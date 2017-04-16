Уникальные кадры: Российский боевой робот стреляет с двух рук (ВИДЕО)
01:27. 16 апреля 2017 Просмотров - 230 2 коммент. Опубликовал: brahman
Вице-премьер Дмитрий Рогозин опубликовал видео, на котором российский человекоподобный робот FEDOR демонстрирует умение стрелять с двух рук.
«Русские боевые роботы — парни с железным характером», — прокомментировал он видеоролик, в котором кроме андроида можно увидеть другие образцы российской боевой робототехники.
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Русские боевые роботы – парни с железным характером @fpi_russia pic.twitter.com/qbflvn5HFy— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 14 апреля 2017 г.
Источник: rusvesna.su
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Эти роботы очень пригодятся для зачистки от мусульманских террористов наших рынков, бандитских анклавов и нелегальных поселений исламмигрантов.Зачем рисковать жизнями наших спецназовцев ради уничтожения бородатой нечисти и их террористических детёнышей?
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