Женская логика

Платок на Валентине Матвиенко в Саудовской Аравии – это хороший урок нашим противникам и неотразимый удар по националистам.

Отправлять женщину в такую таинственную во всех отношениях арабскую страну, как Саудовская Аравия, – дело трудное и ответственное. Оно может стать либо очень тонким политическим ходом, позволяющим добиться успеха в самых туманных восточных делах, либо позорнейшим провалом.

Для Валентины Матвиенко это не первый визит на Восток в традиционной одежде. Она посещала Иран в 2004 г., будучи ещё губернатором Санкт-Петербурга, а также в ноябре прошлого года, и тогда тоже носила платок. Однако отношения России и Ирана в целом благополучны, а после решения ИЯП даже становятся партнёрскими. Чего не сказать о Саудовской Аравии – влиятельнейшей стране Ближнего Востока, которая традиционно считается весьма коварным игроком. КСА – признанный и давний американский «друг» (если у современной Америки вообще есть друзья), к тому же слишком близко контактирующий с экстремистскими группировками. Поэтому отношения с Москвой у Эр-Рияда складывались непросто и неоднозначно, налагая на дипломатов особые требования.

Для чувствительных к проявлениям вежливости саудитов традиционная одежда на Валентине Матвиенко была как бальзам на душу. Тем более когда спикер Совфеда пояснила, что для неё это не только вопрос дипломатии, но и проявление доверия между партнёрами. А доверие – по крайней мере в том смысле, в каком его понимают политики, – в контексте поднятых в Эр-Рияде проблем может стать едва ли не единственным связующим звеном и точкой соприкосновения. Потому что свести к одному знаменателю российскую и саудовскую позиции, скажем, по Сирии и Асаду почти невозможно. А нефтяной вопрос можно решить только сообща, но без демонстрации взаимных самолюбий.

А вот наши европейские партнёрши поставленную перед ними дилемму «Восток – Запад» провалили с треском. В отличие от Валентины Матвиенко, премьер Великобритании Тереза Мэй, также побывавшая с визитом в Эр-Рияде, не покрывала голову платком, несмотря на инструкцию британского МИД: пусть, мол, видят во мне лидера и поймут, чего может достичь женщина. Интересно, понимает ли она, что после такого высказывания Эр-Рияд больше не увидит в ней не то что лидера, но даже адекватного переговорщика? В восточном обществе самоуверенное бахвальство в женских устах – это, увы, не достижение. По всей видимости, воспринимать её теперь будут не как премьер-министра, а как вздорную бабу, которая от короткого ума зачем-то полезла в политику...

Но, кажется, Европа в такие тонкости вообще не вдаётся, считая это ниже своего достоинства. Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Саудовскую Аравию в декабре 2016-го также отказалась надевать хиджаб: «Ни одна женщина в моей делегации не наденет хиджаб. Женщины, как и мужчины, имеют право выбирать, что им надеть». Ну конечно. Ничего удивительного. Если уж у них детсадовцы выбирают, кем быть – мальчиком или девочкой, что ж говорить про какой-то платок на голове. Чем этот выбор потом оборачивается, они, кажется, предпочитают не думать. Для высокомерных европеек, у которых мужей с детства обучают вести домашнее хозяйство и нянчить детей, таких деталей просто не существует.

Да и, судя по катастрофе в миграционной политике, не знают они, что восток – дело тонкое… Например, запутавшиеся в моральных устоях европейки не приняли во внимание, что женщину как самодостаточную фигуру на Востоке не воспримут. Разумеется, ради собственных интересов арабы переступят через вековые представления и не закидают неотёсанную премьершу камнями. Но, как говорится, против природы не пойдёшь. Удалить стереотипы из подсознания – вещь почти невозможная. Представляться брутальным мужиком и давить на авторитет – это для барышни в арабской политике равнозначно жёлтой карточке в футболе. И, скорее всего, без права на возврат. Тем более что подобострастные похвалы в адрес саудовских спецслужб, спасших, по словам Терезы Мэй, «сотни британцев», производят несколько унизительное впечатление. На Востоке перед хозяином заискивает только раб, которого владелец никогда не признает равным себе…

Другое дело, если женщина своим визитом предваряет предстоящий контакт с вышестоящим лидером – в ходе беседы саудовского короля с Матвиенко речь шла о его будущей поездке в Москву и встрече с президентом России. В этом случае женщина как бы не решает вопрос, а проясняет позиции сторон и передаёт мнение своей страны. А вот как воспримут это мнение – от неё зависит очень сильно. И здесь любые средства хороши, вплоть длинного платья и платка.

Поэтому итоги двух апрельских женских визитов в Саудовскую Аравию будут очень различны.

Тот, кто лезет в драку первым, как правило, бывает бит. Сомнительно, чтобы после визита дурно воспитанной английской леди в Королевстве всерьёз рассчитывали на поддержку Великобритании в своих трениях с шиитами. Иран и Ирак близко, а Британские острова далеко, да ещё и теперь не в Евросоюзе, а непонятно где. Неопределённость положения доверию не способствует – в таких случаях партнёр обещает много, а делает, что может. Искушённые в дипломатических хитростях саудиты не могут этого не понимать.

В отличие от наших англосаксонских и германских друзей, мы умеем учиться на чужих ошибках. В межнациональных отношениях надо не вставать в позу, а проявить терпение и искать компромиссы. А в отношениях между странами главное – думать о достижении поставленных целей, а не демонстрировать своё «фе». В данном случае превосходство заключается не в чувстве собственной важности, а в реализации своих намерений.

Похоже, наша дипломатия сумела извлечь из «женского варианта» всю пользу, какую только можно. Нетрудно предвидеть вопли национал-демократических «оппозитов»: мол, кремлёвская элита опять прогибается (на этот раз не под Америку, а под Восток), пока у нас тут экономика… и т.д. А вот этот самый Восток, дескать, Россию-матушку в грош не ставит, бандитов засылает, теракты устраивает… А наши власти им вместо бомбы – платок…

Нет уж. Это не тот случай, когда требуется адекватный ответ. Во-первых, такая логика уравнивает нас с террористами. Может, для оппозиции это приемлемо, но для нормальных людей, извините, нет. Не стоит опускаться до поведения экстремистов, которые не уважают никого, прежде всего собственный народ и свою веру. Во-вторых, что касается мусульман, лучше пусть они говорят всем, что в России знают и уважают их обычаи, чем жалуются на притеснения. Потому что их жалобами не замедлят воспользоваться сами-знаете-кто. В-третьих, вставать на одну доску с невоспитанными невежами и вовсе невыгодно: тот, кто в пику нам демонстративно нас игнорирует, на нашем фоне однозначно будет выглядеть проигрышно.

Россия уважает чужие традиции. Значит, уважает и народы. Для многонационального и многоконфессионального государства – это залог стабильного существования. Если вы заметили, национал-радикальная оппозиция во всех случаях предпочитает мирному разговору «ястребиный» налёт: отобрать, посадить, выгнать, разбомбить, захватить… Что, кстати, говорит о том, от каких таких птиц исходят эти инициативы. Но вот женской логики националистически настроенные элементы никак не ожидали, и теперь митингующим от разных прочих навальных на межнациональные темы стоит вообще замолчать. Если спикер считает необходимым признавать и чтить обычаи другого народа, то вам, товарищи, относиться к ним пренебрежительно просто неприлично.

Мы в очередной раз переиграли Запад. На этот раз в составе женской команды под предводительством спикера Совфеда. Переиграли и внутри страны, и за её пределами – ибо наш противник действует везде одинаково, требуя ссоры, разобщения и войны. Но пока у нас есть такие женщины, дипломатический вариант всегда найдётся. Хоть для Запада, хоть для Востока.

http://yulia-brazh.livejournal.com/44058.html