Корейский кризис продолжает развиваться

Несмотря на то, что заявленные ракетные испытания прошли неудачно, а США притворились, что они не считаются, напряженность вокруг КНДР не ослабевает, кризис продолжает развиваться в среднеинтенсивном режиме.Северная Корея сделала все что обещала, США так же максимально поиграли мускулами, но напряженность сохраняется, причем она не идет на спад, как могло бы показаться, после того, как прошли испытания ракеты, а США не ударили.1. Вице-президент США приехал в Южную Корею, побывал на границе с КНДР и заявил, что "эре стратегического терпения пришел конец" и что США вместе с Южной Кореей намерены добиваться лишения Северной Кореи ядерного оружия. Вряд ли это очень сильно приободрило южан, так как все последствия таких попыток полетят в первую очередь в них. Тем не менее, премьер-министр Южной Кореи заявил, что США и Южная Корея предпримут "мощные карательные меры" в случае "новых провокаций" со стороны КНДР. Китайское предложение вывести с территории Южной Кореи систему ПРО THAAD было отвергнуто. Китай на это повторно заявил, что размещение THAAD в Южной Корее является рассматривается Пекином как угроза безопасности Китая.2. Для подкрепления воинственных заявлений, США решили направить еще 2 авианосца к берегам КНДР (по сообщениям в СМИ, Китай и Россия ведут активное наблюдения за силами американцев средствами технической разведки морского и воздушного базирования). Американцами было заявлено, что если Пхьеньян проведет ядерные испытания, то у Белого Дома "все опции на столе" и что северные корейцы должны учитывать "решительные действия США в Афганистане и в Сирии". Несмотря на то, что КНДР официально не анонсировала ядерные испытания привязанные к какой-то дате, подобные угрозы подобные угрозы создают для Пхеньяна соблазн пойти на принцип и провести ядерные испытания назло американцам, чтобы поставить их перед простым выбором – или бомбить (приняв на себя последствия) или отказаться от бомбежки, что будет выглядеть очевидным признаком слабости.3. В Москве по поводу происходящего заявили, что Россия надеется, что США будут избегать односторонних действий нарушающих международное право и что как обычно, вопросы связанные с КНДР должны решаться путем международных дипломатических переговоров. Позиция России особо не меняется – как и ранее Москва не заинтересована в развитии конфликта на корейском полуострове, которые могут качнуть баланс сил в пользу США и их союзников. Так же Россия предложила КНДР не совершать необдуманных ядерных авантюр. В схожих выражениях выступает и МИД КНР.4. Япония планирует присоединится к позиции США по КНДР в плане оказания давления на Китай (что конечно и является главной целью всего развивающегося кризиса), дабы тот сдал свои позиции на корейском полуострове. Помимо задействования японских боевых кораблей и баз ВВС США на территории Японии, среди потенциальных действий – участие Японии в политическом и экономическом давлении на Китай. США как обычно предпочитают действовать не самостоятельно, а во главе ситуативной коалиции из младших "союзников".

Источник: colonelcassad.livejournal.com