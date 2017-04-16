Вы партийный, а я бес
Иногда послесловие от материала может оказаться более громким, чем он сам.
На минувшей неделе я принимал участие в программе «Поединок», где А.А. Проханов обсуждал позицию и действия интеллигенции с А. Архангельским.
После просмотра программы, я получил массу писем, обращающих внимание на заключительную фразу либерала, профессора ВШЭ Архангельского, которую он произнес, отвечая (вернее уходя от ответа) на мой вопрос.
Фраза очень характерная. По Достоевскому — даже не по Фрейду!
«Вы партийный, а я бес!».
Бесы…
Вот видео моего вопроса и ответа Архангельского
Полное видео программы можно посмотреть здесь: https://www.youtube.com/watch?v=8hL8yfSniBk
Источник: nstarikov.ru
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