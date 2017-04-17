Сирия, ИГИЛ, последние новости 17 апреля 2017
- 05:33 Отвлекающий удар США по Сирии: Скрыть кровавый провал операции Пентагона (ФОТО).
- 04:33 В Сирии появился «спецназ из СССР»: Бойцы из Средней Азии, Кавказа и Закавказья прибыли в Хаму.
- Вчера 23:27 ВАЖНО: одесские военкоры ранены ударом ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре (ФОТО).
- Вчера 21:46 «Тайну Асада» выдал беглый генерал САА — тысяча тонн химоружия выдумана за сотню фунтов.
Отвлекающий удар США по Сирии: Скрыть кровавый провал операции Пентагона (ФОТО)
Необходимость отвлечения внимания мировой общественности от провала военной операции по «освобождению» иракского Мосула и огромных жертв среди местного населения вынудили руководство США и их союзников по коалиции усилить кампанию по дискредитации Башара Асада.
Для решения данного вопроса страны Запада идут на самые изощренные меры.
Так, во время инсценировки химической атаки, мастерски поставленной организацией «Белые каски», погибли мирные жители, не перенесшие действия неизвестного газа. В последующем их турецкие кураторы заявили о том, что правительственные войска применили зарин. Однако в Хан-Шейхуне бандиты использовали другой газ, вызывающий похожие симптомы, но обладающий меньшим летальным эффектом.
После инсценировки «химической» атаки страны Запада продолжили ставить свой спектакль. Как истинные мастера масштабных шоу, США, в нарушение всех международных законов, нанесли бессмысленный и безрезультативный, с военной точки зрения, ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат.
А на этой неделе Вашингтон направил свою авианосную группу к берегам корейского полуострова, раскаляя обстановку до предела.
Все эти действия стран Запада безусловно смогли отвлечь внимание мировой общественности от тех драматических событий, что сейчас развиваются в Ираке и Сирии. А отвлекать есть от чего.
Кровавый провал операции в Мосуле
На фото горящие танки и «Хаммеры» в Мосуле, март 2017 г.
Одна из основных причин, почему для Запада тема боевых действий в Сирии и Ираке крайне неудобная и требует тщательного завуалирования в СМИ, является наличие колоссальных потерь со стороны коалиционных сил в регионе. По сути речь идет о провале операции по освобождению Мосула.
Напомним, по планам командования «союзников» изгнание ИГИЛ из их иракской столицы должно было завершиться в канун выборов президента США.
Однако эта «недооперация» продолжается уже более 6 месяцев. Потери сил коалиции составили уже более 9 000 военнослужащих и 1600 единиц военной техники. Конечно, надо признать, что подавляющая часть потерь — это иракская армия. Но не стоит забывать, что руководят иракскими солдатами генералы НАТО. Таким образом, все потери при штурме Мосула — результат их бестолкового командования.
На фото горящие танки и «Хаммеры» в Мосуле, март 2017 г.
При этом количество жертв среди мирного населения на сегодняшний день подсчитать точно не представляется возможным. Однако, по словам местных жителей, а также по данным разведслужб Сирии и России, счет потерь среди гражданских только в самом Мосуле идет уже на десятки тысяч человек. И это без учета гуманитарных потерь, вызванных голодом и болезнями.
По сообщениям очевидцев, а также по информации военных ведомств стран, действующих в вышеуказанном регионе, каждый день от действий западной коалиции гибнут мирные жители. Так, 13 апреля в результате авианалета на якобы позиции ИГИЛ* в районе сирийской Ракки, погибли 11 мирных жителей, в том числе 4 женщины и 2 ребенка. На следующий день в результате авиаудара ВВС США, нанесенного по кварталу аль-Фарук, что на западе иракского города Мосул, погибли 9 гражданских лиц из одной семьи. Итого за 2 дня от рук коалиции погибли 20 человек.
В дополнение стало известно, что на днях коалиция ввела в Мосул тяжелую бронетехнику, а на специальных позициях развернула сверхмощные артиллерийские системы. Все эти силы предназначены для штурма районов города, пока еще находящихся под контролем ИГИЛ. Однако, отрапортовав о готовности к штурму указанных районов, НАТОвские генералы забыли упомянуть о 400 000 мирных граждан, находящихся на подконтрольной террористам территории.
Молчат они и о том, что всем жителям Мосула угрожает смертельная опасность во время штурма позиций боевиков. Для предотвращения гуманитарной катастрофы командование сил коалиции согласно всем международным нормам должно было предоставить гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей. При этом никто из западных военачальников даже не задумывается о проведении мероприятий по спасению мирных граждан.
Аналогичная ситуация и в сирийской Ракке. Коалиция бездумно обрушивает на плотину Эль-Табка тяжелые авиационные бомбы, выбивая с нее боевиков ИГИЛ.
При этом американское командование абсолютно не думает о том, что если от их бомбардировок произойдет разрушение дамбы, то погибнут десятки тысяч мирных жителей ряда сирийских провинций.
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Из всего вышесказанного можно сделать следующее заключение: пользуясь подконтрольностью и полной несостоятельностью ООН и ей подобных организаций, США и ряд западных стран могут позволить себе смело идти на любые военные преступления ради достижения своих целей. А чтобы не будоражить мировую общественность данными позорными фактами, информация об этом просто не пропускается в СМИ.
При помощи лжи и масштабных постановок создается не соответствующий реальности образ врага и тирана в лице Башара Асада, который уводит внимание жителей всей планеты от преступлений коалиции.
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*Запрещенная в России террористическая организация
На фото уничтоженные БМП и «Хаммеры» в Мосуле.
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В Сирии появился «спецназ из СССР»: Бойцы из Средней Азии, Кавказа и Закавказья прибыли в Хаму
Боевые действия на сирийской земле в последние пару лет стали благоприятно складываться для проправительственных войск в том числе и благодаря большой российской поддержке.
Корреспондент «Русской Весны», находящийся в Сирии, пообщался с рядом командиров САА, которые и рассказали о некоторых тактических моментах войны, а также о проблемах в Вооруженных силах САР.
По мнению большинства офицеров, с которыми удалось пообщаться, несмотря на заметные успехи армейцев, до полной победы над террористами и бандами оппозиции далеко. Даже учитывая то, что финансирование и комплектование новыми кадрами в последнее время заметно снизилось, боевики все еще боеспособны и готовы к отчаянным действиям на фронте.
Несмотря на не самое лучшее положение боевиков, армейцы признают, что и в правительственной армии не все так гладко. Основной проблемой является банальная нехватка личного состава для одновременного решения всех стоящих на фронте задач.
Ведь помимо наступательных действий, которые успешно ведут правительственные войска, в их задачи также входит защита освобожденных городов и деревень от боевиков, которые не упускают возможности вернуть утраченные позиции. Для этого в каждом населенном пункте армия оставляет небольшой гарнизон. И как следствие, порой у правительственной армии попросту не хватает сил для быстрого и успешного наступления.
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Немаловажен ещё один фактор «партизанской войны», когда крупные подразделения правительственных войск недостаточно эффективны против малых мобильных групп боевиков.
Новый контрпартизанский спецотряд из стран бывшего СССР
По информации из военных источников, для борьбы с подобными группами боевиков, а также для внезапных молниеносных атак на неожиданных для врага направлениях, в провинцию Хама начали прибывать отряды некой новой организации «TURAN» (соответствующие шевроны они носят на своей форме). Всего от 800 до 1200 человек.
По словам очевидцев, в основном отряд состоит из представителей Средней Азии, также в отрядах были замечены представители Северного Кавказа России и Закавказья, предположительно азербайджанцы.
Различная форма одежды, от советской «афганки» до современных «мультикамов», а также разнообразное вооружение, от советского военпрома до оружия иностранного производства, может указывать на то, что бойцы этих отрядов, скорее всего, принадлежат к ныне модному нововведению в современной войне — частным военным компаниям.
По информации военного источника, по планам командования часть отряда, до 400 человек, в кратчайшие сроки направится на участок трассы, связывающей Алеппо и Эс-Саура. Одна из целей данного маневра — поддержка правительственных войск, в ходе наступления на юго-восточном направлении провинции Алеппо в направлении г. Ракка, которое планируется завершить до конца текущего месяца.
Появление подобных отрядов на стороне правительственных войск должно стать для боевиков сигналом, что против них воюют представители из доброй половины стран бывшего СССР, что в свою очередь значит следующее: дни их бандитской деятельности на сирийской земле сочтены.
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ВАЖНО: одесские военкоры ранены ударом ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре (ФОТО)
16 апреля в сирийском Дейр-эз-Зоре получили ранения одесский репортер телеканала Anna-news Олег Блохин и экс-депутат Одесского горсовета Игорь Дмитриев.
Военкоры попали под атаку ИГИЛ*, произведенную с беспилотников, и получили осколочные ранения.
В настоящий момент их жизнь вне опасности, они находятся в госпитале, где их посетил легендарный генерал Сирийской армии Захреддин.
Тяжелее пострадали жители Дейр-эз-Зора: 29 человек ранены, несколько из них находятся в критическом состоянии.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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«Тайну Асада» выдал беглый генерал САА — тысяча тонн химоружия выдумана за сотню фунтов
Британская «Телеграф» опубликовала статью с обвинениями в адрес руководства Сирии. Лондонские журналисты рассказали о большом количестве химического вооружения, якобы находящегося у Сирийской армии.
«Президент Башар аль-Асад продолжает хранить сотни тонн химического оружия своей страны после обмана инспекторов Организации Объединенных Наций, приезжавших для ликвидации ОВ», — утверждают англичане.
«Русская Весна» разобралась в очередном ударе информационной войны, направленном на очернение руководства Сирии.
Вся огромная разоблачительная статья (telegraph.co.uk/news/2017/04/14/bashar-al-assad-still-has-hundreds-tonnes-chemical-weapons-former/) построена на словах некого высокопоставленного сирийского военного:
«Бригадный генерал Захер ас-Сакат, который служил главой химических войск в мощной 5-й дивизии вооруженных сил, пока не бежал в 2013 году, сказал The Telegraph, что режим Асада не стал признавать большое количество зарина и других отравляющих веществ», — пишет британское издание.
Сирия передала весь свой химический арсенал Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) ООН в 2014 году по сделке, заключенной между США и Россией.
Соглашение предотвратило военные удары США, и администрация Обамы объявила, что один из крупнейших в мире запасов химического оружия «ликвидирован на 100%».
«И на этой неделе Асад еще раз настоял на том, что у режима нет химического оружия. Однако уже давно есть подозрение, которое усилилось после нападения на прошлой неделе на захваченный мятежниками город Хан Шейхун, где погибли 86 человек, что Асад сохранил часть запасов отравляющих веществ», — говорится в материале.
«”Они [режим] отдали только 1300 тонн, но мы знали, что в действительности их почти в два раза больше. У них было по крайней мере 2000 тонн. Как минимум”, — сказал генерал Сакат, который был одним из самых высокопоставленных лиц в химической программе страны», — подчеркивает «Телеграф».
Отметим абсурдность утверждения, что «глава сил хим. защиты 5-й дивизии» оказался одним из ведущих лиц в химической программе все Сирии.
«Генерал Сакат полагает, что нераскрытый запас включает несколько сотен тонн зарина и химических веществ, используемых для изготовления нервного агента, а также воздушных бомб, которые могут быть заполнены химическими агентами и химическими боеголовками для ракет «Скад».
Любопытно, что бывший командующий подразделениями химического оружия Вооруженных сил Великобритании Хэмиш де Бреттон-Гордон, который сейчас консультирует сирийские НПО, сказал, что слова генерала Саката о 700-х тоннах скрытых Асадом веществ значительно выше того, что можно предполагать.
Таким образом британский офицер подверг большому сомнению утверждения перебежчика.
Кто такой генерал Сакат?
Корреспонденту «Русской Весны», находящемуся в Сирии, удалось пообщаться с офицерами генштаба ВС САР.
Военные рассказали, что бригадный генерал Захер Абдуррахман Сакет (это его настоящее имя, а не то, что пишут в Телеграфе) служил в 5 дивизии сирийской армии начальником службы РХБЗ (это главный управляющий противогазами, защитными комплектами и прочим имуществом, а также отвечающий за умение личного состава этим пользоваться) и дезертировал 3 марта 2013 года вместе с сыном — старшим лейтенантом, проходившим службу в 7 дивизии, украв две служебные машины.
Таким образом, беглый бригадный генерал не имел никакого отношения ни к химической программе, ни к хранению запасов химического оружия и не мог обладать никакой информацией по теме своих заявлений.
И этот человек утверждает, что владел информацией о точном количестве отправляющих веществ. Также, по его словам, тонны хим. оружия были доставлены в сильно укрепленные горы за пределами Хомса и в прибрежный город Хабле, недалеко от Тартуса, где сирийцы и русские, по его словам, имеют самую большую военную базу.
53-летний бывший генерал Сакет утверждает, что через год после его бегства из страны в 2014 году он вдруг якобы узнал, что за несколько недель до прибытия инспекторов ОЗХО Дамаск был занят перемещением своих складов хим. оружия.
Он утверждает, что об этом ему рассказали некие высокопоставленные лица из САР. Странно, что сейчас эти мифические люди не позвонили ему и не рассказали о том, что Асад лично разбомбил г. Хан-Шейхун.
Совершенно очевидно, что корреспондент Telegraph и редакция издания распространили заведомую ложь, цитируя человека, абсолютно не компетентного в том, что он заявляет.
Любопытно, что в настоящее время Сакет работает над документированием химических атак из-за пределов страны, делясь свидетельствами и информацией от местных активистов с ОЗХО. Попросту говоря – множит фейки боевиков и зарабатывает таким образом деньги.
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