Главная » Невероятное в мире

Странные черные контейнеры в метро

18:31. 17 апреля 2017 Просмотров - 293 Нет комментариев Опубликовал:

Секрет таинственных контейнеров, которые стоят в метро Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других городов.

Cколько езжу в метро, никогда не задавался вопросом, что это за странные черные контейнеры-бочки стоят на каждой станции. Знаете для чего они? Для тех самых бесхозных сумок и портфелей! Чтобы, если что, они взорвались внутри контейнера. Иными словами, это противобомбовый сейф.

Называется он взрывозащитный контейнер (сокр. ВЗК), или противобомбовый сейф («ящик для бомб», «бочка»). Еще с десяток лет назад о нем знали лишь военные да рабочие нефтегазовой и горнорудной промышленности, сейчас ВЗК неотъемлемый атрибут не метрополитена не только столицы, но и Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани и Самары.

Из < ![CDATA[]]>ТЗ изделия< ![CDATA[]]>: «Взрывозащитный контейнер предназначен для обеспечения локализации и эвакуации в безопасное место предметов, подозрительных на наличие взрывных устройств, взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств с массой заряда до 1,5 кг в тротиловом эквиваленте».

Попросту говоря, он предназначен для временного хранения подозрительных бесхозных сумок или сомнительных рюкзаков, которые туда помещают до приезда оперативных служб. Найдя в метро забытую вещь, полицейский должен, надев бронежилет, отнести ее в контейнер. Закрыть контейнер с помощью специального вентиля и задвинуть его в защитный бронированный корпус. Устройство полностью герметично и позволяет выдержать мощный взрыв. После всех процедур определения опасности, находящихся внутри вещей, саперы либо освобождают “бочку” от ложной тревоги, либо вывозят на полигон и там уже избавляются от реальных взрывных устройств.

Из ТТ изделия: «Взрывозащитный контейнер должен обеспечивать возможность дистанционной загрузки (выгрузки) предмета, дистанционного закрывания (открывания) крышки контейнера с помощью мобильного робототехнического комплекса (МРК) или ручного манипулятора, а также возможность его транспортировки в случае эвакуации подозрительного предмета, в том числе с помощью МРК».

Массово в российских подземках «бронесейфы» начали ставить в 2014-м. Первыми станциями, которые оборудовали ими, стали привокзальные платформы – «Курская», «Кивская» и «Комсомольская». Сейчас защитные контейнеры, как часть системы безопасности, есть на каждой станции Московского метрополитена, Петербургского, Новосибирского и др.

Петербургские защитные контейнеры, в отличие от московских, ставятся на тележку и спрятаны в подсобные помещения, исключение — станция Купчино, где сейф стоит на выходной платформе. Кроме того, они способны защитить не только от бомб, но и от химического оружия.

В метро Москвы стоит около 300 контейнеров. Стоимость одного 1 200 000 рублей. Срок службы не менее 7 лет с момента ввода в эксплуатацию.

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-311 за 6 июля 2013
... ростовский театр, фантастическое московское метро, с бесплатными высшим образованием,...санэпидемстанция запретила отдыхающим купаться в Черном море, поэтому неудивительно, что...стране. Любопытна И система утилизации батареек. Они не идут в общий контейнер...
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
...административные структуры стран-транзитеров и стран-потребителей. ...предшествующих взрыву в метро Санкт-Петербурга. Сначала... автокар, выгружающий малогабаритные контейнеры. Процедуру разгрузки контролировали... направлении, и «черная касса» стала значительно...
Человечество: прошлое и будущее
... на глубине 65О метров были обнаружены каменные ...современных цивилизаций была Лемурия — страна, располагавшаяся в районе ..., перемешанного с пеплом. Черные облака окутали всю Землю....распределялись в контейнере, образуя мутную взвесь. Когда контейнер начинал ...
Карликовые гуманоиды в Израиле
...имеется на внутренних стенках контейнера. Сделаны рентгеновские фотографии... зеленое существо, передвигающееся странным образом. Позвали полицейских,... гуманоида выделялись огромные черные глаза. Встретив их...лужа диаметром около метра... После падения СЖАЛОСЬ...
Летучий голландец из ЦРУ
...той же Малайзии - маленькой стране с малоизвестным языком, что ...извлеченными из проушин пальцами Умиляют «черные ящики» - впечатление такое,... 10 керосина в сгораемых контейнерах, чтобы сымитировать пожар. ...максимум в двух десятка метров от самолета, поэтому ...
Тяньцзин: ядерный взрыв или «грязная» бомба?
... пятой колонной и  адекватно ответил Черному Властелину.  Однако, на днях в... видны ряды сорокафутовых морских контейнеров, длина которых 12 метров, поэтому определить размеры...  терактом американцев вблизи священных границ  страны Ямато, и не без оснований...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>