Визуальный путеводитель по военным возможностям КНДР

Проблема КНДР находится в центре внимания администрации Трампа. Особенно после неудачного запуска баллистической ракеты в воскресенье, побуждающего главного советника по безопасности Трампа, генерала МакМастера «работать с Китаем по широкому кругу вариантов». Как следствие в медиа много информации по КНДР — её ракетным возможностям и прочему. Информация ненаглядна, неудобна и под час достаточно бестолкова. Поэтому предлагаем немного обобщающей инфографики, в которой отражены обычный и ядерный потенциалы Северной Кореи, а также их варианты на короткую перспективу.Самая непосредственная угроза ближнего действия — это северокорейская конвенциональная артиллерия на границе. Она хорошо простреливает всю Южную Корею, причем наибольшая зона поражения простирается примерно на 10 миль. Согласно оценкам Stratfor, даже такие районы, как столица страны Сеул находятся в полной досягаемости реактивных систем залпового огня.Как видно на следующем графике, при режиме последнего Кима Северная Корея провела больше запусков баллистических ракет, чем при режимах двух предыдущих Кимов вместе взятых:Как отмечает Bloomberg, режим Ким Чен Ына сильно ускорил ядерную программу страны с момента прихода к власти в 2011 году. По мнению Bloomberg КНДР давно имеет ракеты, которые могут поразить Южную Корею и Японию не менее чем 20-ю ядерными зарядами. Но в данный момент Пхеньян сосредоточен на постройке ракеты дальнего радиуса действия, способной доставить ядерный блок прямо на Вашингтон.Следующий график от Reuters суммирует всё, что известно о нынешнем ракетном арсенале КНДР:На следующем изображении показан максимальный расчетный диапазон для каждой северокорейской баллистической системы доставки. Несмотря на разногласия в отношении того, насколько далеко продвинуты ракеты типа Taepodong-2 и KN-14, все эксперты едины во мнении, что эти системы способны достичь большей части территории США. Bloomberg цитирует аналитиков, которые говорят, что если Taepdong-2 используется для запуска спутников на орбиту он, несомненно, подходит для доставки ядерных боеголовок.Как отмечает Bloomberg, куда более тревожным, чем Taepodong-2, является еще не испытанная межконтинентальная баллистическая ракета KN-08. Его дальность около 11 500 километров (7100 миль), что может угрожать целому ряду крупных городов США. В начале года Ким сказал, что Северная Корея находится на «последней стадии» подготовки к испытанию МБР, побуждающей президента США Дональда Трампа к твиту: «Этого никогда не произойдет!»Кроме того, во время недавнего военного парада Северная Корея показала новую МБР, которая, согласно южнокорейским военным данным, гораздо больше существующих МБР KN-08 или KN-14. Скорее всего она и есть та самая дальнобойная ядерная супердубинка, которой Ким постоянно размахивает. Хотя неизвестно, насколько эта ракета функционирует.Наконец, еще одной потенциальной угрозой является способность Северной Кореи доставлять ядерное оружие на тихоокеанское побережье, используя подводные лодки. Остается надеяться что моряки США уничтожат эти дизельные посудины как только они покинут свой порт.

Источник: nashaplaneta.su