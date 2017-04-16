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Выбор страны: между госворами и оппозицией

17:08. 16 апреля 2017 Просмотров - 240 4 коммент. Опубликовал:

И можно ли побороть российскую управленческую немощь.

Выбор страны: между госворами и оппозицией
 

«Политика, которую наши власти проводят, носит явно экзотический характер. Она противоречит всему мировому опыту», — заявил на Московском Экономическом Форуме Сергей Глазьев. Академик с графиками и цифрами рассказал (в очередной раз!) куда мы движемся. И откуда — тоже.

Реформы с мечтой о светлом будущем мы начинали в одно время с «китайскими товарищами», причем стартовые позиции у России были лучше. Спустя 25 лет объем инвестиции у нас в два раза меньше, чем на момент прощания с РСФСР. У Китая другой результат — удельный вес их экономики стал больше нашей почти на порядок.

Разумеется, никакого открытия в приведенных цифрах нет. Причины нашей госуправленческой немощи тоже известны, достаточно ответить на вопрос: кому выгодно? Реальный сектор российской экономики едва сводит концы с концами, особенно тяжело приходится обрабатывающим отраслям промышленности и аграриям. Зато раздолье финансовым спекулянтам, манипулирующим курсом рубля. Центробанк создал для них фантастические условия — за последнее время объем операций на этом рынке вырос пятикратно! От «экзотической» политики в восторге МВФ и прочие зарубежные «партнёры». Ещё бы: всё для блага мировой финансовой системы. Мы активно подпитываем её, вынуждая наши предприятия и корпорации брать кредиты за рубежом.

Сравнение экономического развития России и Китая подводит к логическому выводу: во внутренней политике мы несамостоятельны. Наша «экзотика» — не результат некомпетентности правительства или господства «неправильной либеральной теории». В течение десятилетий наблюдается, скорее, жестко-консервативная политика — предлагаемые меры сдерживают реальный сектор, не давая ему развиваться. Нежелание меняться, стойкая верность заданному курсу при его очевидных результатах означает только одного — мы являемся частью глобального проекта, у которого есть управители, и они отвели России именно такую нишу.

За последние десятилетия страна последовательно подверглась процедурам деиндустриализации, социальной деградации (реформы образования, здравоохранения, «улучшение» Академии наук и др.), дезинтеграции (рост нетерпимости между западниками и охранителями, богатыми и бедными, национальными республиками и центром). И эти процессы после рубежа веков только ускорились, несмотря на высокие мировые цены на энергоносители и поток нефтедолларов.

Теперь посмотрим на внешнюю политику последнего времени. Каков её результат? Кругом враги, завистники и недоброжелатели. У России конфликты: с русским миром, с арабским, с мусульманским, с Евросоюзом, с Америкой, с Турцией, с православной Грузией и т. п. Неужели такая конфронтация — в наших интересах?!

А что в духовной жизни страны? Мы видим дикое сочетание оголтелой телепропаганды (а любая масс-обработка невозможна без преувеличений, умолчаний, искажений и пр.) и елейной религиозности (но вера может строиться только на искреннем чувстве!). Плюс поделки-сериалы, нафталинный шоу-бизнес, одноразовые книги и фильмы, снятые не из творческой потребности, а для освоения бюджета. Идёт методичное и продуманное разрушение народной души. Пропаганда вызывает аллергию на государственные медиа, навязчивая клерикализация подрывает веру в Церковь, а безобразное искусство множит равнодушие и цинизм.

Экономический кризис не был преодолен за два года, как обещали нам из высоких кабинетов. Взлёт цен, разорение мелких предпринимателей, кровоточащая рана Донбасса, война в Сирии («лучшего учения трудно себя представить, мы достаточно долго можем там тренироваться без существенного ущерба для нашего бюджета»), превращение бедных в нищих. Но люди наши терпеливы, лишениями их не проймешь! И только многократная демонстрация населению роскоши правящего класса, введение новых поборов (и, наоборот, освобождение от налогов людей из «ближнего круга» президента) наконец-то слегка «раскачали лодку». Люди вышли на улицы, возмущенные происходящим в стране. Забастовали дальнобойщики. Власть долго и методично шла к цели и всё-таки дожала вопрос — карнавализация общественной жизни началась.

Перемены неизбежны. Правда, лозунг «мы — здесь власть!», звучавший на митингах против коррупции, кажется весьма наивным. Есть «глобальный город», в котором работает «глобальный муниципалитет». И вдруг «мэрия» решила, что пора в одном из районов поменять «префекта». Естественно, что кадровые службы позаботились о сменщике заранее. Россия — слишком лакомый кусок собственности, чтобы пускать дело на самотёк. Ну, а как обставить спектакль — в виде горячего революционного действа, давления «полицейского государства» или «демократической процедуры» — это мы скоро увидим.

Коррупция — страшный порок, и в Китае, например, госворов расстреливают беспощадно. Готова ли Россия к такой борьбе? Китай не вписан в «глобальный муниципалитет», он ведет независимую политику и прекрасно обходится без «общеевропейских ценностей» и запрета на смертную казнь. Но ведь наши новые революционеры даже не ставят вопрос о выходе из глобалисткого проекта! Напротив, они обещают ещё более жесткую привязку к нему.

 

Россия до «закона Магницкого» шла по разряду «цивилизованных государств» и наши коррупционеры совершенно не волновали мировую общественность. Напротив, Запад с пониманием относился к российским мздоимцам и офшорникам, потому что они, вкупе с финансовым управлением, помогают сдерживать развитие страны, держать её в состоянии стагнации.

Конфликт на Донбассе, война в Сирии, экономический, а теперь и политический кризисы ещё вернее загоняют Россию в нишу, которую можно назвать как «сидите и не рыпайтесь». Эта судьба, в сущности, уготована всему восточному и южному славянству — достаточно посмотреть на постсоветскую историю Югославии, Болгарии, Украины и Белоруссии. В список «изгоев» попадают страны исключительно православного выбора, тогда как западно-славянские государства Чехия, Польша или Словения не сдерживаются глобалистами в развитии.

Народ России попал в патовую ситуацию: любой путь — и нынешнего гниения и деградации, и революционного слома госинститутов под знаменем борьбы с коррупцией — консервирует нашу отсталость. Точно так, как это произошло на Украине: справедливый протест народа легко был перехвачен и переформатирован «глобальным муниципалитетом» в нужное русло. Страна забуксовала в трясине проблем. Ну а в том, как зрел, развивался и подавался в наших медиа конфликт с Украиной, очевидно внешнее идеологическое управление. Древний принцип «разделяй и властвуй» реализован сполна. Кому это выгодно? Уж точно не нашим странам.

Как же народу российскому вывернуться из лукавого расклада? Мы катастрофически отстали: в технологиях, в профессионализме, в науке, в знаниях и умениях. Мы не можем рассчитывать на помощь правящего класса — он предаст нас, точно так, как предала советская номенклатура. И этому есть объяснение. Духовная родина советских аппаратчиков и нынешних высших чиновников — Запад. Первые везли оттуда джинсы, жвачку и радиоприёмники, чтобы слушать «Голос Свободы», вторые вывозят детей и капиталы, строят там виллы, и даже в Госдуму сажают двупаспортных патриотов.

Но и все идеи нынешних лидеров протеста, Ходорковского, Касьянова— тоже западные. В них нет ничего самобытного.

 

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4 коммент.»

  • 10602 6353
    Волемир 16 апреля 2017 в 18:39 Ссылка Пометить
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    Приехали…

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  • 13294 5654
    Ursus 16 апреля 2017 в 19:15 Ссылка Пометить
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    Расклад интересный. Стаду два года внушали, что провалы во внутренней политике – дело рук медвежонка и пятой колонны, “успехи” во внешней политике – заслуга лично ****.
    Когда Асада вынесут из Сирии, внешние “достижения” сравняются с внутренними. Бараны начнут чесать затылки в недоумении.

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  • 6875 5585
    СВАРОЖИЧ 16 апреля 2017 в 19:46 Ссылка Пометить
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    И добавить нечего. Поражает вот что. Неужели не хочется войти в историю как великий правитель всех времён и наРОДов? Неужели не хочется быть ВОЖДЁМ с большой буквы? Остаться на веки в памяти как величайший из государей?
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    Как же настохорошели эти рожи и их вальтанутая херь которую они называют политикой.

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  • 851 120
    nikolay 16 апреля 2017 в 20:06 Ссылка Пометить
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    Вот что пишет журналист Максим Калашников: “Внешняя политика Кремля разорительна для экономики РФ.Тогда как внешняя политика Дональда Фредовича Трампа работает на укрепление экономики США. Если Кремль решил угробить РФ своими руками – тогда всё логично”.

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