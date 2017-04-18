Бессмертный полк онлайн
20:21. 18 апреля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
К 9 мая у "Бессмертного полка" появится сетевое расширение поддержки акции в соц.сетях. Движение выпустило своеобразный конструктор для соц.сетей под названием "Бессмертный полк онлайн", где можно установить фотографию своего деда участвовавшего в Великой Отечественной Войне на специальные подложки и аватары к 9 мая, дабы поддержать акцию не только личным походом, но и в интернете, напомнив себе и окружающим о своих предках, которые выиграли самую страшную войну в истории нашего народа.
Вот так примерно это выглядит (там конечно надо подгонять фотографии под шаблоны, но при небольшом усердии это не проблема).
NB! Если что, про своего деда Лобаева Георгия Степановича писал вот здесь http://colonelcassad.livejournal.com/723
Ну а с аватарами все достаточно просто – две фотографии деда 1942 и 1943 годов уже пару лет использую при публикации постов на тему Великой Отечественной Войны.
https://goo.gl/UbRkQd – ссылка на конструктор
В общем, кому интересно, пользуйтесь. Идея сама по себе достаточно годная – это не только способ поддержать правильную акцию, но и возможность лишний раз показать, как много среди нас потомков тех, кто выиграл Великую Отечественную Войну.
Источник: colonelcassad.livejournal.com