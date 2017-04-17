Ученые научно доказали, что молитва, это контакт с Богом
15:18. 17 апреля 2017 Просмотров - 163 3 коммент. Опубликовал: brahman
Ученые научно доказали, что молитва вводит человека в состояние 3 герца, т.е. в полное отключение мозга. Вне сна и в здравом уме, как у младенца, не имея негативных мыслей. Негативные мысли испаряются и человек становится чистым помыслами, и входит в контакт с Богом. Молитва и является медитацией. В эксперименте, когда человек читал стихи, состояние не входило в состояние 3 герца. А при чтении молитвы входит в состояние 3 герц.
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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А Музыка?
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Точно говорю, учёные были БРИТАНСКИЕ.
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Вопрос не в том,как попасть в “блаженное” состояние, а в том как это все обставляют “служители” господа. Каждый “духовный учитель” выискивает способ, как это объяснить новым адептам, себе во благо. Учителю-просветление, ученикам-повиновение. В церкви, попы-”слуги” господа, прихожане – рабы. А эффект для всех один, от мантр или молитв, там чем же они выше? Ничем. Они ниже, так как осознавая(не всегда) суть деяния , они при помощи этого, хотят лишь возвыситься над остальными.