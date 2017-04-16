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Уникальные кадры: Российский боевой робот стреляет с двух рук (ВИДЕО)

01:27. 16 апреля 2017 Просмотров - 230 2 коммент. Опубликовал:
Уникальные кадры: Российский боевой робот стреляет с двух рук (ВИДЕО) | Русская весна

Вице-премьер Дмитрий Рогозин опубликовал видео, на котором российский человекоподобный робот FEDOR демонстрирует умение стрелять с двух рук.

«Русские боевые роботы — парни с железным характером», — прокомментировал он видеоролик, в котором кроме андроида можно увидеть другие образцы российской боевой робототехники.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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2 коммент.»

  • 21 21
    Карабас 16 апреля 2017 в 11:17 Ссылка Пометить
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    Эти роботы очень пригодятся для зачистки от мусульманских террористов наших рынков, бандитских анклавов и нелегальных поселений исламмигрантов.Зачем рисковать жизнями наших спецназовцев ради уничтожения бородатой нечисти и их террористических детёнышей?

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  • 35 23
    Созерцатель 16 апреля 2017 в 11:21 Ссылка Пометить
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