент однозначно поддержат президента, должны сменить на постах губернаторов партийных назначенцев от «Единой России».

Источник: nstarikov.ru