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Вы партийный, а я бес

09:17. 16 апреля 2017 Просмотров - 312 Один комментарий Опубликовал:

Иногда послесловие от материала может оказаться более громким, чем он сам.

На минувшей неделе я принимал участие в программе «Поединок», где А.А. Проханов обсуждал позицию и действия интеллигенции с А. Архангельским.

После просмотра программы, я получил массу писем, обращающих внимание на заключительную фразу либерала, профессора ВШЭ Архангельского, которую он произнес, отвечая (вернее уходя от ответа) на мой вопрос.

Фраза очень характерная. По Достоевскому — даже не по Фрейду!

«Вы партийный, а я бес!».

Бесы…

Вот видео моего вопроса и ответа Архангельского

Полное видео программы можно посмотреть здесь: https://www.youtube.com/watch?v=8hL8yfSniBk

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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