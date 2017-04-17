Миротворцы ООН «прославились» как насильники в голубых касках

Диарре из Мали было всего 19 лет, когда ее изнасиловали двое солдат миротворческого контингента. Они так и не понесли наказания. Даже их личности не установили, да и кому это нужно? Ежегодно в «горячих точках» мира совершаются тысячи изнасилований, еще больше актов сексуальных домогательств. Самое ужасное, что часто в роли насильников выступают отнюдь не боевики повстанческих группировок и не террористы, а «люди в голубых касках», солдаты миротворческих контингентов ООН, задача которых — нести мир и защищать безоружное мирное население.

Солдаты ООН совершают тысячи изнасилований

Известное информационное агентство Associated Press опубликовало доклад, в котором рассказывается о сексуальных преступлениях миротворцев и персонала Организации Объединенных Наций. За двенадцать лет, согласно данным, опубликованным в докладе, миротворцы совершили почти две тысячи сексуальных домогательств. И это — только те сведения, которыми располагает агентство. На практике таких случаев, разумеется, во много раз больше. Не щадят миротворцы даже детей — удалось установить, что около 300 детей и подростков стали жертвами сексуальных домогательств и изнасилований со стороны миротворцев.

Выводы журналистов, к сожалению, подтверждаются и официальными документами самой Организации Объединенных Наций. Первым о массовых изнасилованиях миротворцами ООН заявил представитель этой организации Зейд Раад аль Хусейн еще десять лет назад. Тогда он обратил внимание на проблемы детей, которые рождаются у женщин после таких изнасилований. И дети, и их матери обречены на нищету — в традиционном обществе к жертвам изнасилований и внебрачным детям отношение, как известно, весьма прохладное.

9 марта 2017 года ООН опубликовала доклад, в котором говорится о 145 случаях сексуального насилия со стороны миротворцев. В 2015 году таких случаев было зафиксировано всего 99 — то есть, количество преступлений выросло в 1,5 раза. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш даже призвал мировое сообщество искоренить случаи насилия миротворцев над мирными жителями.

Больше всего жертв сексуального насилия «голубых касок» в таких странах как Демократическая республика Конго, Южный Судан, Центральноафриканская республика. В этих африканских государствах долгие годы полыхают вооруженные конфликты, идет, в буквальном смысле, «война всех против всех». Естественно, что страдают, прежде всего, те, у кого нет оружия и нечем себя защитить — мирные жители, особенно женщины и дети. Над ними измываются солдаты правительственных войск и бойцы повстанческих группировок, просто криминальные банды. Но, как оказалось, и у миротворцев ООН защиты просить бесполезно. Более того, они сами зачастую ведут себя как бандиты — грабят, избивают, а то и насилуют.

Так, в 2004—2007 гг. в Гаити, где размещались миротворческие силы ООН, девять местных детей и подростков стали жертвами регулярных изнасилований со стороны миротворцев. Детей насиловали и развращали 134 военнослужащих — граждане Шри-Ланки. Когда вскрылись обстоятельства произошедшего, то единственной санкцией была отправка 114 военнослужащих домой. Разумеется, никто из них не понес никакого наказания за свои действия.

Современные ландскнехты родом из Бангладеш и Руанды

Кстати, миротворческие войска — это уже давно, в большинстве своем, не европейцы и не американцы. Военнослужащие из США, Франции, Великобритании, других развитых стран присутствуют, прежде всего, там, где затронуты политические или экономические интересы стран Запада. В нищие и объятые войной страны Тропической Африки западные правительства своих солдат предпочитают не направлять. Причиной тому — несколько случаев провала миротворческих операций, а также гибель западных солдат. Например, в 1994 г. в Руанде боевики народности хуту зверски убили десять бельгийских миротворцев. Поэтому теперь в Африке ООН предпочитает действовать руками современных ландскнехтов — военнослужащих из азиатских и африканских государств. Самые многочисленные контингенты военнослужащих для участия в миротворческих миссиях ООН направляют Бангладеш, Пакистан и Индия. Кроме того, в число 10 самых активных миротворцев планеты входят Эфиопия, Руанда, Нигерия, Непал, Иордания, Гана и Египет.

По сути дела, богатые страны Запада просто берут на себя функции спонсоров миротворческих операций, финансируя миссии ООН. Бедные страны, в свою очередь, являются поставщиками живой силы — также, как они поставляют гастарбайтеров на рынок труда, так они поставляют и военных в миротворческие миссии для «горячих точек» планеты. Впрочем, очень часто между спонсорами и «ландскнехтами» возникают конфликты на финансовой почве. Поставщики солдат требуют увеличить деньги, выплачиваемые на содержание миротворцев, а спонсоры возмущаются их непомерными аппетитами. Сейчас расходы на миротворческие миссии составляют 8,5 млрд долларов в год.

Морально-психологический уровень и качества военнослужащих из африканских стран вызывают много вопросов. Как правило, командование относится к набору желающих отправиться в миротворческие миссии весьма халатно. Многие солдаты сами мало чем отличаются от бойцов повстанческих группировок, от которых они вроде как должны защищать мир и мирное население. Надо понимать, что эти солдаты воспитывались в среде, где женщины не считаются полноценными людьми, а справедливость понимается как право сильного (того, кто сильнее физически, вооружен или обладает высоким статусом) действовать так, как ему заблагорассудится.

От покупки секса до насилия под дулом автомата

В «горячих точках» Африки миротворцы покупают секс за скудное вознаграждение у местных жительниц — за продукты питания, дешевую бижутерию. Многие женщины и девушки от нищеты и безысходности соглашаются. Но часто и покупать не приходится — «голубые каски» угрожают применением оружия или просто берут то, что хотят силой. Причем совершают преступления не только солдаты из стран «третьего мира», но и европейцы. Например, в 2013 г. вскрылись факты сексуальных домогательств миротворцев из Франции к мальчикам на территории Центральноафриканской республики.

К изнасилованиям причастны и миротворцы Африканского союза. Эта организация, объединяющая страны Африканского континента, тоже отправляет интернациональные военные миссии в «горячие точки» Африки, например — в Сомали. Представитель Human Rights Watch Лизуль Гернтхольц сообщила о том, что некоторые солдаты контингента Африканского союза, в том числе миротворцы из Уганды и Бурунди, насиловали женщин и девушек на территории Сомали.

Ответят ли «голубые каски» за содеянное?

Привлечь миротворцев к ответственности практически невозможно. И тому есть свои причины. О них мы решили спросить у известного частного детектива Эрнеста Асланяна.

«СП»: — С чем связаны сложности привлечения миротворцев к ответственности?

- Как известно, солдаты и офицеры миротворческих миссий ООН защищены Конвенцией о привилегиях и иммунитетах Организации Объединенных Наций 1946 года. Этот документ, принятый более семидесяти лет тому назад, ограждает всех сотрудников ООН, включая и военнослужащих миротворческих контингентов, от любых преследований. Миротворцы и сотрудники ООН подсудны лишь тем странам, гражданами которых они являются. Разумеется, государства очень неохотно возбуждают уголовные дела в отношении своих граждан, обвиняемых в совершении преступлений на территории третьих стран. Тем более, что это не простые граждане, а военнослужащие миротворческих миссий. Во многих африканских странах правительства просто боятся своих армий и не хотят обижать военных заведением уголовных дел в отношении их сослуживцев. Уголовные дела возбуждаются лишь в самых крайних случаях, когда данные о вопиющих действиях миротворцев становятся общеизвестными и начинается давление со стороны мировой общественности.

«СП»: — Но, наверное, есть и еще какие-то причины?

— Очень большое значение имеет также практическая недоказуемость подобных преступлений. Они совершаются в районах, где ведутся боевые действия. Население там запугано, местные органы власти и полиция часто или вообще отсутствуют, или не функционируют в нормальном режиме. Поэтому потерпевшим, даже если они хотят защитить свои права, просто некуда обратиться. Да и доказать совершенное преступление они не смогут. Кроме того, свою роль играет и правовая неграмотность местных жителей.

«СП»: — И все же, а если о преступлении становится известно структурам ООН, мировой общественности? Несут ли преступники наказание?

— Какая-то надежда на адекватное наказание есть лишь в том случае, когда фигурант дела — военнослужащий из какой-либо западной страны, где дела с правосудием обстоят получше. Даже если удается привлечь виновных в сексуальных преступлениях миротворцев к ответственности, ее характер явно непропорционален тяжести преступных деяний. Так, еще в 2009 году свыше 50 миротворцев ООН были признаны виновными в совершении сексуальных преступлений в период с 2007 по 2009 гг. Но отделались они легко — от понижения в воинских званиях до (максимум) восьмимесячного помещения под дисциплинарный арест. И это — за сексуальные преступления, в том числе и в отношении несовершеннолетних. В марте 2016 г. ООН сообщила, что, во-первых, будет создана база ДНК всех военнослужащих миротворческих контингентов, а во-вторых, будут обнародованы данные о том, военнослужащие из каких стран мира причастны к сексуальным преступлениям.