Ученые научно доказали, что молитва, это контакт с Богом

Ученые научно доказали, что молитва вводит человека в состояние 3 герца, т.е. в полное отключение мозга. Вне сна и в здравом уме, как у младенца, не имея негативных мыслей. Негативные мысли испаряются и человек становится чистым помыслами, и входит в контакт с Богом. Молитва и является медитацией. В эксперименте, когда человек читал стихи, состояние не входило в состояние 3 герца. А при чтении молитвы входит в состояние 3 герц.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com