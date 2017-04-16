Уникальные кадры: Российский боевой робот стреляет с двух рук (ВИДЕО)

Вице-премьер Дмитрий Рогозин опубликовал видео, на котором российский человекоподобный робот FEDOR демонстрирует умение стрелять с двух рук.

«Русские боевые роботы — парни с железным характером», — прокомментировал он видеоролик, в котором кроме андроида можно увидеть другие образцы российской боевой робототехники.

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