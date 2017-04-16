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Запущенная КНДР ракета взорвалась сразу после запуска.

18:34. 16 апреля 2017 Просмотров - 106 Нет комментариев Опубликовал:

Запущенная КНДР ракета взорвалась сразу после запуска.

Запущенная с территории Северной Кореи в ночь на воскресенье ракета не была межконтинентальной и взорвалась в воздухе почти сразу после запуска, заявил официальный представитель командования Тихоокеанского флота США Дэвид Бенхэм. Президенту и вице-президенту США доложено о запуске, заявили в Пентагоне.

Беседа Дэвида Бенхэма с журналистами состоялась через несколько часов после того как Сеул сообщил о новом запуске с территории КНДР. Представитель Тихоокеанского флота подтвердил информацию Южной кореи о запуске.

"Командование Тихоокеанского флта США зафиксировало и отслеживало пуск, который мы считаем запуском ракеты КНДР, состоявшийся в 11:21 по гавайскому времени (9:21 вечера по Гринвичу и 12:21 по Москве)", — сказал Бенхэм.

"Запуск состоялся с площадки в уезде Синпхо. Ракета взорвалась почти мгновенно", — цитирует Бенхема агентство Рейтер.

Другой представитель армии США рассказал агентству на условиях анонимности, что американские эксперты склоняются к версии, что запущенная ракета не была межконтинентальной. Некоторые эксперты считают, что на недавно прошедшем в Пхеньяне военном параде были показаны новые межконтинентальные ракеты КНДР, однако никаких официальных подтверждений этому нет.

Министр обороны США Джеймс Мэттис в заявлении отметил, что о запуске корейской ракеты доложено президенту Дональду Трампу и вице-президенту Майку Пенсу. Пенс в воскресенье начнет десятидневное турне по Азии. Первым пунктом турне будет столица Южной Кореи Сеул.

Запущенная КНДР ракета взорвалась сразу после запуска.

Запущенная КНДР ракета взорвалась сразу после запуска.

Источник: nnm.me

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