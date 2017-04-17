Факты о потопе. Часть 13

...фактов и мыслей ученых прошлого и искателей в наше время. Первая часть... кавказа. Это о протяженности потопа и территориях. По дороге ...Кроме того, понятен и механизм потопа - в каждой капельке были... лесса-глины, поэтому после потопа все было залито грязью. ...