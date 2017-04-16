Встреча с пришельцем в Воронеже авиатехника Игоря Ядыкина
09:17. 16 апреля 2017 Просмотров - 284 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Воронеж известен большой активностью НЛО в плоть до посадки в городе средь бела дня и выходом из нее гуманоидов. Но, это был не единственный случай.
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Кто знает как связатся с Ядыкиным – пишите в личку и/или в комменты. Также интересуют свидетельства о подобных встречах.
Высокий рост пришельца вписывается в мою подборку:
Версия: снежные человеки – это высокие пришельцы в маскировочном костюме под дикого зверя. (Или наоборот) http://www.kramola.info/blogs/neobyknovennoe/versi…
Источник: www.kramola.info