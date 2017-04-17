Ультиматум США и польская русофобия

В программе «Процесс» телеканала «Звезда» дискуссия разделилась на две части. Сначала обсудили визит госсекретаря Р. Тиллерсона в Москву и угрозы Вашингтона в отношении Северной Кореи.



После чего обсуждение пошло в сторону наших польских соседей, откуда за последние пару недель прозвучали резкие заявления в адрес России. Как раз накануне очередной годовщины авиакатастрофы под Смоленском, в Польше напали на «русский след» и не хотят видеть объективных причин произошедшего. Параллельно в стране началась кампания по переписи своего исторического прошлого.

Что касается обсуждения международной обстановки, то в студии я ещё раз повторил тезисы из моей статьи «Тактика и стратегия Дональда Трампа» .

Источник: Телеканал ЗВЕЗДА

«США отправили к границам Китая авианосную группу вместо переговорщика

Председатель «Партии Великое Отечество» Николай Стариков полагает, что атака ВМС США на сирийскую военную авиабазу направлена, прежде всего, не на Дамаск или Тегеран, а на Москву и Пекин. Об этом эксперт заявил в эфире программы «Процесс» с Наданой Фридрихсон на телеканале «Звезда». Стариков подчеркнул, что Вашингтон стремится всеми силами вбить клин в отношения России и Китая.

«То, что делают сегодня американцы, не связано ни с Асадом, ни с Ираном, это просто некая оболочка для начала переговоров. Им нужно разбить хорошие отношения между Китаем и Россией, поэтому, смотрите, что происходит, с одной стороны американцы наносят на основании каких-то фотографий очень быстрый, неспровоцированный ничем удар по Сирии, там находятся наши солдаты, а другой стороны, все это происходит во время визита главы Китая в Соединенные Штаты Америки», — отметил эксперт.

Он добавил, что США рассчитывают заручиться поддержкой либо Китая, либо России, и тогда формировать союз против другой стороны.

«Американцы отправляют к нам переговорщика — Тиллерсона, а к Китаю отправляют другого переговорщика – авианосную группу, для того, чтобы давить на Китай и создать хаос и потенциальную войну в Северной Корее, то есть на границе с Китаем. Американцы давят на Россию, на Китай. Кто первым прогнется, они с тем будут договариваться против второй стороны», — пояснил Стариков.

В ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат. В результате атаки погибли 19 человек. Свои действия Вашингтон объяснил ответом на химические атаки, якобы совершенные сирийским правительством против мирного населения в Идлибе.

Через несколько дней президент США Дональд Трамп направил к границам Северной Кореи авианосную группу во главе с авианосцем Carl Vinson. В качестве причины этой меры называется необходимость защиты Южной Кореи на случай ядерного испытания или пуска баллистических ракет КНДР.»

А вот дискуссия по польскому вопросу показала, что к сожалению ВСЕ находящиеся в студии, кроме меня, готовы согласиться с ложью о том, что СССР виновен в расстреле примерно 20 000 польских офицеров. При этом откладывая в сторону решение Нюрнбергского трибунала. Когда вновь повторил, что поляков расстреляли гитлеровцы, а первым «разоблачителем» Советского Союза был никто иной, как Геббельс, ведущая Надана Фридрихсон возразила. Госдума, мол приняла постановление, где согласилась с версией Геббельса и заявила, что СССР виновен. Что тут сказать? Дума заведение политическое и его заявления не являются решениями суда, имеющими юридическую силу, а вот решение Нюрнбергского суда как раз есть юридический акт…

Если же в целом сказать о возможности улучшения отношений с Польшей, тот надо смотреть правде в глаза: Польша сателлит США. Чтобы улучшить отношения с Варшавой, надо договариваться с «папой», а не с поляками. А что творит «папа» и как он себя сегодня ведет, мы все прекрасно знаем…

Мои слова в программе:

Источник: nstarikov.ru