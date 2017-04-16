Турецкий референдум: как Эрдоган укрепляет власть

Реджеп Эрдоган после недавнего государственного переворота продолжает последовательно укреплять вертикаль власти в стране. Очередной шаг на этом пути – проведение референдума по внесению поправок в Основный закон, цель которого является переход с парламентской системы правления на президентскую. Сильный президент наравне с парламентом – это идеальный баланс сил и власти, основанный на их взаимном контроле.

Турецкого президента можно обвинить в излишней импульсивности и высокомерии, но точно в глупости. Эрдоган понимает, а может и советники подсказали, что президентская система правления обеспечит большую стабильность в обществе, будет способствовать выстраиванию не только сильной вертикали власти, но и демократии. Все-таки президента народ выбирать будет, а не парламент.

Следовательно, повысится эффективность принятых решений, станет меньше бюрократизма и больше мобильности в системе исполнительной власти. Единственный отрицательный момент: страна будет зависеть от личности избранного президента, так как персонализацию власти никто не отменял.

А может, правда, пора внести изменения в турецкую Конституцию? Все же история Османской империи насчитывала более 600 лет, а во главе страны стоял монарх, твердой рукой управлявший государством. И что потом? Парламентская республика принесла столько военных переворотов и проблем в экономике, что турки могут и принять предложение Эрдогана, проголосовав за сильную власть президента.

Кроме того, не стоит отрицать, что в Турции процесс трансформации системы управления уже начался. Страна уверенно движется в сторону президентской республики. Осталось закрепить результат на законодательном уровне. И вот сегодня утром начался референдум.

В Турции откроют 167 140 избирательных участков плюс 461 в тюрьмах. Граждане Турции, проживающие за рубежом, проголосовали досрочно. Первые избирательные участки открылись в семь утра в 32 восточных провинциях Турции, в центре и на западе страны голосование началось в восемь утра и продлится до пяти часов вечера.

Парламент Турции одобрил поправки о внесении изменений в Конституцию страны, президент подписал, оппозиция - левоцентристская Народно-республиканская партия и прокурдская Партия демократии народов обвинили Эрдогана в желании установить единоличную власть в стране.

Поправки в Конституцию Турции:

Президент - глава государственной системы, наделенный полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников, правом на объявление режима чрезвычайного положения, проведение кадровых перестановок в структуре министерств с определением полномочий и обязанностей должностных лиц.

Должность премьер-министра упразднят. Президент лишится права выйти из своей партии. Число парламентариев увеличится до 600 человек, а возрастной ценз для кандидатов на выборные посты будет снижен с 25 до 18 лет. Практику перевыборов отменят, но введут систему «запасных» депутатов. Президент и парламент будут избираться в один день, сроком на пять лет, и президент сможет занимать пост не более двух сроков подряд.

Если народ скажет большинством голосов «да» на референдуме, то очередные выборы президента и парламента пройдут 3 ноября 2019 года. Вероятно, турки одобрят предложения Эрдогана, но оппозиция точно продолжит вставлять палки в колеса. Противники Эрдогана опасаются, что в этом случае президента трудно станет контролировать. Общество расколется, отношения Турции с Евросоюзом ухудшаться, а инвесторы просто сбегут.

Реакция Запада… Проще сослаться на Reuters, утверждающее, что если турецкие избиратели поддержат проект Конституционной реформы Эрдогана, то он сможет оставаться на этом посту вплоть до 2029 года.

Впрочем, главное, что скажет народ. Проведенные перед референдумом соцопросы показали, что идея президента пользуется поддержкой:

46-47% респондентов высказались «за» при 43-44% - «против». Оставшиеся 10% избирателей и решат судьбу референдума. Что делать, но многие люди привыкли принимать решения в последний момент, так что интрига сохраняется.

Для Турции все же лучше сменить форму управления государством, сделав акцент на президента. Политической нестабильности турки успели наесться, но референдум проходит в неспокойное время и на него оказывает сильное влияние личность нынешнего главы государства. Смогут ли турецкие граждане и политики абстрагироваться от личности самого Эрдогана и оценить возможности изменения властной вертикали к лучшему?



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