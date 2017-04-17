Странные черные контейнеры в метро

Секрет таинственных контейнеров, которые стоят в метро Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других городов.

Cколько езжу в метро, никогда не задавался вопросом, что это за странные черные контейнеры-бочки стоят на каждой станции. Знаете для чего они? Для тех самых бесхозных сумок и портфелей! Чтобы, если что, они взорвались внутри контейнера. Иными словами, это противобомбовый сейф.

Называется он взрывозащитный контейнер (сокр. ВЗК), или противобомбовый сейф («ящик для бомб», «бочка»). Еще с десяток лет назад о нем знали лишь военные да рабочие нефтегазовой и горнорудной промышленности, сейчас ВЗК неотъемлемый атрибут не метрополитена не только столицы, но и Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани и Самары.

Из < ![CDATA[ ]]> ТЗ изделия< ![CDATA[]]>: «Взрывозащитный контейнер предназначен для обеспечения локализации и эвакуации в безопасное место предметов, подозрительных на наличие взрывных устройств, взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств с массой заряда до 1,5 кг в тротиловом эквиваленте».

Попросту говоря, он предназначен для временного хранения подозрительных бесхозных сумок или сомнительных рюкзаков, которые туда помещают до приезда оперативных служб. Найдя в метро забытую вещь, полицейский должен, надев бронежилет, отнести ее в контейнер. Закрыть контейнер с помощью специального вентиля и задвинуть его в защитный бронированный корпус. Устройство полностью герметично и позволяет выдержать мощный взрыв. После всех процедур определения опасности, находящихся внутри вещей, саперы либо освобождают “бочку” от ложной тревоги, либо вывозят на полигон и там уже избавляются от реальных взрывных устройств.

Из ТТ изделия: «Взрывозащитный контейнер должен обеспечивать возможность дистанционной загрузки (выгрузки) предмета, дистанционного закрывания (открывания) крышки контейнера с помощью мобильного робототехнического комплекса (МРК) или ручного манипулятора, а также возможность его транспортировки в случае эвакуации подозрительного предмета, в том числе с помощью МРК».

Массово в российских подземках «бронесейфы» начали ставить в 2014-м. Первыми станциями, которые оборудовали ими, стали привокзальные платформы – «Курская», «Кивская» и «Комсомольская». Сейчас защитные контейнеры, как часть системы безопасности, есть на каждой станции Московского метрополитена, Петербургского, Новосибирского и др.

Петербургские защитные контейнеры, в отличие от московских, ставятся на тележку и спрятаны в подсобные помещения, исключение — станция Купчино, где сейф стоит на выходной платформе. Кроме того, они способны защитить не только от бомб, но и от химического оружия.

В метро Москвы стоит около 300 контейнеров. Стоимость одного 1 200 000 рублей. Срок службы не менее 7 лет с момента ввода в эксплуатацию.