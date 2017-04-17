Сирия, ИГИЛ, последние новости 17 апреля 2017

Необходимость отвлечения внимания мировой общественности от провала военной операции по «освобождению» иракского Мосула и огромных жертв среди местного населения вынудили руководство США и их союзников по коалиции усилить кампанию по дискредитации Башара Асада.

Для решения данного вопроса страны Запада идут на самые изощренные меры.

Так, во время инсценировки химической атаки, мастерски поставленной организацией «Белые каски», погибли мирные жители, не перенесшие действия неизвестного газа. В последующем их турецкие кураторы заявили о том, что правительственные войска применили зарин. Однако в Хан-Шейхуне бандиты использовали другой газ, вызывающий похожие симптомы, но обладающий меньшим летальным эффектом.

После инсценировки «химической» атаки страны Запада продолжили ставить свой спектакль. Как истинные мастера масштабных шоу, США, в нарушение всех международных законов, нанесли бессмысленный и безрезультативный, с военной точки зрения, ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат.

А на этой неделе Вашингтон направил свою авианосную группу к берегам корейского полуострова, раскаляя обстановку до предела.

Все эти действия стран Запада безусловно смогли отвлечь внимание мировой общественности от тех драматических событий, что сейчас развиваются в Ираке и Сирии. А отвлекать есть от чего.

Кровавый провал операции в Мосуле

На фото горящие танки и «Хаммеры» в Мосуле, март 2017 г.

Одна из основных причин, почему для Запада тема боевых действий в Сирии и Ираке крайне неудобная и требует тщательного завуалирования в СМИ, является наличие колоссальных потерь со стороны коалиционных сил в регионе. По сути речь идет о провале операции по освобождению Мосула.

Напомним, по планам командования «союзников» изгнание ИГИЛ из их иракской столицы должно было завершиться в канун выборов президента США.

Однако эта «недооперация» продолжается уже более 6 месяцев. Потери сил коалиции составили уже более 9 000 военнослужащих и 1600 единиц военной техники. Конечно, надо признать, что подавляющая часть потерь — это иракская армия. Но не стоит забывать, что руководят иракскими солдатами генералы НАТО. Таким образом, все потери при штурме Мосула — результат их бестолкового командования.

На фото горящие танки и «Хаммеры» в Мосуле, март 2017 г.

При этом количество жертв среди мирного населения на сегодняшний день подсчитать точно не представляется возможным. Однако, по словам местных жителей, а также по данным разведслужб Сирии и России, счет потерь среди гражданских только в самом Мосуле идет уже на десятки тысяч человек. И это без учета гуманитарных потерь, вызванных голодом и болезнями.

По сообщениям очевидцев, а также по информации военных ведомств стран, действующих в вышеуказанном регионе, каждый день от действий западной коалиции гибнут мирные жители. Так, 13 апреля в результате авианалета на якобы позиции ИГИЛ* в районе сирийской Ракки, погибли 11 мирных жителей, в том числе 4 женщины и 2 ребенка. На следующий день в результате авиаудара ВВС США, нанесенного по кварталу аль-Фарук, что на западе иракского города Мосул, погибли 9 гражданских лиц из одной семьи. Итого за 2 дня от рук коалиции погибли 20 человек.

В дополнение стало известно, что на днях коалиция ввела в Мосул тяжелую бронетехнику, а на специальных позициях развернула сверхмощные артиллерийские системы. Все эти силы предназначены для штурма районов города, пока еще находящихся под контролем ИГИЛ. Однако, отрапортовав о готовности к штурму указанных районов, НАТОвские генералы забыли упомянуть о 400 000 мирных граждан, находящихся на подконтрольной террористам территории.

Молчат они и о том, что всем жителям Мосула угрожает смертельная опасность во время штурма позиций боевиков. Для предотвращения гуманитарной катастрофы командование сил коалиции согласно всем международным нормам должно было предоставить гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей. При этом никто из западных военачальников даже не задумывается о проведении мероприятий по спасению мирных граждан.

Аналогичная ситуация и в сирийской Ракке. Коалиция бездумно обрушивает на плотину Эль-Табка тяжелые авиационные бомбы, выбивая с нее боевиков ИГИЛ.

При этом американское командование абсолютно не думает о том, что если от их бомбардировок произойдет разрушение дамбы, то погибнут десятки тысяч мирных жителей ряда сирийских провинций.

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Из всего вышесказанного можно сделать следующее заключение: пользуясь подконтрольностью и полной несостоятельностью ООН и ей подобных организаций, США и ряд западных стран могут позволить себе смело идти на любые военные преступления ради достижения своих целей. А чтобы не будоражить мировую общественность данными позорными фактами, информация об этом просто не пропускается в СМИ.

При помощи лжи и масштабных постановок создается не соответствующий реальности образ врага и тирана в лице Башара Асада, который уводит внимание жителей всей планеты от преступлений коалиции.

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*Запрещенная в России террористическая организация

На фото уничтоженные БМП и «Хаммеры» в Мосуле.