Редкие люди. Цикл передач про народы России
Дигорцы, нганасаны, эвены, коряки, ижоры… Среди малых народов России есть те, которые не ассимилировались среди многочисленных соседей и не потеряли своей самобытности. Их численность порой не превышает нескольких тысяч, а иногда и сотен человек. Их быт за последние тысячи лет практически не изменился. Они сохранили древние верования, традиции и язык.
Бесермяне. По дороге к зеленым холмам.
Нганасаны. Последние из шаманского рода.
Нивхи. Живущие у края воды.
Самагиры. Под сенью спящего дракона.
Тоджинцы. Белые дороги Тайги.
Тубалары. Дети тайги.
Шапсуги. Люди древнего закона.
Вепсы. Трудности перевода.
Коряки. Песня большого ворона.
Сойоты. Пастухи снежных верблюдов.
Источник: www.kramola.info