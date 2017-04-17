За что снимали Хрущева
06:56. 17 апреля 2017 Просмотров - 91 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Фрагмент доклад на пленуме ЦК КПСС в октябре 1964 года посвященный вопросу снятия Хрущева с поста генсека, где перечисляются некоторые основания связанные с необходимостью лишения Хрущева власти.
Речь идет о ряде моментов внутренней и внешней политики, сравнению Хрущева и Сталина, культу личности Хрущева и общему авантюризму и волюнтаризму его политики.
Из доклада на октябрьском Пленуме ЦК КПСС 1964 года
http://poltora-bobra.livejournal.com/128
Так же у товарища интересный документ на тему допроса Марии Спиридоновой в 1937-м году.
http://poltora-bobra.livejournal.com/127
Источник: colonelcassad.livejournal.com