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Иностранцы о России. Пространство, климат, реки

14:18. 17 апреля 2017 Просмотров - 6 Нет комментариев Опубликовал:

         Россия, как часть Европы, смежная с Азией, есть обширнейшая страна с пространными лесами. Мы называем ее, от имени главного города, Московией. Страна, суровая как по жестокости холода, так и по причине несносных жаров, Московия, по плодородию почвы так изобилует плодами, что ежегодно снабжает ими и другие государства.
         Лизек, австрийский дипломат, секретарь посольства ХVII в.

* * *

         Область России крайне обширна, разделена на многие части и лежит по направлению к северу. Жители этой страны исповедуют христианскую веру и наблюдают обычаи греков в Божественной службе. Россия – страна очень холодная, и меня уверяли, что она простирается даже до моря океана.
         Марко Поло, итальянский путешественник

* * *

         Московия находится между Скифией и Сарматией, простирается на огромном расстоянии от Каспийского моря до Ледяного моря. Здешний народ называется москами или московитами. Вокруг простираются огромные пустыни и леса, не тронутые временем, с вздымающимися ввысь деревьями.
         Кампани Паоло, итальянский дипломат, член посольства А. Поссевино (итальянский дипломат, посол папы Григория ХII), ХVI в.

* * *

         Люди дикие, живущие рассеяно, собрались в одну толпу и, выстроив близко дома, производили у себя суд по законам природы вместо произвола. От этого рассеяния Россия и получила свое название, как утверждают сами московитяне, которые называют свою страну Россеей.
         Она занимает в длину и ширину громаднейшее пространство: от Понта Евксинского до моря Балтийского и так называемого Ледовитого.
         Принц Даниил (1546-1608), австрийский дипломат

* * *

         Московия, называемая и Белою Русью, есть обширнейшая страна.
         Адам Климент, английский писатель, ХVI в.

* * *

         Россия простирается от жертвенников Александра Великого, что у источников Танаиса, до конца твердой земли. Страна эта очень богата хлебом, пастбищами, льном и скотом, весьма изобильна водою. Лес, подобный Герцинскому, покрывает большую половину ее.
         Неизвестный сочинитель, итальянец, ХVI в.

* * *

         Что касается устройства и качества почвы сей страны Московии, то большая часть ее представляет дикую пустыню, покрытую кустарниками и топкими болотами с гатями. Хлеба: ячменя, овса и пшеницы – у них бывает в изобилии. Вообще же эта страна велика и пространна.
         Какаш, австрийский дипломат, ХVII в.

* * *

         Всем в достаточной степени известно, как много разноименных народностей и сколь обширные пространства пространных областей заключает в себе Московское государство. Нельзя, однако, скрывать и того, что количество обитателей гораздо меньше в сравнении с этим большим количеством земли, ибо оно покрыто крайне густыми лесами, незаселенными равнинами и ледяными пустынями.
         Рейтенфельс Яков, курляндский дворянин, ХVII в
 

Источник: http://www.x-libri.ru/elib/innet335/00000002.htm

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