Визит Валентины Матвиенко в КСА

Тиллерсон улетел, но обещал вернуться… Сухой остаток от переговоров Тиллерсона в Москве — это повисшая в воздухе судьба Б. Асада. Тиллерсон потребовал согласия Москвы на его отставку, а Москва ответила, что пока не видит достойной кандидатуры, но теоретически не против, если Б. Асаду и членам его семьи будут даны гарантии неприкосновенности на уровне ООН и будет подписано соответствующее соглашение. (У Януковича было соглашение в письменном виде, но и оно не помогло.)

-Я не сказала «да», мой друг!

-Вы не сказали «нет»!

На том и расстались до середины мая. Страны коалиции пошли искать замену Б. Асаду, которая устоит Москву, а Москва небезосновательно надеется, что у них ничего не выйдет, достойной кандидатуры пока не видно.

В обстановке неопределенности Валентина Ивановна Матвиенко отправилась в КСА с визитом.

http://classic.newsru.com/russia/16apr2017/matvsays.html

Российская Федерация не отстаивает идею сохранения режима президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада любой ценой. При этом руководство выступает против свержения режимов извне, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам встреч с руководством Саудовской Аравии. Она также пояснила, почему была в платке на встречах с саудовскими шейхами: это тонкости дипломатического протокола. В Эр-Рияде Матвиенко встретилась с королем Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом и председателем Маджлиса аш-Шуры (Консультативного совета, законодательного органа страны) Абдаллой аш-Шейхом. “Мы знаем позицию Саудовской Аравии о том, что в Сирии не будет мира и не остановится кровопролитие, пока там президент Башар Асад. Но мы изложили свою позицию – что мы не ставим целью сохранение Асада любой ценой, мы против насильственного свержения режимов извне, – сказала Матвиенко журналистам. – Это очень опасные прецеденты. И Югославия, и Ливия, и Ирак показали, что это опасный путь и контрпродуктивный, который заканчивается трагическими последствиями”. (Цитата по ТАСС.)

Визит протекает на фоне неспокойной обстановки в самой Саудовской Аравии. В пятницу в Киеве посол Саудовской Аравии на Украине сказал, что причиной теракта в Санкт-Петербурге были действия России в Сирии. Это политическое заявление посла Саудовской Аравии, сильно похожее на явку с повинной, опубликовала ежедневная британская газета «Индепендент» А. Лебедева:

http://www.indepnedent.co/uk/news/world/middle-east/russia-should-shift-policies-saudi-ambassador-to-ukraine-a7692946.html#commentsDiv

Посол Саудовской Аравии на Украине: Россия должна изменить свою политику Осудив недавние теракты в Санкт-Петербурге, посол Саудовской Аравии на Украине обвинил президента России в этом инциденте. В пятницу в Киеве, в эксклюзивном интервью с «The Independent» Жадий Аль-Хезаль, в частности, указал на недавние инциденты в России и на Ближнем Востоке. Он, выражая сочувствие семьям жертв теракта в Санкт-Петербурге, решительно осудил это и сказал: «У каждого террористического акт во всех уголках мира есть свои причины, которые необходимо решать быстро, чтобы такие инциденты не повторились и жизнь невинных людей не находилась под угрозой». Аль-Хезаль добавил: «Когда Путин вступил в Сирию и поддержал Башара Асада, он даже не подумал, что когда-нибудь такое бедствие случится в его стране. Именно президент Российской Федерации открыл двери своей страны, вмешавшись в сирийскую войну, поддержав Башара Асада и терроризм, и сегодня петербуржцы несут на себе основную тяжесть ошибок своих лидеров». Аль-Хезаль сказал: «Мы уже предупредили Россию и Иран о поддержке терроризма, но, к сожалению, они не обратили внимания и продолжали поддерживать терроризм. Иранцы также должны знать, что такой инцидент не будет неожиданным в их стране, поэтому Ирану и России лучше прекратить поддерживать режим Асада». О недавнем ракетном нападении на Сирию со стороны Соединенных Штатов этот дипломат заявил: «Мы поддерживаем этот шаг. Необходимо как можно скорее искоренить терроризм в Сирии. Трамп и его союзники приняли лучшее решение. Я благодарю правительство Украины за поддержку этого шага со стороны Соединенных Штатов. Кажется, что Россия еще не извлекла уроков из последних событий и все еще вмешивается в дела Сирии». «Ранее мы доказали свою практическую силу России в Чечне, которая основывалась на воле мусульман Кавказа, но Москва не прислушалась к нашему предупреждению и в то время», – добавил Аль-Хезаль. Военный корабль США в Средиземном море обстрелял 6 апреля 59 крылатых ракет «Томагавк» на авиабазу Шайрата, недалеко от города Хомса, в результате чего погибли по меньшей мере 16 человек, в том числе 9 мирных граждан, и причинил значительный ущерб. В ответ на нападение, Россия приостановила сделку с США о предотвращении воздушных столкновений в Сирии.

Беспокойство руководства КСА можно понять: лишившись поддержки Вашингтона после проигрыша на выборах Х. Клинтон, правящая верхушка КСА попала в еще большую зависимость от Великобритании, что было бы еще полбеды, но и ИГИЛ, выдавливаемый из Сирии и Ирака, не найдя понимания в Афганистане и Ливии, возможно, выберет в качестве следующего плацдарма «борьбы с неверными» именно Саудовскую Аравию. Опять же, рядовым бойцам ИГИЛ будет, что взять в домах зажравшейся саудовской знати…

Если вспомнить про затянувшийся военный конфликт КСА с Йеменом, то им можно только посочувствовать. Воевать своими силами они не могут.

После того, как иски в американские суды о возмещении ущерба пострадавшим от терактов 11 сентября пойдут сплошным потоком, деньги на оплату труда наемников быстро закончатся. Великобритания и США не спешат им на помощь, а защищают свои геополитические интересы в регионе. Надеюсь, Валентина Ивановна смогла их хоть немного утешить.