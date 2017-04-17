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За что снимали Хрущева

06:56. 17 апреля 2017 Просмотров - 91 Нет комментариев Опубликовал:


Фрагмент доклад на пленуме ЦК КПСС в октябре 1964 года посвященный вопросу снятия Хрущева с поста генсека, где перечисляются некоторые основания связанные с необходимостью лишения Хрущева власти.
Речь идет о ряде моментов внутренней и внешней политики, сравнению Хрущева и Сталина, культу личности Хрущева и общему авантюризму и волюнтаризму его политики.

Из доклада на октябрьском Пленуме ЦК КПСС 1964 года







http://poltora-bobra.livejournal.com/1280069.html – цинк

Так же у товарища интересный документ на тему допроса Марии Спиридоновой в 1937-м году.



http://poltora-bobra.livejournal.com/1279958.html – полностью здесь


Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 1937, 1964, документы, история, КПСС, нквд, спиридонова, ссср, хрущев
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