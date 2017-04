Факты о потопе. Часть 13

Очередная подборка прямых и косвенных фактов о катастрофическом событии (или событиях) в прошлом. С версиями механизмов происходящих процессов.Что должно происходить, чтобы возник такой пирог? Да, еще и с изогнутыми слоями, которые были явно в пластичном состоянии. Миллионолетнее накопление осадочных слоев? А где здесь место гумусу? Или миллионы лет жизни на Земле не было? Не было растительности, не накапливался перегной?Единственный разумный ответ я увидел на видео: Образование слоистости в селевых массах потопа При уходе воды с континента – селевая масса отслаивалась на разные фракции. Про очередном сдвиге, горообразовании, эти слои выдавило в горы.Не исключена так же версия пастовых отвалов гигантских ГОКов в прошлом планеты. Но этой версии моло кто придает значения – легче поверить в миллионолетние накопления осадочных пород без гумусовых слоев, в якобы на безжизненной Земле.***При рытье скважины была случайно выкопана статуя!!! Предположительно скифская. Примерное место – территория УкраиныПредположительно ступица колеса (возможно, от кареты) поднятая буром с глубины двух метров. Предположительно такой:Но задумайтесь – с глубины двух метров!***Ученые до сих пор не определились в едином мнении, как мог образоваться такой слой вечной мерзлоты и льда на севере Евразии. Кто-то склоняется к гипотезе постепенного накопления снега и льда во время ледникового периода (таких большинство). И это тот реликтовый лед десятков тысячелетнего возраста. Но версий о неком катаклизме не приводит никто.Новосибирские островаВ этой вечной мерзлоте и льдах оттаивают туши мамонтов:Раскопки сопкаргинского мамонта на Таймыре. Источник Случаи находок целых туш мамонтов объясняют по-разному, но не явлением потопа. Все объяснения не проясняют картину моментального замораживания таких объемов воды и грунта.Мало кто знает, что случаи практически моментальной заморозки больших объемов воды встречаются и в наше время:Вмершие в лед косяки рыб. Врят ли этот косяк был такой медлительный…Примерно схожие события происходили и в Норвегии:Есть вот такое объяснение этому явлению:Ледяное цунамиСогласитесь, механизм замораживания и материализации воды из эфира – скорее непонятен, что может что-то прояснить. Но как версия – имеет право на существование. Есть еще один эффект неестественного замораживания водных масс. Смотрим:В холодных водах Антарктики можно наблюдать удивительный феномен — брайникл, или подводную сосульку. Она формируется, когда перенасыщенная солью вода со льда попадает в морскую воду, двигаясь ко дну. Данное явление было известно ученым давно, однако съемочная группа «Би-би-си» смогла запечатлеть на видео зарождение громадных сосулек у берегов острова Росса.Насыщенная солью морская вода (рапа) с низкой температурой замерзания (однако находящаяся в жидкой форме из-за высокого содержания соли) двигается от поверхности океана ко дну, замораживая молекулы воды вокруг. В результате получается своеобразный ледяной сталактит, который простирается до самого дна и замораживает все, к чему прикасается — «ледяной палец смерти».Смешивание воды, насыщенной солью с более пресной водой происходит с поглощением тепла. Подробнее Данный эффект в масштабах вечной мерзлоты нужно моделировать и рассчитывать. Какой объем воды и уровне растворенных в ней солей нужно смешать с пресной, чтобы получить такой эффект в масштабе континентов.******Digging for dinosaurs at Tendaguru Hill. View of a skeleton of Brachiosaurus brancai which was unearthed from the Upper Dinosaur Member in June 1909.Хотя, по всей логики датировки этих ископаемых монстров – они должны находится на глубинах в десятки метров.***Вади-аль-Хитан (в дословном переводе – «Долина китов») – палеонтологические находки, обнаруженные в районе Эль-Файюм (Египет), примерно в ста пятидесяти километрах к юго-западу от столицы страны.Некоторые образцы даже позволяют изучить содержимое желудков древних животных. В районе также были обнаружены останки других представителей местной фауны – крокодилов, черепах, пилорылых и так далее.Могло ли выкинуть китов в глубь континента волной потопа?***В Швейцарии при раскопках древнего римского поселения археологи обнаружили крайне необычный клад, сообщает The History Blog.Находка была сделана в кантоне Аргау на территории современного города Виндиш. При раскопках древнего поселения Виндонисса археологи обнаружили глиняный горшок, наполненный масляными лампами.Материальной ценности эти предметы не имели. К слову, в горшке были обнаружены 22 лампы и, соответственно, 22 монеты, датированные 66-67 годами.Глина с галькой. Селевые массыСама находка. Видимо, объяснение археологов: забыли или выкинули и этот горшок постепенно покрылся слоями глины с камнями. И они это находят логичным!***Наблюдение от Сергей Игнатенко Куда исчезла эта многоэтажная древняя Москва?***Тоже находка Сергей Игнатенко Т.е. еще сто лет назад не вся вода ушла и эта территория представляла из себя болото? И объем работы просто колоссальный!***Появление огромного количества воды и песка при всемирном (или локальном, в площади континента) потопе может объяснить вот эта версия, основанная на дегазации Земли: Текстовый вариант видеоролика Газ силан . По физическим свойствам силаны сходны с углеводородами. Моносилан SiH4 и дисилан Si2Н6 являются бесцветными газами с неприятным запахом, трисилан Si3Н8 — бесцветная, ядовитая, летучая жидкость. Высшие члены гомологического ряда — твёрдые вещества. Силаны воспламеняются на воздухе, Si2Н6 взрывается при контакте с воздухом. Наиболее термически устойчивым является моносилан.SiH4(г) + 2O2 → SiO2 + 2H2O ΔHo298 = -1357 кДжТ.е. получается, при дегазации, выходе силана из недр, газ начинает гореть в кислороде, в воздухе, образуется воды и оксид кремния, песок. Как думаете, может этот процесс быть источником песка на Земле?Часть песка, наверное, может сплавляться. А может быть это горение силана в недрах – есть вулканы и землетрясения?***Высокий уровень кислорода позволял существовать таким гигантским насекомым, как стрекоза Meganeura monyi с размахом крыльев более 60 см.Метаболизм и скорость окислительно-восстановительных процессов у живых существ могли приводить к гигантизму. А если был и человек в то время, то и у него?Только некая катастрофа могла выжечь весь объем кислорода. Катастрофичное горение газов при дегазации могло привести к образованию огромного объема воды (а при горении силана – и песка) и последующем локальным потопам.***Ирландские, канадские и китайские геофизики показали, что вода на Земле возникла в результате химических реакций в ее недрах, а не была занесена на планету астероидами или метеоритами. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Earth and Planetary Science Letters, кратко о нем сообщает New Scientist.Ученые смоделировали условия, которые характерны для недр Земли, в частности температуру около 1,4 тысячи градусов по Цельсию и давление, в 20 тысяч раз большее, чем у поверхности планеты. При таких параметрах содержащийся в мантии диоксид кремния вступает в химическую реакцию с водородом, что приводит к образованию воды и гидрида кремния.Геофизики выяснили, что такого рода реакции могут происходить на глубине от 40 до 400 километров от поверхности планеты. Оказалось, что подобное взаимодействие может спровоцировать накопление воды в пределах минеральных пород, а не их поверхности и рост давления до 200 тысяч атмосфер. Последнее, в частности, при выходе жидкости из объема породы, может приводить к появлению глубоких землетрясений.Ученые в дальнейшем надеются выяснить, характерно ли описываемое ими явление для всей приповерхностной мантии планеты или является локальным образованием. В последнем случае это означает, что воду на планету занесли астероиды или кометы.Источники:Это подтверждает образование океанов воды в недрах (которые обнаружили сейсмозондированием) при дегазации Земли. Либо ядро гидридное, либо там идет синтез водорода из эфира.***В Йоркшире, на территории строительной площадки, обнаружили уникальную находку. Ею стали два скелета лошади и колесница, возраст которых оценивается в 2,5 тысячи лет.Не пишут, что это захоронение. Что могло погубить лошадей?***Город, построенный на месте находки, назвали Рокуоллом. Большинство его жителей не имеют ни малейшего представления о происхождении этого топонима. Оказывается, своё имя он получил после того, как люди в поисках воды нашли остатки странной стены, найденной в 1852г.Согласно отчётам, это практически идеальный прямоугольник: 6,5 километров шириной и 11 километров длиной, общей площадью 32 квадратных километра. Верхняя часть стены возвышается на 168 метров над уровнем моря.Люди прекратили раскопки на уровне примерно девяти метров. Они приняли решение больше не извлекать камни из образовавшейся шахты, а вместо этого прокопать её немного в сторону, чтобы сделать колодец. Во время этих работ в стене был обнаружен практически идеальный квадратный проём, названный впоследствии окном. Теперь глубина шахты достигала примерно 12 метров, но дна в этой структуре по-прежнему не было видно – и раскопки прекратили ввиду бессмысленности.За последние сто лет в стене были найдены двери или проходы. Издание «The Dallas Morning News» сообщило об открытии, сделанном в 1967 году: «Возвращаясь к 20-м годам, Т.Х. Мередит сказал, что на его ферме, что к востоку от Рокуолла, вырыли колодец, и мистер Мередит заявил, что в ходе земляных работ была раскопана каменная стена с аркой над окном или дверью».В дополнение ко всему сказанному, раскопки выявили вставленные в стену любопытные металлические кольца, состоящие из сплава олова, титана и железа.Информация о расположении стены:***Монастырь Мес Айнак, название которого означает «маленький медный колодец», являлся одним из крупных центров на Великом шелковом пути. Археологи датируют поселение 3–7-м веками. На территории примерно в 10 тысяч акров находятся хорошо сохранившиеся руины монастыря, жилых помещений, статуи Будды, захоронения и множество других предметов, проливающих свет на буддистский период истории Афганистана до прихода ислама.Остатки строений находятся на вершине холма. Были полностью закрыты глиной, лессомНе исключаю, что это остатки большего по площади комплекса. Этот уцелел при катастрофичепском горообразовании.Археологи по-понемногу выковыривают из глины статуиВ супеси были найдены и золотые изделияВ округе под слоями глины и песка скрываются и другие строенияЖители принадлежали к буддизмуЛюди и великан. Справа – человек в скифской шапке***

Источник: sibved.livejournal.com