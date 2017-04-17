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Полный кавалер ордена Славы командир орудия гвардии младший сержант И.В. Кузнецов

12:24. 17 апреля 2017 Просмотров - 179 Один комментарий Опубликовал:

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Полный кавалер ордена Славы командир орудия 185-го гвардейского Краснознаменного артиллерийского полка гвардии младший сержант Иван Филиппович Кузнецов (1928 — 1989) с пистолетом-пулеметом ППС-43. 

И.Ф. Кузнецов окончил 7 классов сельской школы и с осени 1941 года находился на временно оккупированной немецкими войсками территории до освобождения войсками Южного фронта в январе 1943 года. 14-летний Иван добровольно, в качестве сына 185-го гвардейского артиллерийского полка был принят на военную службу в действующую армию — подносчиком снарядов орудийного расчета, затем заряжающим, а с июня 1943 года он становится наводчиком орудия этого же полка. За умелые действия и отвагу, проявленные в боях при освобождении Украины сын полка Иван Кузнецов награжден медалью «За отвагу» и орденом Красная Звезда.

В бою 15 января 1945 года при прорыве вражеской обороны в районе населенного пункта Забадрове (19 км восточнее города Бялобжеги, Польша), гвардии ефрейтор Кузнецов, будучи раненым осколком снаряда, продолжал вести огонь прямой наводкой, подавил 2 пулемета и разрушил 2 дзота. Приказом по 82-й гвардейской стрелковой дивизии от 7 февраля 1945 года Кузнецов Иван Филиппович награжден орденом Славы 3-й степени.

12 марта 1945 года при штурме крепости города Кюстрин (ныне Костшин-над-Одрой, Польша) командир орудия И.Ф. Кузнецов вместе с расчетом под обстрелом противника точным огнем своего орудия подавил 3 пулеметных точки, мешавших продвижению стрелков. Приказом по 8-й гвардейской армии от 15 мая 1945 года Кузнецов Иван Филиппович награждён орденом Славы 2-й степени.

25 апреля 1945 года в бою за пригород Берлина — Нейкелльн орудийный расчет гвардии младшего сержанта Кузнецова под сильным огнем противника прямой наводкой уничтожил зенитное и противотанковое орудия, 3 пулемета и дом, в котором засела группа вражеских автоматчиков. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 мая 1946 за мужество, отвагу и бесстрашие, проявленные в боях с гитлеровскими захватчиками гвардии младший сержант Кузнецов Иван Филиппович награжден орденом Славы 1-й степени, став в 17 лет самым молодым полным кавалером ордена Славы.

 

Источник информации о фото:http://waralbum.ru

 

 

Метки: герои войны, история, ссср
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