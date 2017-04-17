Редкие люди. Цикл передач про народы России

Дигорцы, нганасаны, эвены, коряки, ижоры… Среди малых народов России есть те, которые не ассимилировались среди многочисленных соседей и не потеряли своей самобытности. Их численность порой не превышает нескольких тысяч, а иногда и сотен человек. Их быт за последние тысячи лет практически не изменился. Они сохранили древние верования, традиции и язык.

Бесермяне. По дороге к зеленым холмам.

Нганасаны. Последние из шаманского рода.

Нивхи. Живущие у края воды.

Самагиры. Под сенью спящего дракона.

Тоджинцы. Белые дороги Тайги.

Тубалары. Дети тайги.

Шапсуги. Люди древнего закона.

Вепсы. Трудности перевода.

Коряки. Песня большого ворона.

Сойоты. Пастухи снежных верблюдов.